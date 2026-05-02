موت سقراط ونجاة أرسطو

في لحظة حاسمة من تاريخ الفكر الانساني تتجلّى الفلسفة لا بكونها تأمّلًا نظريًا مُجرّدًا، بل اختبارًا حيًّا، حين يُدفع الانسان إلى تخوم قراره الأخير. هناك عند الحدّ الفاصل بين الحياة والموت، بين المبدأ والانحلال، يقف الفيلسوف عاريًا من كلّ شيء إلّا من قناعاته. ومن بين تلك اللحظات التاريخية التي لا تزال أصداؤها تتردّد عبر القرون البعيدة، يبرز التزامان أخلاقيان مُتباينان هما التزام الفيلسوف سقراط الأخلاقي في سجنه في أثينا سنة 399 قبل الميلاد، رافضًا الهرب من السجن رغم إتاحة فرصة الهروب له، مُتمسّكًا بقانون مدينته حتى وهو يُقتاد إلى الموت، مقابل التزام أرسطو الأخلاقي بعد عقود، وفي المدينة نفسها تقريبًا، قرابة سنة 323 قبل الميلاد، بعد أن اختار الرحيل عنها حين لاح له خطر المصير نفسه، مُعلنًا أنّه لا يريد للفلسفة أن تُدان مرّتين.

لم يكن موقف سقراط وليد لحظة زمنية آنية، وإنما كان نتيجة سياق طويل من التفكير في طبيعة العدالة والعلاقة بين الفرد والمدينة. فقد وُجّهت إليه تُهم واضحة في سياق محاكمته، منها إفساد الشباب وعدم الإيمان بآلهة المدينة وإدخال آلهة جديدة. وكانت هذه التهم في ظاهرها ذات طابع ديني وأخلاقي لكنها في عمقها تعكس توتّرًا سياسيًّا حادًا داخل أثينا التي كانت بعد حروب واضطرابات سياسية أكثر حساسية تجاه كلّ خطاب نقدي. لقد كانت الأسئلة السقراطية المُقلقة تُزعزع اليقين السياسي والديني الراسخ في شكل النظام السياسي والاجتماعي آنذاك، وتجعل من التفكير فعلًا مزعجًا ومُحرّضاً، لا مُريحًا.

وبالرغم من صدور الحكم بإعدامه، لم يتعامل سقراط معه بوصفه ظلمًا شخصيًّا فقط، بل اعتبره لحظة اختبار لانسجامه مع ما كان يعلّمه. كان بإمكانه أن يفرّ، وقد عَرض عليه أصدقاؤه ذلك، لكنه اعتبر الهرب خيانة لفكرة "العدالة" التي دافع عنها طوال حياته، وليس خلاصًا. فالقانون، حتى ولو كان على خطأ، يظلّ في قناعته أساسًا لا يجوز تقويضه بقرار فردي. وإذا سمح لنفسه بكسر هذا الإطار، فإنّه يَهدم، ولو من حيث لا يقصد، الأساس الذي يجعل الحياة الاجتماعية المُشتركة مُمكنة. لذلك اختار أن يبقى وأن يشرب السُّمَ في زنزانته في أثينا مؤكّدًا أنّ الالتزام الأخلاقي بالمبدأ لا يُختبر في لحظات الراحة بل في أقسى الظروف.

في هذا الموقف، يصبح الزمن نفسه شاهدًا، فسنة 399 قبل الميلاد لم تعد مجّرد تاريخ بل لحظة تأسيس لمعنى جديد "للفلسفة" حيث لا تنفصل الفكرة عن مصير صاحبها. لم يكن سقراط يسعى إلى البطولة والمجد بقدر ما كان يسعى إلى الاتساق مع أن يعيش كما يفكّر، وأن يموت من دون أن يترك فجوة بين قوله وفعله. لقد اعتبر أنّ ما تعرّض له من ظلم لا يمنحه الحقّ في أن يقابل القانون بالظلم، وأنّ العدالة إذا كانت فعلًا وحقّاً، فلا يجوز أن تُطبّق بشكل انتقائي بل يجب أن تظلّ مبدأ ثابتًا يشمل الجميع.

غير أنّ هذا النموذج السقراطي على صلابة التزاماته الأخلاقية لم يكن الطريق الوحيد المُمكن للفلاسفة. فبعد نحو سبعين عامًا، وفي سياق تاريخي مُختلف، وجد الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس نفسه في وضع مشابه للوضع الذي وُجد فيه "شهيد الفلسفة سقراط" لكن في زمن تغيّرت فيه ملامح أثينا، حيث كانت المدينة قد خرجت من هيمنة مقدونيا. ومع تصاعد المشاعر المُعادية للمقدونيين، أصبح كلّ من يرتبط بهم موضع شك، وكان أرسطو الذي ارتبط اسمه بتعليم الإسكندر المقدوني عرضة لاتهامات قد تقوده إلى مصير شبيه بمصير بسقراط. وفي حوالي سنة 323 قبل الميلاد حين اشتدّت هذه الأجواء المُعادية للمقدونيين، وُجّهت إلى أرسطو اتهامات تشي بإلحاد ديني وسياسي، فاستعاد في ذهنه ما حدث لسقراط قبل عقود، لكنه لم ير في تكرار المشهد بطولة أو نيلًا لأيّ مجد، بل عبثًا تاريخيًا لذلك. فقرّر مغادرة أثينا والهروب منها إلى مدينة خالكيس حيث عاش ما تبقى من حياته، وهناك قال عبارته الشهيرة التي تُكثّف موقفه "لن أسمح للأثينيين أن يخطئوا مرّة أخرى في حقّ الفلسفة".

قد يبدو هذا القرار نقيضًا لموقف سقراط، لكنه في عمقه ينبع من تصوّر مُختلف لوظيفة الفيلسوف. فإذا كان سقراط قد رأى في موته "شهادة" نهائية للالتزام بالفكرة، فإنّ أرسطو رأى في بقائه "استمرارًا" لها، لذا لم يشأ أن تتحوّل الفلسفة إلى ضحية مُتكرّرة لجهل السلطة السياسية والدينية أو خوف المجتمع، بل أراد لها أن تستمر، وأن تُدرّس وتتطوّر، وأن تبقى حيّة في الزمن. وهنا يصبح رحيله ليس ضعفًا بل اختيارًا واعيًا لحماية الفكر والفلسفة من الفناء.

ما بين سنة 399 قبل الميلاد وسنة 323 قبل الميلاد، وبين زنزانة سقراط في أثينا ومنفى أرسطو في خالكيس، تمتدّ الفلسفة يوصفها حوارًا مفتوحًا بين موقفين يبدوان مُلزمين، موقف يرى أنّ الحقيقة تستحق أن يُضحى من أجلها بالحياة، وموقف يرى أنّ هذه الحقيقة نفسها تحتاج إلى من يعيش ليحملها. لا يمكن اختزال أحدهما في الآخر ولا الحكم لأحدهما على حساب الثاني، لأنّ كليهما يكشف وجهًا من وجوه الالتزام.

إنّ استحضار الزمان والمكان في هذين الحدثين لا يضيف مجرّد تفاصيل تاريخية، بل يعمّق الفهم. فالفلسفة لا تُمارس في فراغ وإنّما داخل سياقات سياسية واجتماعية تُحدّد إمكاناتها وحدودها. وسقراط وأرسطو، كلّ بطريقته، لم يكونا فقط فيلسوفين مفكّرين، وإنما شهودًا على عصرهما ومُتفاعلين مع شروطه، الأوّل اختار أن يواجه حتى النهاية داخل المدينة، والثاني اختار أن يغادرها كي يحفظ ما يمكن حفظه.

وهكذا لا تقدّم لنا هذه القصّة جوابًا نهائيًا عن كيفية الالتزام، بل تفتح أفقًا للتفكير؛ هل يكون الوفاء للمبدأ بالثبات المطلق أم بالقدرة على التكيّف من دون التفريط في الجوهر؟ بين سجن في أثينا ومنفى في خالكيس تولد الفلسفة من جديد، لا بوصفها حقيقةً جاهزةً، بل سؤالًا لا ينتهي يُرافق الإنسان كلّما وجد نفسه أمام خيار صعب، بين أن يموت من أجل فكرته أو أن يعيش ليمنحها زمنًا أطول.