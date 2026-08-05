من عبثية الصدفة إلى صناعة الحظ

يُذكّرني "فيسبوك" بمنشور كتبته عن حادثة حقيقية وقعت معي، تضع العقل في الكف. كنتُ حينها لا أزال طالباً في جامعة دمشق، وأردت الاتصال بخالي زياد، الذي كان يقيم في مدينة السويداء، قبل أن يخطفه الموت من يدَي الحياة قبل سنوات. لم تكن الهواتف المحمولة قد وُجدت بعد، في سورية على الأقل، وكان الاتصال الهاتفي، لغير الأثرياء، محصوراً بالهاتف الأرضي السلكي الثابت.

حين شرعتُ في ضغط الأرقام من أحد الهواتف العمومية في الشارع، كنت شارداً قليلاً، ولهذا أخطأت، على ما يبدو، في رقم أو رقمين. ولم أنتبه إلى الخطأ إلا حين جاءني صوت امرأة غريب عليّ على الطرف الآخر من السماعة. أدركت حينها أنني أخطأت في طلب الرقم. تلعثمت، وأنا أشك في أن يكون الصوت صوت زوجة خالي، وقلت في نفسي: لعلها زائرة عندهم. ثم قلت معتذراً: آسف، أليس هذا بيت زياد النبواني؟

فقالت لي السيدة بلطف: لا يا سيدي، ليس بيته، ولكن زياد عندنا، وهو جالس مع زوجي في "المضافة". هل أناديه لك؟

فقلتُ متلعثماً من الدهشة: نعم، أرجوكِ.

نادَت المرأة خالي، غير المصدق كيف عثرت عليه في بيت لا أعرف أصحابه، ولا يزوره هو إلا نادراً جداً.

هي الصدفة التي تفاجئ، في كل مرة تقع فيها، العقلَ الذي اعتاد ترتيب الأمور وضبطها سببياً، حتى عند عامة الناس غير المشتغلين بالفلسفة وقوانين السببية والحتمية المنطقية. والصدفة، بقدر ما هي خلط لأوراق العقل الصغيرة المرتبة، قد تكون جزءاً من قوانين سببية لمنظومة أكبر وأكثر تعقيداً، لكن مباغتتها تربك العقل فعلاً، وتدفعه إلى البحث عن أسباب فوق منطقية، أو فوق عقلية، أو غيبية، أو فوق بشرية.

هي الصدفة التي تفاجئ، في كل مرة تقع فيها، العقلَ الذي اعتاد ترتيب الأمور وضبطها سببياً، حتى عند عامة الناس غير المشتغلين بالفلسفة وقوانين السببية والحتمية المنطقية

لم يكن أينشتاين من أنصار الصدفة أو الاحتمالات العشوائية في تصوراته عن الكون ورؤيته لقوانين الفيزياء، فقد ظل، حتى آخر أيامه، ناقداً حاداً للتفسير الاحتمالي لفيزياء الكم، التي وضع أسسها زميله فيرنر هايزنبرغ، وطوّرها صديقه نيلز بور، والتي تقوم على مبدأ اللايقين وعدم إمكانية التنبؤ القطعي، بما يطيح بالحتمية المطلقة. ومن هذا المنطلق جاءت عبارته الشهيرة: "إن الله لا يلعب بالنرد"، مؤكداً إيمانه بوجود قوانين حتمية تضبط كوناً لا مكان فيه للصدفة.

لكن، ورغم اعتراضات آينشتاين، صاحب النظرية النسبية الثورية، أثبتت ميكانيكا الكم جدارتها، وتطبيقاتها العلمية والتقنية الهائلة في حياتنا، وأكدت أن العشوائية والاحتمالات جزء من قوانين هذا العالم.

هناك أشياء يعجز العقل عن ضبطها تماماً، كالحظ والصدفة، لكن إمكانية التأثير في احتمالات حضورها إلينا هي جزء من إرادتنا، إن عملنا على بناء أنفسنا بأنفسنا

لكن، بعيداً عن الجدل الفيزيائي، تظل الصدفة حاضرة في لاوعينا، وتبقى قادرة على تحريك مياه العقل الراكدة كلما فاجأتنا بحضورها السعيد أو المؤسف. نعم، فالصدفة لا تحمل لنا دائماً شيئاً إيجابياً؛ فهناك صدف سعيدة، وأخرى سيئة، وربما كارثية.

ولو سمّينا الصدفة الإيجابية حظاً سعيداً، فعلينا أن ندرك أننا، في موضوع الحظ، لسنا مجرد متلقين سلبيين له، بل نستطيع إغراءه، وشد انتباهه إلينا، وفتح الأبواب الواسعة أمامه، بل ومضاعفة مفاجآته الجميلة.

كيف ذلك؟

بالعمل والإنجاز. فكلما ارتقينا في سلّم تحقيق الذات، وحققنا النجاح في العمل أو الدراسة أو العلاقات، وسّعنا دائرة حظوظنا، وآفاقنا، وإمكانات تقدمنا وتطورنا، وانتقالنا إلى مجالات أبعد وأرحب، حيث لا نعود ننتظر الحظ بوصفه شيئاً خارج الذات، أو أملاً قد يأتي وقد لا يأتي.

عندما نعتمد على ذواتنا ونحقق النجاحات، قد ننسى الحظ، ولا نعود متلهفين إليه، لكنه عندها قد يفاجئنا من جديد بهدية غير متوقعة تأتي على غير انتظار.

نعم، هناك أشياء يعجز العقل عن ضبطها تماماً، كالحظ والصدفة، لكن إمكانية التأثير في احتمالات حضورها إلينا هي جزء من إرادتنا، إن عملنا على بناء أنفسنا بأنفسنا.

أما أولئك الذين يكتفون بانتظار الحظ، فإنهم سيقضون أعمارهم في انتظاره، مثلما أضاع المشردان ديدي وجوجو حياتهما في انتظار غودو، الذي لم يأتِ أبداً، كما قرأنا في مسرحية صمويل بيكيت الشهيرة "في انتظار غودو".