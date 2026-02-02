نيتشه وهمس العَوْدِ الأَبدي

تنهض فلسفة الفيلسوف الألماني، فريدريش نيتشه، على هزّ الأسس التي استقرّت عليها الميتافيزيقا الغربية، وعلى مُساءلة القيم التي تشكّلت عبر قرون بوصفها حقائق نهائية. لم يكن نيتشه فيلسوفًا يؤسّس نسقًا مُغلقًا، بل مُفكّرا يشتغل بالمطرقة، يفحص الأصنام ويكشف هشاشتها. لذلك اتخذ منهجه طابعًا نقديًا جينيالوجيًا؛ يعود إلى أصول القيم والأخلاق ليبيّن كيف نشأت، ولماذا ترسّخت، وكيف تحوّلت إلى قيود على الحياة بدل أن تكون تعبيرًا عنها. في هذا السياق، تتبدّى فلسفته دعوةً إلى إعادة تقييم القيم، وإلى تحرير الإنسان من الثقل الميتافيزيقي الذي كبّله باسم الحقيقة والخير المُطلقين.

يتأسّس هذا المنهج على رفض الثنائية التي حكمت الفكر الغربي: ثنائية العالم الحقيقي والعالم الظاهري. يرى نيتشه أنّ هذا الانقسام، الذي بدأ مع أفلاطون وتعمّق مع المسيحية، أفضى إلى تحقير العالم الحسّي وتمجيد عالم مُفارق، ممّا أدّى إلى إنكار الحياة. ومن هنا جاءت عدميته بوصفها تشخيصًا لمرض الثقافة الغربية، لا دعوة إلى الفراغ. العدمية عند نيتشه هي سقوط المعاني القديمة، وانهيار المرجعيات التي كانت تمنح الوجود غايته. لكن هذا الانهيار ليس نهاية، بل بداية إمكان جديد، إمكان خلق قيم تنبثق من الحياة نفسها.

في قلب هذا المشروع، يبرز مفهوم "العود الأبدي" بوصفه أحد أكثر أفكار نيتشه غموضًا وعمقًا. ويمكن فهم هذا المفهوم عند نيتشه لا بوصفه فرضية كونية فحسب، بل أيضًا اختبارًا وجوديًا لقيمة الحياة، وهو الفهم الذي سنعتمده في هذا العرض. العود الأبدي، في صيغته الأولى، يبدو كفرضية كونية: أنّ كلّ ما يحدث قد حدث من قبل وسيحدث مرّة أخرى، بلا نهاية، في تكرار لا نهائي للوجود. غير أنّ هذا الفهم الكوني ليس إلا قناعًا لفكرة وجودية وأخلاقية أكثر راديكالية. العود الأبدي ليس نظرية فيزيائية عن الزمن، بل اختبار لقيمة الحياة: هل تستطيع أن ترغب في أن تعيش حياتك نفسها، بكلّ تفاصيلها، إلى الأبد؟

بهذا المعنى، يتحوّل العود الأبدي إلى معيار لقياس مدى تصالح الإنسان مع وجوده. إذا كان الإنسان يعيش حياة يرفضها في أعماقه، فإنّ فكرة تكرارها إلى الأبد ستكون عبئًا لا يُحتمل. أمّا إذا استطاع أن يقول "نعم" للحياة بكلّ ما فيها من ألم وفرح، من نقص وكمال، فإنّه يكون قد تجاوز العدمية. فالعدمية تجعل الحياة بلا معنى لأنها تبحث عن معنى خارجها، أما العود الأبدي فيدعو إلى إيجاد المعنى داخل الحياة ذاتها، عبر قبولها كما هي.

بدل أن يَسأل الإنسان: ما الغاية من الحياة؟ يَسأله نيتشه: هل تستطيع أن تحبّ حياتك إلى حدّ أن ترغب في تكرارها

إنّ علاقة العود الأبدي بالعدمية علاقة جدلية. العدمية تُسقط المعاني القديمة، وتترك الإنسان في فراغ قيمي؛ والعود الأبدي يملأ هذا الفراغ بإرادة جديدة: إرادة تأكيد الحياة. فبدل أن يَسأل الإنسان: ما الغاية من الحياة؟ يَسأله نيتشه: هل تستطيع أن تحبّ حياتك إلى حدّ أن ترغب في تكرارها؟ هنا يتحوّل السؤال من البحث عن غاية خارجية إلى موقف داخلي من الوجود. يصبح الإنسان هو من يمنح الحياة معناها، لا عبر الهروب إلى عالم مفارق، بل عبر الانغماس في الواقع وتأكيده.

لقد تبنّى نيتشه مفهوم "العود الأبدي" لأنه وجد فيه أداة فلسفية قصوى لمواجهة العدمية. فهو يعلم أنّ القيم التقليدية فقدت قوّتها، وأنّ الإنسان الحديث يعيش حالة من الضياع بعد "موت الإله". في هذا السياق، لا يكفي نقد القيم القديمة، بل يجب تقديم مبدأ جديد يستطيع أن يمنح الحياة ثقلها وعمقها. العود الأبدي يفعل ذلك عبر تحميل كلّ لحظة مسؤولية أبدية. ما تفعله الآن، ستعيشه إلى الأبد. وهكذا يتحوّل الفعل اليومي إلى قرار مصيري، وتصبح الحياة مشروعًا يجب أن يُعاش بكامل الوعي.

من خلال هذا المفهوم، يبحث نيتشه عن إنسان جديد: الإنسان القادر على تحمّل عبء الوجود من دون الاستناد إلى أوهام ميتافيزيقية ماورائية مُفارقة. هذا الإنسان، الذي يرمز إليه نيتشه بـ"الإنسان الأعلى"، هو الذي يستطيع أن يقول "نعم" للحياة، لا لأنّ الحياة سهلة أو عادلة، بل لأنّها الحياة. إنّه إنسان يتجاوز الشكوى والندم، ويحوّل الألم إلى قوّة، والضرورة إلى اختيار. العود الأبدي، إذن، ليس فكرة عن الزمن، بل تمرين على الإرادة.

ليس العود الأبدي فكرة عن الزمن، بل تمرين على الإرادة

في منهجه هذا وغايته، يسعى نيتشه إلى تحرير الإنسان من الحنين إلى الماضي والخوف من المستقبل. فإذا كان كلّ شيء سيعود، فلا معنى للندم، ولا جدوى من التعلّق بوهم الخلاص النهائي. يصبح الحاضر هو مركز الثقل، اللحظة التي يجب أن تُعاش بكامل الامتلاء. ومن هنا، يرتبط العود الأبدي بفكرة "حب القدر"، أي أن يحبّ الإنسان مصيره كما هو، لا كما يتمنى أن يكون.

هكذا تتضح الغاية التي يبحث عنها نيتشه: إعادة الإنسان إلى الأرض، إلى الحياة، إلى جسده وواقعه. يريد أن يستبدل أخلاق الإنكار بأخلاق التأكيد، وأن يحوّل الوجود من عبء إلى احتفال. فالعود الأبدي ليس عقوبة، بل دعوة إلى أن نعيش بطريقة تجعلنا راغبين في عودتها. إنه أعلى درجات المسؤولية الوجودية، وأقصى أشكال الحرية الداخلية.

في النهاية، يمكن القول إنّ العود الأبدي هو قلب الفلسفة النيتشوية النابض، إنّه الفكرة التي تجمع بين نقد الماضي وخلق المستقبل، بين تشخيص العدمية وتجاوزها. ومن خلاله، يقدّم نيتشه تصوّرًا جديدًا للإنسان: إنسان لا ينتظر أيّ معنى أو تدخّل من الخارج، بل يصنعه من الداخل، ويقول للحياة، بكلّ تناقضاتها: نعم، مرّة أخرى، وإلى الأبد.