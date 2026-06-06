مغامرات ريبيكا

"صندوق من برتقال يافا. هذا ما تلقيته حين ربحت سحب يانصيب في متاجر (ستيفل) الكبرى في فيينا. كان ذلك في العام 1967، في شهر سبتمبر/أيلول كانت إسرائيل في أوج شهرتها، وذلك بعد انتصارها في حرب الأيام الستة (تصادف ذكراها اليوم). حينها قرر المتجر استيراد المنتجات الإسرائيلية وعرضها على زبائنه".

هكذا استهلّت ريبيكا ليبرمان مدونتها في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المنشورة بالإنكليزية الشهر الماضي، والمُعنونة "اشترِ أزرق أبيض من عند "تريدر جوز".

تتابع السيدة التي تقول مدونتها إنّها تنحدر من ناجين من المحرقة، والتي تربّت في فيينا، سردها بأسلوب عاطفي: "ملأت عائلتي بأكملها استمارات وهم يحلمون بالفوز بالجائزة الكبرى: رحلة إلى إسرائيل". لكن، "بدلاً من ذلك -تتابع- تلقيت صندوقاً من البرتقال. كان ختم "يافا" واضحاً على كلّ برتقالة جميلة. أتذكّر أنني حملت واحدة منها، وبقيت رائحتها فواحة لفترة أطول مما توقعت".

بعد هذه المقدّمة "المؤثرة"، تروي ريبيكا أنّها، ورداً على حملات مقاطعة إسرائيل المُتزايدة "بدأت رسائل الأصدقاء تنهال علينا: "اذهبوا إلى "تريدر جوز" (سلسلة سوبرماركت أميركية شهيرة) يوم الاثنين. اشتروا منتجات وبضائع إسرائيلية. أظهروا دعمكم"، ثم تضيف "من رقائق الفول السوداني "بامبا" إلى نبيذ "جيفون"، والثوم المهروس، وجبنة الفيتا، طُلب منا ملء عربات التسوّق بكلّ ذلك، ثم شكر المدير على توفير المنتجات الإسرائيلية".

لا توضّح السيدة من الذي طلب "منهم" ذلك بداية. لكنها ترفق ما تقوله بتوضيح سبب المبادرة "لماذا كلّ هذا؟ لأنّ مجموعة تُدعى "كود بينك" تُشجّع على المقاطعة. ونحن، بعزمنا، سنرد بشكل مختلف".

المقاطعة فاعلة إلى درجة أنّ شراء بعض الثوم الإسرائيلي بات يبدو كتحرّك مقدّس لمنظمة سرّية تحارب من أجل العدالة والحرية

وفي حين إنّي لست واثقة ممّن تقصد بكلمة "نحن"، إلا أنّ "كود بينك" هي مُنظّمة نسائية أميركية انبثقت قبل عام من الحرب الأميركية على العراق، وهي تعارض شن الإدارة الأميركية للحروب وتطالب بتحويل ميزانياتها إلى قطاعَي الصحة والتعليم في البلاد.

لكن، يبدو أنّ هذه الأهداف العظيمة والضرورية في بلاد تعاني من انخفاض جودة التعليم وتصاعد الأمية، وسوء النظام الصحي، هي آخر هموم ريبيكا. ويبدو أنّ ولاءها لإسرائيل أهم من أيّ شيء. هل هي مزدوجة الجنسية؟ يبدو كذلك. لكن ما يهمنا هو أنّ ريبيكا نشرت ووزّعت "الرسالة" بين أصدقائها، وسرعان ما تأكّدت من تجاوب "الجميع الذين ردوا وقالوا: سنقوم بذلك". (..) ثم تضيف بلهجة من يسرد قصة بطولية ضحى فيها بحياته على مذبح الوطن "قدتُ سيارتي إلى أقرب فرع لمتجر "تريدر جوز". ركنت سيارتي أمام المتجر، وانتظرتُ. عند المدخل، ابتسم لي البائع قائلاً: لا حاجة لتذكرة اليوم (أي المرآب مجاني). (...) في المصعد، التقيتُ بزوج صديقتي. تبادلنا نظرةً ذات مغزى. لم تكن هناك حاجة للكلمات. كان لدينا الهدف الصامت نفسه: "سأشتري جبنة الفيتا"، قال. "سأشتري الثوم المهروس"، أجبتُ". تواصل ريبيكا روايتها "الوطنية"، فتقول "جاء أحد الموظفين، فسألته عن المنتج. لكنه قال: معذرةً، نفد الثوم المهروس".

دول متواطئة مع إسرائيل تفكّر بسن قوانين تجرّم مقاطعة البضائع الإسرائيلية

"لا إله إلا الله". (هذه أنا) لقد تعقّدت الأمور على ريبيكا، ما الذي ستفعله يا ترى! ثم تضيف: (...) "بعد لحظات، عاد صديقي". قال: لا يوجد جبنة فيتا. ثم تضيف "شعرتُ بروح التضامن بيننا. كان المتجر يعجّ بالزبائن الذين كانوا يُظهرون دعمهم ليس فقط لمتجر "تريدر جوز"، بل أيضاً لدولة إسرائيل. رفوف المخزن تمّ إفراغها تماماً واحداً تلو آخر. وفي النهاية، كانت محطّتنا الأخيرة في قسم النبيذ (...) ولكن حتى هناك، كانت زجاجات النبيذ الإسرائيلي قد نفذت".

يا للتشويق. حسنا؟ وماذا بعد؟ تقول: "وقفتُ هناك للحظة وجيزة، يدي على العربة (الفارغة للمناسبة)، وعيناي تدمعان، وفجأة، تداخل الماضي بالحاضر: تذكّرت صندوق البرتقال (المسروق من حيفا) الذي استلمته عندما كنت شابة. فلم أتمالك نفسي وصرختُ رافعة قبضتي عالياً، غير آبهة بنظرات الزبائن الآخرين: لقد فعلناها!".

في الحقيقة دمعت عيناي من الضحك بعد قراءة هذه المقالة العاطفية التي تروي مغامرات ريبيكا وأصدقائها في دعم الكيان المنبوذ، والتي تدّعي البطولة بالترويج لمنتجاته واستهلاكها، كما لو كان شراء بعض الثوم الإسرائيلي هو تحرّك مقدّس لمنظمة سرّية تحارب من أجل العدالة والحرية.

لكنّني أيضاً، وبعد تفكير، وجدت إنني شعرت بالرضى. لم؟ أولا لأنّه بات واضحاً أنّ حملات المقاطعة العالمية لإسرائيل وداعميها تطوّرت إلى درجة صار يُخشى منها على اقتصادها جدياً. هزائم ضخمة ألحقها المقاطعون بالاقتصاد الإسرائيلي إلى درجة أنّ الكيان، بعد أن أنشأ مكتباً خاصاً لمناهضتها ضمن وزارة الشؤون الاستراتيجية، فإنّ بلداناً متواطئة مع إسرائيل تفكّر حتى بسن قوانين تجرّم هذه المقاطعة!

الخجل من مناصرة نازيي العصر، وحتى مجرّد استهلاك منتجاتهم، شيء جيد

كما أنّ دعم الكيان صار إلى حدّ ما يترافق مع الإحساس بالذنب وشبهة المشاركة في فعل الإبادة، اللهم إلا عند جمهور من المتعصبين الذين يجاهرون، كما ريبيكا، بفخر من نوع خاص، توحي المبالغة العاطفية بإظهاره، بأنّه أقرب إلى المكابرة ومحاولة تبرئة النفس من كونه فخر أشخاص أسوياء بقيم إنسانية سامية.

لا يشعر من يقاطعون إسرائيل اليوم بحاجة إلى "التسوق بصمت (...) وتبادل نظرات ذات مغزى" حسب تعبير ريبيكا، بل يفعلون ذلك بصخب وعلانية من خلال تحرّكات شعبية تتحدّى إدارات المتاجر التي ترفض المقاطعة مثلاً، فتتواصل مع الزبائن أمام الكاميرات وتشرح لهم جرائم الكيان وتدعوهم لإعادة بضائع تشملها المقاطعة إلى الرفوف، وكثيراً ما يستجيب الناس.

الخجل من مناصرة نازيي العصر، وحتى مجرّد استهلاك منتجاتهم، شيء جيد. وجعلهم يتنقلون بصمت وتخف كمن يرتكب ذنباً، وهم يفعلون، هو إحساس بقدر استحالة شعورهم به، إلا أنّه يبعث في مكان ما، لو حصل، على الأمل، بأنّه هناك في مكان ما من ضمائرهم، لو كانت لا تزال موجودة، بقية توحي بانتسابهم إلى الإنسانية.