منسيون خلف الأسوار

بدءاً من المواطنين، مروراً باللاجئين، وانتهاءً بالمغتربين، تتواصل وتيرة القمع في مصر لتطاول شرائح مختلفة من المجتمع داخل البلاد وخارجها، وسط تقارير حقوقية تشير إلى اتساع نطاق الملاحقات والقيود المرتبطة بحرية الحركة والإقامة، وانشغال العالم بأزمة اقتصادية تلفت انتباهه عن حرية الإنسان التي تُنتهك بشدة في عديد من دول المنطقة، تتصدرها مصر.

ورغم تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية المدمّرة على الأسر المصرية، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة مصطفى مدبولي، لم يحاول النظام الأمني في مصر تخفيف قبضته، بل اشتدت لتمتد إلى هؤلاء الذين دُمِّرت أوطانهم بأيدي ديكتاتور آخر في بلد يشبه مصر.

وتوضح منظمة العفو الدولية أن السياسات القمعية لم تعد تقتصر على فئة بعينها، بل تمتد لتشمل كل من يقع ضمن دوائر الاشتباه أو الهجرة أو حتى النشاط العام أو الخاص، ما يعكس نهجاً متشدداً يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاع الحقوق والحريات. فالأزمة المصرية لم تعد مقتصرة على أبنائها، بل تمتد إليهم في الخارج وإلى اللاجئين من دول أخرى في الداخل، بل شملت بعض المشاهير ممن جاؤوا لقضاء عطلة سياحية أو دراسة قصيرة في تخصص ما.

لا يجب أن نملّ من ذكر المعتقلين باستمرار، فهؤلاء المنسيون هم الحلقة الأضعف في زمننا هذا. فمن قتلته نيران الحرب انتهت معاناته، أما من يقع أسيراً في أيدي النظام المصري، فتمتد المعاناة إلى أهله وأبنائه وأحفاده من بعده، وكأنه كان هو بعينه من قال له الرئيس ذات يوم: "بكرة أكبر وأضربكم". انتقام وراء انتقام، ولا نهاية قريبة لتلك الآلام.

السياسات القمعية لم تعد تقتصر على فئة بعينها، بل تمتد لتشمل كل من يقع ضمن دوائر الاشتباه أو الهجرة أو حتى النشاط العام أو الخاص

وفي لقائه الأخير مع عدد من الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم، وعدد من القيادات العسكرية، طالب عبد الفتاح السيسي بضرورة تسليط الضوء على المتغيرات التي تحدث في منظومة الإصلاح والتأهيل، وما يحدث فيها لإبراز جهود الدولة في ذلك الملف. وها نحن نسلط الضوء على معاناة ما يتجاوز 120 ألف سجين.

ووفقاً للأرقام المتاحة التي تحاول الحكومة التحفظ عليها، ارتفع عدد السجون ومراكز الاحتجاز إلى نحو 160 منشأة مكتظة بالمساجين الذين يعيشون حياة غير آدمية حتى عام 2025، كما تجاوز إجمالي ضحايا الإخفاء القسري 20 ألف شخص، وارتفعت الوفيات بين المعتقلين إلى أكثر من 1200 حالة، وفقاً لتقارير حقوقية أصبح معدّوها والعاملون عليها والمشاركون فيها في مقدمة المستهدفين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.

وخلال الأسابيع الماضية، ألقت قوات الأمن القبض تعسفياً على عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء. وبين يدي الأمن، لا فرق بين طفل وامرأة ورجل، فالجميع أسرى في حرب لا تعترف بالقانون. وذلك بالطبع مصحوب بآلة إعلامية ضخمة ممولة بالكامل من جيوب البسطاء، تهدف إلى شيطنة هؤلاء وتحميلهم أسباب الفشل الذي تغرق فيه الدولة ومؤسساتها.

والأشخاص الذين اعتُقلوا واحتُجزوا، بعضهم أطفال في العاشرة، ومنهم من ذوي الهمم، كالشاب محمد وليد المعتقل منذ نحو عام وثلاثة أشهر، والذي يعاني التقزم وتشوهات في العمود الفقري، وهي ظروف صحية تجعله بحاجة إلى رعاية طبية ومتابعة مستمرة. وتؤكد أسرته أن حرمانه من الأدوية والفحوصات الدورية قد يفاقم وضعه الصحي ويعرض حياته للخطر، مطالبةً بتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وضمان حقوقه الأساسية أثناء فترة احتجازه.

لا يجب أن نملّ من الصراخ، فهو فرصتنا الوحيدة التي ربما تزعج النظام، وهو حق لهؤلاء المستضعفين الذين نسيهم العالم، وأصبح عالمهم أربعة جدران وسجاناً لا يعرف الرحمة

كما لم يفلت من القمع اللاجئون وطالبو اللجوء من السودان وسورية وجنوب السودان، ومن بينهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وليس لديهم تهم جنائية أو مخالفات جسيمة تستوجب القبض عليهم وترحيلهم.

وقد استغلت السلطة في مصر انشغال العالم بالحرب الإيرانية الأميركية، كما استغلت من قبل التدمير المستمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن قبل ذلك أزمة كورونا التي أنست العالم معاناة 120 ألف مصري، لم تُعرض غالبيتهم على قضاء عادل يمنحهم فرصة لإثبات براءتهم والعودة إلى أسرهم التي فككها الأسر طوال سنوات مضت.

لا يجب أن نملّ من الصراخ، فهو فرصتنا الوحيدة التي ربما تزعج النظام، وهو حق لهؤلاء المستضعفين الذين نسيهم العالم، وأصبح عالمهم أربعة جدران وسجاناً لا يعرف الرحمة، وقاضياً غاب عنه عقله وأصبح أداة قمع ترتدي عباءة العدل.