من القمر إلى الهاتف: محنة الإعلام والتحول الرقمي

كنت في قاعة تحرير البرامج في إحدى القنوات الفضائية قبل أعوام، حين دخل مدير البرامج متأففًا وهو يلوّح بتقرير نسب المشاهدة، وقال للعاملين: نحن نفقد جمهورنا!

لم يكن السبب نقصًا في الإمكانات أو جودة الصورة، بل في أن المشاهد لم يعد يجلس أمام التلفاز كما كان يفعل سابقًا. هو اليوم يحمل شاشته الصغيرة في جيبه، يتنقل بين TikTok وYouTube وNetflix، ويختار ما يشاهد ومتى يشاهد.

لقد تحول المشاهد إلى منظم سكربت بث خاص به، بعيدًا عن سطوة المؤسسات الإعلامية. لم ينتظر موظف تنظيم جدول البث كي يملي عليه مسلسلاً، أو نشرة إخبارية، وتقريرًا من اختيار القناة وسياستها التحريرية. المشاهد هو من ينظم ذوقه في المشاهدة الآن.

لم يعد هذا التحول الرقمي ترفًا، فقد أصبح حقيقة صلبة تؤكدها الأرقام. تقرير Statista 2024 أشار إلى أن أكثر من 85% من الشباب في الشرق الأوسط يفضلون استهلاك الأخبار عبر الهواتف الذكية، مقابل أقل من 20% عبر التلفاز التقليدي.

وهذا الأمر يعود إلى حرية الانتقاء للمشاهد، والتي جعلت المشاهد يتخوف من الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية، خشية من التحريف والتلميع التي تفرضها سياسات التحرير في نقل طبيعة المعلومة إلى المتلقي. فبات يبحث عن مصدر قريب منه يشبهه كثيرًا، مصدر (يراه هو) مطلعًا وبينهما ثقة كافية لتبادل المعلومات، وهذا هو (الأمان الجيلي).

التجارب العالمية تُظهر الفارق. حين أطلقت صحيفة نيويورك تايمز قسم "The Daily" بوصفه برنامج بودكاست يومي، لم تكن تراهن على جمهور الصحف الورقية، بل على مستخدم الهاتف المحمول. النتيجة أكثر من 4 ملايين مستمع يومياً، وتحول البرنامج إلى مرجع إخباري عالمي. في المقابل، مؤسسات إعلامية بقيت مترددة في دخول العالم الرقمي، فانتهى بها الأمر إلى الإفلاس أو التراجع الحاد، مثلما حدث مع بعض الصحف الأميركية التي أغلقت أبوابها بعد أكثر من قرن من العمل.

ووفقًا لمبادرة الأخبار المحلية، والتي تتابع التغيرات في مشهد الأخبار المحلية وتراقب إغلاق مؤسسات الصحافة المحلية وإدماجها، فقد اختفت 3,200 وسيلة إعلامية محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2005، في حين يُقدر أن 55 مليون أميركي لا يحصلون على خدمة إخبارية محلية.

إن جوهر التحدي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة المؤسسات الإعلامية على إعادة هيكلة تفكيرها. الأمر يبدأ من تبني غرف أخبار رقمية مرنة، مرورًا بإنتاج محتوى قصير وسريع، وانتهاءً بخلق قنوات تواصل حقيقية مع الجمهور. التحول الرقمي ليس مجرد بث مباشر على فيسبوك، بل ثقافة متكاملة تُعيد تعريف علاقة الإعلام بجمهوره.

من يرفض التغيير اليوم، فسيجد نفسه غدًا يتحدث في قاعة فارغة. أما من يواكب التحول بذكاء، فسيحجز له مكانًا في ذاكرة الأجيال القادمة.