من هو الشهيد في سورية؟

في الحروب الكبرى يكون للموت معنى واضح، فالجندي الذي يسقط دفاعاً عن وطنه أو عقيدته يُمنح، بصورة شبه تلقائية، صفة "الشهيد". هناك دائماً عدو واضح، وحدود فاصلة بين القاتل والضحية، وبين الدفاع عن الوطن والعدوان عليه. إلّا أنّ الحروب الأهلية تلفظ هذه اليقينيات دفعةً واحدة خارج السياق الأخلاقي والوجداني، لأنّها لا تكتفي بإنتاج القتلى، بل تُعيد إنتاج معنى الموت نفسه. ففي سورية على سبيل المثال لا الحصر، ومنذ بدايات الثورة السورية الشعبية السلمية المدنية الحقيقية عام 2011 وحتى هذه اللحظة، لم تكن المأساة محصورة في الخراب الهائل وعدد الضحايا، بل في انهيار المعايير الأخلاقية والوجدانية التي تمنح الإنسان موته الأخير ومعناه الرمزي. فمن هو الشهيد في بلد تقاتلت فيه المدن والرايات والهُويّات والسرديات؟ ومن يمتلك الحقّ في منح الشهادة أو نزعها؟

لقد بدأت الأحداث السورية بوصفها احتجاجاً شعبياً وسياسياً سلمياً ضدّ سلطة قومية مخابراتية مُغلقة، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى حرب مفتوحة على جميع الاحتمالات. تداخلت فيها المطالب الشعبية مع الحسابات الدولية، وامتزجت الهُويّات الطائفية والقومية بالقوى العسكرية، وتحوّل المجتمع تدريجياً إلى فسيفساء من الخوف والولاءات المتصارعة. ومع اتّساع الحرب، لم يعد السوريون يختلفون على السلطة فحسب، بل على تعريف الوطن ذاته، وعلى معنى الخيانة والبطولة والحق. ومن هنا تحوّلت الشهادة من قيمة أخلاقية مرتبطة بالتضحية إلى أداة سياسية تستخدمها جميع الأطراف لتثبيت شرعيتها وإضفاء القداسة على عنفها.

النظام الاسدي القومي رأى في قتلاه، الذين هم بالأساس من مختلف المُكوّنات السورية، شهداء الجمهورية العربية السورية والاستقرار والسيادة، وقدّم الحرب بوصفها دفاعاً عن الكيان القومي العربي السياسي ضدّ الفوضى والانهيار. وفي المقابل، اعتبرت فصائل المعارضة أنّ قتلاها شهداء الحرية والثورة والكرامة، وأنّ الموت في مواجهة السلطة يمثّل فعلاً أخلاقياً لتحرير الشعب والمكوّنات السورية من الاستبداد. أمّا التنظيمات الإسلامية المُسلّحة فقد ذهبت أبعد من ذلك، إذ منحت الموت بُعداً خلاصياً مُقدّساً، وربطته بفكرة العقيدة المُطلقة والحرب النهائية لانتصار غالبية أهل السنة الأمويين، حتى الجماعات القومية والإثنية والطائفية الأخرى (القوات الكردية والسريانية والعلوية والدرزية) رأت في قتلاها شهداء الدفاع عن الوجود القومي والطائفي والهُويّة التاريخية. هكذا صار لكلّ طرف شهداؤه الخاصون، وصارت كلّ جماعة تبني ذاكرتها الجماعية فوق مقابرها الخاصة.

إذا كان الجميع شهداء سوريون ووطنيون ومدافعين، فمن هو العدو؟

غير أنّ خطورة ومأساة الحرب السورية لا تكمن في تعدّد الضحايا فحسب، بل في تعدّد الحقائق أيضاً. ففي الحروب الأهلية عادة لا يصح السؤال: من مات؟ وإنما لماذا ولأجل مَنْ مات؟ هنا تتفكّك فكرة الشهادة ذاتها، لأنّ كلّ قتيل يحمل رواية تناقض رواية القتيل الآخر. المقاتل الذي سقط دفاعاً عن النظام الأسدي القومي العربي كان مُقتنعاً، في الغالب، أنّه يحمي بلاده من التفكّك والهيمنة والفوضى، بينما كان خصمه في المعارضة العلمانية والإسلامية يرى نفسه يقاتل من أجل الحرية والعدالة وإنهاء القمع. كلاهما دخل الحرب بوصفه صاحب قضية، وكلاهما اعتقد أنّه يقف في الجانب الأخلاقي الصحيح من التاريخ.

ومن هنا تظهر المعضلة الأكثر قسوة! إذا كان الجميع هم شهداء سوريون ووطنيون ومدافعين، فمن هو العدو؟

الحقيقة أنّ الحرب السورية حوّلت مفهوما "العدو والشهيد" إلى مفهومان متحوّلان لا إلى حقيقتان متعاكستان متضادان ثابتان. كلّ جماعة صنعت صورتها الخاصة عن الخطر الوجودي، وكلّ سلطة احتاجت إلى عدو دائم كي تبرّر استمرارها. ومع الزمن، لم تعد الحرب قائمة على مشروع وطني جامع، بل على مخاوف مُتبادلة وهُويّات مُغلقة تسعى إلى النجاة بأيّ ثمن. ولهذا لم يعد "الشهيد السوري" رمزاً لوحدة المجتمع السوري ككتلة واحدة، بل صار علامة على انقسامه العميق. كلّ طرف يرى في موت أبنائه تضحية مُقدّسة، بينما يرى في موت الآخرين ضرورة سياسية أو خسارة عادية أو حتى انتصاراً مُستحقاً.

الحروب الأهلية لا تقتل البشر فحسب، بل تقتل اللغة وكامل النظام الاخلاقي والوجداني أيضاً

في السياق، تتحوّل الشهادة إلى جزء من اقتصاد الحرب لا من أخلاقها. فالموت لم يعد نهاية مأساوية بقدر ما صار وسيلة لإنتاج المزيد من التعبئة والتحريض والاستمرار. كلّ جنازة كانت تُستخدم لإعادة شحن الكراهية، وكلّ صورة لقتيل كانت تتحوّل إلى خطاب جديد عن الثأر والبطولة والانتقام. ومع تراكم الدم، أصبحت الحرب قادرة على إعادة إنتاج نفسها ذاتياً، لأنّ الشهداء لم يعودوا مجرّد ضحايا، بل صاروا وقوداً رمزياً يغذي بقاء الجماعات المُتصارعة.

لكنّ منح الجميع صفة الشهادة يحمل خطراً أخلاقياً ووجدانياً عميقاً. فليست كلّ قضية عادلة بالضرورة، وليست كلّ تضحية نبيلة، كما أنّ الموت من أجل فكرة ما لا يمنح تلقائياً البراءة الأخلاقية. هناك فرق بين من حمل السلاح دفاعاً عن المدنيين وحماية أمن مدنهم وقراهم ومناطقهم، ومن حوّل القتل والتعذيب والتطهير إلى أدوات يومية باسم القضية نفسها. إنّ تقديس جميع الموتى بالدرجة ذاتها يؤدي إلى محو الفارق بين الضحية والجلاد وبين المقاومة والعنف العدمي، وبين الدفاع عن الإنسان وتحويله إلى مجرّد وسيلة داخل الحرب.

لم يعد "الشهيد" يُعرَّف بما فعله أو بالقيم التي دافع عنها، بل "بالراية " التي قُتل تحتها

المأساة السورية تكشف، بصورة قاسية، أنّ الحروب الأهلية لا تقتل البشر فحسب، بل تقتل اللغة وكامل النظام الاخلاقي والوجداني أيضاً. الكلمات التي يُفترض أن تحمل معاني أخلاقية مُستقرّة ومُسلّماً بها، مثل الحرية والشهادة والوطن، تتحوّل إلى مفاهيم مُتصارعة وملتبسة ومبهمة ومشوّهة. ولذلك لم يعد "الشهيد" يُعرَّف بما فعله أو بالقيم التي دافع عنها، بل "بالراية " التي قُتل تحتها. ومع الوقت، صار الانتماء أهم من الحقيقة، وصارت الذاكرة نفسها خاضعة لموازين القوّة.

لهذا لم يعد السؤال الوجودي في سورية: من هو الشهيد؟ بل كيف وصلت البلاد إلى لحظة يستطيع فيها الجميع الادّعاء بامتلاكه الحقّ والحقيقة المُطلقة في الوقت نفسه؟ ففي اللحظة التي تحتكر فيها جميع الأطراف الفضيلة، يصبح الدم بلا معيار أخلاقي، ويغدو الوطن نفسه الضحية الأخيرة. عندها لا تعود الشهادة تعبيراً عن التضحية الإنسانية، بل تصبح دليلاً على عجز المجتمع عن إنتاج حياة مشتركة لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الموت كي تثبت وجودها.