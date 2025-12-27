من يصرف عليك؟ سؤال الوصم والارتياب في المنفى

هذا ليس سؤالاً شخصياً كما يتوهّم أصحابه، بل تهمة جاهزة تُلصق بكل من يعيش خارج ليبيا ويتجرأ على التعبير عن رأيه أو مخالفة القطعان المُسيَّرة. عندنا، يكفي أن تغادر مسقط الرأس، وأن تعيش خارج شرنقة الرأي الأوحد والنسخ الكربونية الباهتة، بكرامة واستقلالية، ليصبح الإنسان "متهَماً" حتى يثبت العكس.

وأنا، وأعوذ بالله من كلمة "أنا"، كوني حقوقياً وشخصاً أقدّم نفسي معارضاً للظلم، دفعتني مواقفي قبل الظروف إلى العيش في المنفى الإجباري منذ عشر سنوات حتى الآن، والحسّابة بتحسب. ومع ذلك، لم أسلم من هذا النوع من الأسئلة التي تأتي دائماً بصيغها المستفزة والمتعددة، بينما يظل معناها واحداً: من يصرف عليك؟

إذا كنت محظوظاً مثلي، ونجوت بأعجوبة من (..) ليبيا، وشققت طريقك نحو ملاذ آمن تستطيع فيه التعبير عن آرائك من دون خوف من الاعتقال أو التغييب أو الترهيب، فستسمع هذا السؤال عاجلاً أم آجلاً.

كأنك، بمجرد مغادرتك ليبيا، تصبح تلقائياً جزءاً من مؤامرة كونية على الوطن والأخلاق والآداب العامة، أو عميلاً لجهة خفية، أو مجنّداً في أجهزة استخبارات غربية. لا أحد يتخيّل أنك قد تكون تعمل وتكافح لتكسب قوت يومك بجهدك، وتصل الليل بالنهار فقط كي تمتلك رأيك، وتكون سيّد نفسك، ولا تخون مبادئك.

وبطبيعة الحال، لستُ مضطراً، أنا أو غيري، للإجابة عن هذا النوع من الأسئلة. كيف تشرح لمن يعتقد أصلاً أن هناك معتوهاً يدفع لك مقابل منشور أو مداخلة تلفزيونية؟ ومهما حصدت من تعليقات أو تفاعلات، فلن يغيّر ذلك شيئاً في معادلة أكبر بكثير من هراء وسائل التواصل الاجتماعي.

بمجرد مغادرتك ليبيا، تصبح تلقائياً جزءاً من مؤامرة كونية. لا أحد يتخيّل أنك قد تكون تعمل وتكافح لتكسب قوت يومك بجهدك، وتصل الليل بالنهار فقط كي تمتلك رأيك

من يعيش في منطقة الراحة، بلا هدف ولا خطة، عالةً على أهله، يستيقظ في منتصف النهار ليمضي ما تبقى منه ممدداً على جنبه، تائهاً بين صفحات التواصل الاجتماعي، يطارد خصوصيات الآخرين، لن يفهم معاناة من فرّ من جحيم الذل والهوان. ولن يستوعب أن هناك من يناضل ليعيش في بلد بعيد عن مسقط رأسه غريباً، بلا أهل ولا صحبة، ولا يد تمتدّ لانتشاله حين يحتاج.

وهذا السؤال ليس عفوياً ولا بريئاً كما يبدو، بل هو جزء من عقلية جمعية تربّت على الحفظ وترديد الشائع بين الأغلبية بدل الفهم ومحاولة الاستيعاب. عقلية ترى كل معارض ممولاً بالضرورة، وكل مُهجَّر عن بلده عميلاً، وكل خارج عن القطيع مشبوهاً. اختلافك، بالنسبة للجموع، جريمة، وتشابهك وتماهيك معهم فضيلة.

ومن بين كل تلك الجموع، يظهر صديقي الوهمي، ذاك الذي يتكفّل دائماً بتمثيل الجماهير المُعلَّبة، ليقول لي: "أكيد في جهة تموّلك… اعترف من دون لفٍّ ولا دوران".

هذا الصديق الوهمي ليس شخصية فريدة، بل واحد من آلاف النسخ للعقلية نفسها؛ ذهنية لا تستطيع تخيّل إنسان يكافح وحده، أو يعمل بشرف، أو يدفع ثمن مواقفه من عمره لا من جيب غيره. لذلك يسهل عليهم طرح السؤال الصحيح، لكن على الأشخاص الخطأ، فيما يعجزون عن سؤال من يجثم على صدورهم وينهب حقوقهم أمام أعينهم كل يوم.

وأرى أن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تُوجَّه إلى شخص لم يتقاضَ من خزينة الدولة ديناراً، ولا يعمل في أشباه مؤسساتها، ولا يدرس على حسابها، ولا ينتمي إلى أي طرف من أطراف النزاع.

من يجب أن يُسأل هم أولئك الذين تقلّدوا المناصب، ونهبوا قوت الليبيين، وتركوا الناس فريسة للفقر والجهل. هل سمعتم يوماً أحداً يسأل قادة المليشيات: من أين لكم هذا؟ أو أعضاء البرلمان الذين تحوّلوا إلى مليارديرات بين ليلة وضحاها؟ وهل يجرؤ أحد على سؤال عائلة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، التي راكمت الثروات منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي وحتى اليوم؟ أو عائلة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي انتقلت من العدم إلى امتلاك القصور، ويتلاعب أفرادها بالأموال بلا رقيب ولا حسيب؟.

أما من اعتاد أن يعيش على نفقة أهله، أو يحصل على "بقشيش" مقابل منشورات دعاية لهذا، وشتم وتشهير لذاك، فيظن أن العالم كله يعمل بالطريقة نفسها. ومن رضي بالجلوس في "المربوعة" بلا هدف سوى مراقبة الآخرين وأحوالهم، لن يفهم معنى أن تنهض من تحت الركام، وأن تبني نفسك من الصفر، وأن تكافح ليلاً ونهاراً لتعيش بكرامة من دون منّة أو منحة من أحد.

وأغتنم هذه المناسبة لأتحدّى شخصياً، وبكل وضوح، كل من يزعم أنه يدفع لي أن يخرج ويفضحني. دعونا نُنهي هذه الأسطوانة المشروخة. لو كنت أبحث عمّن يدفع لي، لبقيت في منزل أهلي، وبقيت هناك مع من يدفع، وأنتم تعرفونه جيداً.

في النهاية، من يطرح هذا السؤال يكشف عن عجزه هو، لا عن حقيقتنا. نحن لا نعيش على حساب أحد، ولا نكتب لنُرضي أحداً. حياتنا ليست منشورات ولا مظاهر، بل سنوات طويلة من الكفاح والتضحيات والعمل المستمر، ومن قيم لا تُباع ولا تُشترى. ولأننا أبناء أفكار لا أبناء جيوب، سنظل نقاتل لنعيش بكرامة.. حتى لو كلّفنا ذلك العمر كله.