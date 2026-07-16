معضلة القضاء الإداري في العراق

في الدول التي تحترم دساتيرها وتجعل القانون ركيزة لبنائها السياسي والمؤسسي، يكون القضاء الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات، والفيصل في النزاعات بين الأفراد ومؤسسات الدولة. وانطلاقًا من ذلك، أكد الدستور العراقي لعام 2005 استقلال القضاء، إذ نصت المادة (19) على أن "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون"، كما قررت المادة (87) أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

لكن خلف هذه النصوص الدستورية تقبع مفارقة قانونية وهيكلية خطيرة، تتمثل في وجود محاكم تفصل في حقوق الموظفين والمواطنين إزاء قرارات الإدارة الحكومية، من دون أن تكون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية. والمقصود بذلك محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين التابعتان لمجلس الدولة.

إن استخدام تسميات مثل "محكمة" و"قضاء"، من جهات لا تنتمي تنظيميًّا إلى السلطة القضائية يثير إشكالية دستورية تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات. فهذه المصطلحات ترتبط بوظيفة قضائية يفترض أن تمارسها جهات مستقلة، بينما توحي للمواطن والموظف بأنهما يقفان أمام هيئة قضائية مكتملة الضمانات، في حين أن الحقيقة البنيوية والتنظيمية تختلف عن ذلك.

تتمثل الإشكالية الأولى في هوية الأشخاص الذين يتولون الفصل في الدعاوى داخل هذه المحاكم. فرئيس مجلس الدولة وأعضاؤه يعينون بصفة "مستشار" أو "مستشار مساعد"، وليس بصفة "قاضٍ"، وفق الشروط والمعايير التي يفرضها قانون التنظيم القضائي ونظام المعهد القضائي العراقي.

ولا تقتصر المسألة على اختلاف المسميات الوظيفية، بل تمتد إلى الأساس القانوني الذي تستند إليه مشروعية الأحكام. فالقاضي في المنظومة الدستورية يتمتع بحصانة وضمانات تحظر التدخل في شؤونه، ويخضع لنظام مهني وقانوني محدد في التعيين، والترقية، والمحاسبة، والتقاعد. أما مستشار مجلس الدولة فيخضع لتشريعات ومسارات وظيفية مختلفة عن تلك المطبقة على قضاة مجلس القضاء الأعلى.

لذلك، فإن وصف مستشاري مجلس الدولة بأنهم "قضاة" لا يمنحهم تلقائيًّا الصفة القضائية الدستورية، ولا يعالج الفارق الجوهري بين المركزين القانونيين. ويبرز هنا سؤال أساسي: كيف يصدر موظف يحمل صفة مستشار أحكامًا قضائية ملزمة وباتة، من دون أن يحمل الصفة القضائية بمعناها القانوني الكامل؟ إن منح المستشار الإداري صلاحيات القاضي، من دون إخضاعه للمنظومة القضائية وضماناتها، يمثل التفافًا على المفهوم المستقر للعدالة.

ويرتبط بهذا الخلل غياب رقابة فعالة مماثلة لتلك القائمة داخل مجلس القضاء الأعلى. ففي القضاء العادي، تتولى هيئة الإشراف القضائي مراقبة أداء القضاة واستقبال شكاوى المتخاصمين بشأن السلوك القضائي أو احتمالات التأثير والوساطة والانحياز. أما في مجلس الدولة، فيبقى السؤال قائمًا: من يراقب سلوك المستشار؟ ومن يحاسبه إذا انحرف عن مقتضيات العدالة أو تأثر بالضغوط؟

إن غياب هيئة رقابية مستقلة تتابع أداء مستشاري مجلس الدولة وتستقبل شكاوى المواطنين يعمق أزمة الثقة في هذه المحاكم، ويترك حقوق الموظفين والمواطنين أمام قرارات قد لا تحاط بالضمانات ذاتها المتوافرة في المحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

أما الإشكالية الثانية، وهي الأكثر خطورة، فتتعلق باستقلال مجلس الدولة نفسه. فعلى الرغم من أن قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 منحه الشخصية المعنوية والاستقلال القانوني، فإن هذا الاستقلال لم ينعكس بالقدر الكافي على واقعه المؤسسي.

ولا تزال آليات تشكيل المجلس وتعيين أعضائه تتأثر، في جانب منها، بالتوازنات السياسية، بما يثير تساؤلات جدية بشأن استقلاله الفعلي عند نظر المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها.

كيف يصدر موظف يحمل صفة مستشار أحكامًا قضائية ملزمة وباتة، من دون أن يحمل الصفة القضائية بمعناها القانوني الكامل؟ إن هذا يمثل التفافًا على المفهوم المستقر للعدالة

وهنا تبرز معضلة تمس مبدأً راسخًا من مبادئ العدالة، وهو أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو الحكم. فمحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين تنظران أساسًا في الطعون الموجهة ضد قرارات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، أي إن الحكومة هي الخصم الدائم تقريبًا في هذه الدعاوى. فكيف يمكن ضمان الحياد الكامل لمحكمة ترتبط تنظيميًّا وماليًّا وإداريًّا بالسلطة التنفيذية التي تمثل أحد أطراف النزاع؟

إن هذا الارتباط يفتح المجال أمام ضغوط غير مباشرة، من خلال النقل الإداري أو العقوبات الانضباطية أو التحكم في مسارات الترقية والمواقع الوظيفية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والنصوص الدستورية التي تحظر تغول أي سلطة على الوظيفة القضائية.

هذا الوضع يمتد إلى ما قبل عام 2003، حين كان القضاء ومجلس شورى الدولة ضمن هيكلية وزارة العدل، انسجامًا مع طبيعة النظام السياسي السابق الذي أذاب الحدود بين السلطات لمصلحة السلطة التنفيذية. وبعد التغيير السياسي، تمكن مجلس القضاء الأعلى من تحقيق قدر من الاستقلال والتحول إلى سلطة دستورية قائمة بذاتها، بينما بقي القضاء الإداري بعيدًا عن هذا المسار التصحيحي.

وعلى الرغم من الاستناد أحياناً إلى التجربة الفرنسية في ازدواجية القضاء، أي وجود قضاء عادي وقضاء إداري منفصلين، فإن نقل هذه التجربة إلى العراق جرى في سياق مختلف ولم يؤد إلى بناء قضاء إداري مستقل فعليًّا، لذلك، تبرز الحاجة إلى التوجه نحو وحدة القضاء، من خلال فك ارتباط محكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين عن مجلس الدولة، ونقل اختصاصاتهما وملاكاتهما إلى مظلة مجلس القضاء الأعلى.

وتحقق هذه الخطوة ثلاثة أهداف أساسية: أولها أن يتولى الفصل في الدعاوى قضاة خريجو المعهد القضائي ويخضعون لقانون التنظيم القضائي، وثانيها إنهاء الارتباط الإداري والمالي بالسلطة التنفيذية بما يعزز الحياد ودستورية الأحكام، وثالثها توحيد السياسة والعقيدة القضائية في العراق تحت مظلة دستورية واحدة.

إن إصلاح الخلل في محاكم القضاء الإداري ليس نقاشًا قانونيًّا أكاديميًّا مجردًا، بل استحقاق دستوري يمس حياة المواطنين وثقتهم بالدولة. فبقاء جهة تمارس وظيفة قضائية خارج السلطة القضائية، ومن دون رقابة مماثلة للإشراف القضائي، يمثل ثغرة تضعف هيبة القانون وتفتح الباب أمام التعسف الإداري.

وفي الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، فإن اختبار جديتها يبدأ بمعالجة هذا الخلل. فمكافحة الفساد لا تقاس بعدد الموقوفين أو بحجم القضايا المثارة إعلاميًّا، بل بقدرة الدولة على بناء منظومة مؤسساتية تمنع الفساد قبل وقوعه، وتكفل استقلال الجهات التي تتولى الرقابة والفصل في المنازعات.

ولا يستقيم الحديث عن دولة المؤسسات ما دامت جهة تمارس الوظيفة القضائية ضمن بنية السلطة التي تقف خصمًا أمامها. ومن ثم، فإن نقل القضاء الإداري إلى مجلس القضاء الأعلى يمثل استحقاقًا دستوريًّا يعيد الاعتبار للفصل بين السلطات، ويوفر بيئة قانونية أكثر قدرة على محاسبة التعسّف الإداري، وحماية الحقوق والحريات، وإغلاق المنافذ التي تسمح بإعادة إنتاج الفساد.