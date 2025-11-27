ميزان القوى في سورية بين التحول والتأزم

شكّل سقوط نظام بشار الأسد وصعود نظام جديد بقيادة أحمد الشرع نقطة تحوّل مفصلية منحت تركيا تفوّقًا في معادلة توازن القوى، ورسّخت حضورها لاعبًا استراتيجيًا وعسكريًا متقدّمًا في سورية وشرق المتوسط، بما عكس تسارع التحولات الإقليمية واهتزاز توازنها التقليدي. هذا الصعود التركي أثار مخاوف إسرائيل وأجج شعورها بالريبة، ليفتح الباب أمام معضلة أمنية جديدة زادت المشهد الإقليمي تعقيدًا. وفي خضم هذا الاضطراب، يظل المنظور الواقعي أداة تحليلية نافذة لفهم سلوك الدول في نظام دولي تحكمه الفوضى ومنطق القوة أكثر من القوانين. ومن هنا يتبدّى الصراع التركي–الإسرائيلي تجسيدًا مكثفًا لفلسفة النظام الدولي القائم على الأناركية والتنافس الصفري على السلطة، لتبرز التساؤلات الجوهرية: هل تقود هذه المعضلة إلى صدام يعيد رسم ملامح الإقليم؟ أم تنجح ضرورات التوازن والعقلانية في كبح اندفاعه نحو الانفجار؟

هو تأرجح في توازن القوى لا اختلال فيه

يجب التمييز بين اختلال توازن القوى واضطرابه؛ فالأول يعني هيمنة طرف واحد بما يمنع الخصم من المناورة دون أن يفضي بالضرورة إلى حرب. أما الاضطراب، فيعكس تأرجحًا مستمرًا في الميزان يجعل الصراع مفتوحًا على احتمالات التصعيد. وفي الحالة التركية – الإسرائيلية لا يوجد اختلال كامل، بل اضطراب متواصل يفرز صراعًا معقدًا في ظل بحث الميزان عن نقطة استقرار جديدة قد تُكرّس تفوّق طرف على آخر. استمرار هذا الاضطراب غالبًا يقود إلى مواجهات، ما يفسر التساؤل عن إمكان انزلاق الوضع إلى صدام أو تجاوزه بعقلانية الأطراف.

ومع انعدام الثقة والعداء المتعمّق بفعل الإبادة في غزة والضربات الإسرائيلية في سورية، باتت العلاقات بين تركيا وإسرائيل محكومة بمنطق المعضلة الأمنية، وتحوّلت إلى سلسلة من المناكفات الاستراتيجية، خصوصًا في الساحة السورية. ويتوازى تقارب تركي – مصري عبر تفاهمات عسكرية متنامية مع دعم إسرائيلي لقبرص اليونانية عبر منظومات "باراك إم إكس"، في تجسيد واضح لعودة ديناميكيات توازن القوى الكلاسيكي في المنطقة.

الواقعية الهجومية: الهيمنة قانونًا طبيعيًا

وفقًا لجون مرشايمر، رائد هذه المدرسة، تسعى الدول ليس فقط للبقاء، بل لتعظيم قوتها وتحقيق الهيمنة باعتبارها الضامن الأكثر موثوقية لأمنها. في الساحة السورية، أحدث سقوط النظام القديم فراغًا في ميزان القوة؛ حاولت إسرائيل ملئه جنوبًا، لكن مخرجات التوازن اتجهت في النهاية لصالح تركيا نتيجة تقاطع مصالحها مع دمشق الجديدة، ما منح أنقرة موقعًا استراتيجيًا متقدمًا. بالمقابل، ترى إسرائيل أي تمدد تركي تهديدًا مباشرًا، ما يجعل احتمالات الصدام مرتفعة وفق منطق الواقعية الهجومية، حيث الصراع على النفوذ قاعدة ثابتة. وهكذا، تبدو التوترات المتصاعدة انعكاسًا طبيعيًا لديناميكيات نظام إقليمي تحكمه القوة ويغيب عنه منطق الثقة أو الاستقرار السهل، مع إدراك أن عقلانية الدول تؤثر بسلوكها الخارجي في النهاية.

الواقعية الدفاعية: البقاء والموازنة أولًا

ترى الواقعية الدفاعية، كما يطرحها كينيث والتز وستيفن والت، أن الدولة تسعى أولًا للبقاء، وأن استقرار النظام الدولي تصنعه إدارة التهديد لا النيات الحسنة. فالحروب تندلع عند اختلال ميزان القوة، لا لأن الدول تتوق أصلًا إلى الصدام؛ إذ قد ينطوي اندفاعها نحو الحرب (الهيمنة) على تهديدٍ يفوق ما قد تراه في قبول توازنٍ قائم. سقوط الأسد أعاد تشكيل توازن القوى في دمشق، فمالت الكفّة نحو تركيا، فيما تتحرك إسرائيل لحجز موقعها في التوازن الجديد. ووفقًا للواقعية الدفاعية، يمكن احتواء هذه التوترات بإعادة هندسة التوازن. لذا، قد ترى إسرائيل أن قبول اختلالٍ نسبيٍّ لصالح أنقرة أقل كلفة من حرب شاملة، بشرط تغليف هذا التحوّل باتفاق أمني معقّد يحفظ ردعها الاستراتيجي.

تحليل الصراع التركي – الإسرائيلي من منظور الواقعية يظهر أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة لإعادة ترتيب موازين القوى. المعضلة الأمنية بارزة، لكنها لا تجعل الحرب حتمية، إذ يمكن لعقلانية الفواعل تحويل التوترات إلى فرص لإعادة الاستقرار وتقبّل تحولات التوازن، بما يؤكد صحة منظور كينيث والتز. ومع ذلك، يظل التنافس على الهيمنة يحمل بعدًا عدوانيًا كما يشير المنظور الهجومي، ما يستدعي يقظة استراتيجية وتحليلًا دقيقًا لكل خطوة. وبالتالي، يبقى المآل مرتبطًا بعقلانية إسرائيل فاعلًا دوليًا يعيش في ظل جوار أمني معقد.

لعلّي أشير في الختام إلى أن إسرائيل، رغم تآكل جزء من قوتها الردعية ووقوعها في مأزق أمني، تبقى محتفظة بالردع النووي قوةً ثانيةً، ما يمنحها استقلالية وقدرة على تفادي الضربة القاضية. في المقابل، تمتلك تركيا منظومة دفاعية وهجومية متكاملة وتفوقًا جيواستراتيجيًا يمنحها موقعًا مهيمنًا. وهكذا، يمتلك الطرفان أدوات ردع قوية، ما يعزّز أطروحة الواقعية الدفاعية القائلة بإمكانية تقبّل اختلال ميزان القوى لصالح طرف على حساب آخر، وهو ما قد يفرض على إسرائيل التعايش مع اختلال التوازن لصالح تركيا، في ظل عالم معقّد يجعل أي حرب شاملة كارثة حقيقية.