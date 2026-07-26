هدنة لم تنهِ الحرب

لم تصمد مذكرة التفاهم الإيرانية–الأميركية سوى أسابيع قليلة، قبل أن تعلن الإدارة الأميركية، في الثامن من يوليو/تموز الحالي، انهيار مذكرة التفاهم وتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران، بحجة استهداف الأخيرة ناقلاتٍ تجارية في مضيق هرمز. والواقع أن المشهد الجيوسياسي، بعيداً عن الصخب الإعلامي والسياسي الذي رافق توقيع مذكرة التفاهم في منتصف يونيو/حزيران الماضي، يوضح بجلاء أن المذكرة لم تكن أبداً اتفاق سلام أو نهاية للحرب، بل كانت أشبه بهدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، فرضتها موازين القوى.

والسؤال الحقيقي اليوم: لماذا اعتقد الجميع أن مذكرة التفاهم تعني نهاية الحرب أصلاً؟

لا شك أن المشهد الحالي لا يعكس حرباً جديدة بالشراسة والعنف المتبادل نفسيهما اللذين شهدتهما المنطقة خلال العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران، نهاية فبراير/شباط الماضي (حرب الأربعين يوماً)، وإنما هو استئناف لصراع لم يتوقف قط، عنوانه نزاع "الإرادات والنفوذ والعقائد". فقد انتقل الصراع من الميدان إلى طاولة إدارة الوقت الأميركية، لا إلى المفاوضات الجدية، بهدف الاستعداد لجولات مقبلة.

والمعطيات على أرض الواقع تقول إن الولايات المتحدة وإيران لم تتوصلا إلى تسوية حقيقية بشأن ملفات النزاع كافة، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي، أو الصواريخ الباليستية، أو النفوذ الإيراني في دول المنطقة، ومصير الوجود العسكري الأميركي في الخليج، أو مستقبل أمن الملاحة البحرية وتجارة الطاقة في مضيق هرمز.

مذكرة التفاهم لم تكن أبداً اتفاق سلام أو نهاية للحرب، بل كانت أشبه بهدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، فرضتها موازين القوى

وبالتالي، فإن الهدنة لم تكن سوى استراحة عملياتية مؤقتة، ولا سيما بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي احتاجتها لإعادة تموضعها الجيوسياسي والميداني. ومن ثم، فإن العودة السريعة إلى الحرب لم تكن حدثاً مفاجئاً لبعض الدول الإقليمية، سواء الوسطاء أو الاحتلال الإسرائيلي، لأن المعطيات المشار إليها أعلاه أثبتت أنها نتيجة طبيعية لاتفاق "وهمي" قام على تثبيت ميزان القوى عند لحظة معينة لدى الطرفين، قبل أن يسعى أحدهما إلى تغييره وفرض واقع دائم.

لكن، ما هي مدركات كل طرف حيال مذكرة التفاهم؟

قرأت إيران مذكرة التفاهم بوصفها تراجعاً أميركياً مؤقتاً فرضته الكلفة العالية للحرب على الخزينة والاقتصاد الأميركيين، فضلاً عن انعكاساتها على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي، ولم تعتبرها تحولاً استراتيجياً في مدركات السياسة الأميركية إزاءها.

ولهذا تعاملت بحذر شديد خلال فترة الهدنة، وسعت إلى الحفاظ على جهوزيتها، وتعزيز عناصر قوتها، وإعادة تسليح ترسانتها الصاروخية قدر الإمكان. وما زاد من خشيتها وشكوكها تجاه النيات الأميركية كان مماطلة واشنطن في الإفراج عن الأصول المجمدة، واستمرار العقوبات، والحشود العسكرية الأميركية في مياه الخليج، وتشجيع السفن التجارية على عبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع السلطات الإيرانية، بحسب بنود مذكرة التفاهم.

وكانت كل هذه المؤشرات تعني، بالنسبة إلى طهران، أن واشنطن تريد كسب الوقت، وتستعد لجولة أخرى من الحرب، وأن مذكرة التفاهم ليست أرضية حقيقية لمفاوضات سلام.

أما الولايات المتحدة، فقد خرجت من الجولة الأولى من الحرب وهي تدرك أنها، ولأول مرة منذ عقود، منحت إيران ورقة ضغط استراتيجية تتجاوز البرنامج النووي، الذي كان محور النزاع الرئيسي بينهما طيلة عقود، وهي ورقة مضيق هرمز، التي استغلتها طهران بوصفها ملاذها الأخير لحماية وجودها وأمنها، باعتباره شريان الطاقة العالمي.

ولهذا أدركت واشنطن أن ترك هذه المعادلة لمدة أطول يعني الاعتراف الضمني بانقلاب جديد في موازين القوى، وتوسيع دائرة النفوذ الإيراني في الخليج. وبعبارة أخرى، فإنه يعني فشلاً استراتيجياً أميركياً في احتواء إيران؛ فبدلاً من تقويض قدراتها الجيوسياسية والاستراتيجية، منحتها واشنطن مفتاح التحكم الإقليمي في الملاحة البحرية.

ولا شك أن ورقة "هرمز" هي العنوان الأبرز في السياسة الإيرانية الآن، وهي مدخلها لرسم قواعد الأمن في الخليج وفرض ترتيبات وشروط التفاوض المستقبلية مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية، بما يفضي إلى قبول طهران شريكاً مفروضاً في معادلتي الطاقة والأمن، أو بقاء الخليج والملاحة في قبضة تهديدات "حرس الثورة".

أمن الخليج أصبح ساحة التنافس الرئيسية لإدارة الصراع على مستقبل النظام الدولي نفسه، وعلى معادلة النزاع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا

وبعيداً عن الإعلام السياسي العربي والغربي، الذي اختزل الحرب الجارية في خلاف أميركي–إيراني حول الملف النووي ومضيق هرمز، فإن الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون اليوم هي أن أمن الخليج أصبح ساحة التنافس الرئيسية لإدارة الصراع على مستقبل النظام الدولي نفسه، وعلى معادلة النزاع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. وكل تغير أو تبدل في ميزان القوى حول مضيق هرمز ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الآسيوي وأمن الطاقة العالمي.

ويذكرنا هذا المشهد بما جرى خلال الحرب العالمية الثانية، إبان الغزو البريطاني والسوفييتي لإيران عام 1941، لتأمين الطاقة وممرات الملاحة في الخليج والشرق الأوسط. وقد انعكس ذلك، استراتيجياً، على شكل موازين القوى وطبيعة النظام الدولي الغربي بعد عام 1945، وكذلك على مصير العرب ودول الخليج ومستقبلهم لاحقاً.

الحرب ليست سوى حلقة متجددة في صراع طويل داخل إقليم ملتهب، هدفها الدائم تذكيرنا، نحن العرب، بسيناريوهات الآخرين لإعادة رسم خرائط النفوذ، وإدارة المصالح، وترسيخ قاعدة مقايضة الأمن بالتبعية والحماية الأميركية، وتحديد هوية القوى التي تمتلك حق صناعة الأمن والسلام في منطقتنا.