نصوص عديدة.. حزن واحد

يحدث أن يصادف القارئ نفسه وجزءًا من حياته وتاريخه في كتاب أو رواية كُتبت حول حياة غيره وتاريخ غيره، ليظل سؤال القارئ قائمًا: ما الذي يجعل هذا الكتاب أو ذاك يعبّر عني كأنه كُتبَ من أجلي؟

سؤال مهم يثير في عمقه العديد من الأسئلة الأخرى حول قيمة الكتابة وحقيقتها وعلاقاتها العميقة بالإنسان، وهمومه وأحزانه. فأن يصادف الإنسان حياته بأحزانها وأفراحها داخل مؤلف أو رواية كُتبت على أرض بعيدة عنه، وربما في تاريخ قديم، ليس مصادفة ولا معجزة، بل إن ذلك هو الأصل في الكتابة الحقيقية وأبلغها على الإطلاق.

فالكاتب البليغ هو الكاتب القادر على تحريك الأحاسيس الراكدة في أعماق قلوب قرائه في العالم، وفي مختلف الأزمان والعصور، وذلك ما يجعله كاتبًا كونيًّا عالميًّا لا يخاطب القراء بلغته ولغة أمته التي تحُدّها الحدود الناطقة بها، بل يخاطبهم بلغة الإنسانية جمعاء، تلك اللغة العالمية الكونية التي تنفذ إلى قلوب الناس في أي مكان، وعلى أي أرض في هذا الكوكب.

إنه الكاتب العالمي الكوني الذي لا يعير اهتمامًا للغة اللسان، ولا جنس الكتابة ونوعها، بقدر ما يهتم بلغة الإنسان، أيًّا كان هذا الإنسان، وبأدب الإنسانية، والقيم الإنسانية السامية، وقضاياها العادلة.

الكاتب الكوني لا يناضل في نصوصه البليغة من أجل أرضه وعشيرته فقط، بل من أجل الإنسان على أي أرض كان، يحمل في قلبه همًّا من الهموم التي تؤرِّق جسد الإنسان عامة، من دون النظر إلى عرقه، أو لسانه، أو دينه، أو فكره، أو ثقافته، بل لكونه إنسانًا قبل كل شيء.

والكاتب العالمي الكوني البليغ هو المبدع القادر على التعبير عن الحزن الذي يُخيّم على البشرية في كل أنحاء العالم، بلسانه الذي يكتب به، وفي أي جنس إبداعي وصنف سردي يبدع فيه؛ ذلك أن نصوصه سرعان ما تعبُر الحدود الجغرافية، وتكسّر كل القواعد السياسية، لتصل إلى القراء البلغاء في كل العالم بلسانهم الذي يقرؤون به.

ولو لم يكن لهذا الكتاب أو لذلك العمل الروائي ميزة العالمية والكونية، لما أقبل المترجمون من ألسن أخرى على ترجمته، ولما لقي العمل اهتمام النقاد من ثقافات أخرى، إذ يُقدِم بعضهم على شرحه وتحليله ونقده، ويحاول بعضهم النهج على منواله في تآليفه وإبداعاته. وربما ترك بعضهم الآلاف من الأعمال في ثقافته ولسانه ووطنه، وسلك طرق الترجمة والنقد الشاقة من أجل الوصول إلى هذا الكتاب لترجمته، والاعتناء به، والتعريف به.

إن القراء في نهاية المطاف يُبحرون في صفحات الروايات العالمية لأنها ببساطة تحمل همًّا من همومهم، وتعبّر عن حزن من الأحزان التي يواجهونها في يومهم وليلهم. تُعبّر كل شخصية من شخصيات العمل الإبداعي الذي يرتقي إلى مستوى العالمية عن جزء من القارئ، وما أكثر الأعمال الإبداعية التي غصنا في أعماقها، وتِهنا في رحلتنا داخل متاهاتها! فلم نعد في لحظة من لحظات القراءة نشعر بأننا مجرد قراء وافدين على عمل إبداعي لم يكتبه صاحبه في الأصل إلا لغيرنا، لكنها الكتابة العالمية، لها قدرة عظيمة على إقحامك في جوفها، وعلى أسرك، وإعادة تدويرك لتكون جزءًا لا يتجزأ منها.

يكتب الكاتب في مشارق الأرض كتابًا على منوال كتاب قد سبقه إليه كاتبه في مغارب الأرض، ويعترف كاتب آخر أنه يريد لكتابه هذا أو ذاك أن يفوق كتاب فلان، أو أن يكون على شاكلته. ثم يعيد الشاعر قصيدة شعرية قديمة بكلماته ومعانيه الجديدة، لا لشيء سوى أنه معجب بالقصيدة الأولى، راغب في الكتابة على منوالها. ويبدع مبدع آخر في تحويل شريط سينمائي إلى رواية عالمية خالدة، أو يحول السينمائي المبدع الرواية إلى فيلم أو مسلسل يغزو العالم لقيمته، وجودة الصّنعة فيه.

ثم يتساءل الكاتب الذي يخطط ليُهاجر بنصوصه الجديدة في كل العالم من دون جواز سفر: كيف أجعل لنصوصي أجنحة ترفرف بها إلى العالمية التي وصلت إليها نصوص هذا الكاتب أو ذاك؟ كيف أصافح القراء في مشارق الأرض ومغاربها بكتابي ونصوصي من دون أن أخرج من مكتبي ومدينتي؟ يتساءل، وحُقَّ له ذلك، فكل كاتب مهما كانت غايته من وراء الكتابة وموضوعات نصوصه، يهدف من حيث لا يدري إلى التغيير، ولا يكون التغيير فعليًّا إلا إذا استطاع أن يصل بنصوصه وكلماته إلى قلوب القراء في كل بقاع العالم.

إن الذي يجعل لكتاباتك أجنحة تَعبُر بها حدود الأرض والتاريخ واللغة والدين، لتعانق سماء الإنسانية العالمية، هو موضوعها وهمُّها الذي تحمله في أسطرها وكلماتها وحروفها. هو ذلك الحزن الذي يشعر به القارئ عندما يقرأ نصوصك لأنه يحس بأنه يقرأ نصوصًا كُتبت من أجله.

إذا أردت أن تخرج من قريتك المنعزلة هناك على الجبال، أو مدينتك التي تحاصرها المدن الأخرى، والبنايات الشاهقة، فاخرج أولًا في نصوصك إلى العالم. ضع قلبك وقلمك ليسبحا في بحر المعاني، ويغوصا في هموم الإنسان بعيدًا عن أقنعة الدين والثقافة واللغة، لأن الإنسان يحس ويتألم ويأكل ويشرب ويحتاج إلى الأمن بغض النظر عن دينه وثقافته ولسانه.

أطلق العنان لقلمك وفكرك، واجعل من السماء حدودًا لكتاباتك وإبداعاتك. فالكتابات الكونية التي تخرق الآفاق، وتبلغ قلوب القراء في مختلف بقاع هذا الكوكب تحتاج إلى العقل الكوني والفكر الحر، لا الفكر المقيّد بالأغلال المكبَّد بالتصورات الضيقة، والنظرة الاختزالية للكون والإنسان والوجود.