مصر... من يحاسب الجناة؟

لم يعد إنكار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون المصرية ممكناً، لا سياسياً ولا أخلاقياً ولا حتى رسمياً. فالتقرير السنوي الثامن عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الفترة من تموز/ يوليو 2024 إلى حزيران/ يونيو 2025، ورغم لغته الحذرة، يحمل في طياته اعترافاً واضحاً بأن ما يجري داخل أماكن الاحتجاز تجاوز حدود "الادعاءات" إلى مستوى الأزمة البنيوية في منظومة العدالة الجنائية.

التقرير، الذي يُفترض أنه يعكس رؤية مؤسّسة رسمية، يرصد تلقي المجلس 190 شكوى تتعلق بالتعذيب خلال عام واحد؛ أغلبها داخل السجون. هذا الرقم، في حدّ ذاته، لا يمكن التعامل معه بوصفه بياناً إحصائياً عابراً، بل تجب قراءته بصفته إنذاراً مؤسسياً، فإما أنّ الانتهاكات واسعة النطاق ومتكرّرة، أو أن آليات الشكوى والتحقيق عاجزة عن إنصاف الضحايا. وفي الحالتَين، النتيجة واحدة: فشل منظومة الحماية والمساءلة.

الأخطر في التقرير ليس ما ذكره فحسب، بل ما كشفه ضمنياً عن نمط متكرّر في تعامل الجهات الرسمية مع هذه الشكاوى. فوفق ما أورده المجلس، تأتي الردود غالباً من وزارة الداخلية أو النيابة العامة لتؤكد أن "الكشف الطبي لم يُثبت وجود آثار تعذيب". هذه العبارة، التي تحولت إلى لازمة بيروقراطية محفوظة، لم تعد مقنعة في سياق أماكن احتجاز مغلقة، إذ تخضع أدوات الفحص والتحقيق لنفس السلطة محل الاتهام.

في دولة تحترم سيادة القانون، لا يمكن اعتبار التحقيق مستقلاً إذا كانت الجهة التي تجريه جزءاً من البنية المتهمة، ولا يمكن الوثوق بفحص طبي لا يُجرى وفق بروتوكولات دولية معترف بها، وعلى رأسها "بروتوكول إسطنبول"، كما لا يمكن الحديث عن نزاهة في ظلّ غياب ضمانات لحماية الضحايا والشهود من الترهيب أو الانتقام.

وفي هذا السياق، لا يقتصر الإشكال على نمط الردود الرسمية التي تنتهي دائماً إلى نفي وجود آثار تعذيب، بل يمتد إلى كيفية تعامل المجلس نفسه مع الوقائع الجسيمة التي تصل إلى حد الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

فإشارة التقرير إلى واقعة مقتل المواطن محمود محمد أسعد (ميكا) داخل محبسه بعد تعرضه للتعذيب، ثم الاكتفاء بالمطالبة بتحقيق "شفاف"، تطرح سؤالاً جوهرياً حول دور المجلس نفسه. هل تابع التحقيق؟ هل اطّلع على نتائجه؟ هل طالب بمساءلة المسؤولين؟ أم أن دوره توقف عند حد تسجيل الواقعة وإعادة تدوير خطاب الطلبات العامة؟

المشهد ذاته يتكرّر عند تناول التقرير للأوضاع داخل سجن بدر، إذ أشار إلى ما سماه "مزاعم" انتهاكات وإضراب عن الطعام ووفاة محتجز، ثم ذكر زيارات للنائب العام والمجلس دون الإفصاح عن نتائج تلك الزيارات. هذا الصمت لا يمكن تفسيره إلّا عجزاً عن المواجهة أو تواطؤاً بالصمت، وفي الحالتَين يتحول الدور الرقابي إلى مجرد أداء شكلي لا يغيّر من واقع المحتجزين شيئاً.

التوصية التي يكرّرها التقرير بشأن تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة خطوة صحيحة نظرياً، لكنّها تظل بلا قيمة عملية ما لم تُرفق بإرادة سياسية حقيقية لإنهاء الإفلات من العقاب. فالأزمة في مصر لم تكن يوماً نقص نصوص، بل غياب تطبيق، وغياب مساءلة، وتطبيع مؤسّسي مع العنف داخل أماكن الاحتجاز.

ما يحدث اليوم لا يضرّ ضحايا التعذيب فحسب، بل يضرب في الصميم صورة الدولة وشرعيتها. في الخارج، تُختزل الدولة في تقارير الانتهاكات. وفي الداخل، تتحول مؤسسات إنفاذ القانون من مصدر أمان إلى مصدر خوف. هذه ليست "هيبة دولة"، بل حالة عداء متصاعدة بين السلطة والمجتمع، قد تبدو مستقرة ظاهرياً، لكنها تحمل في داخلها بذور انفجار مؤجل.

اعتراف المجلس القومي، مهما كان محدوداً، يعني أن مرحلة الإنكار انتهت. لم يعد السؤال الآن: هل توجد انتهاكات؟ بل أصبح السؤال الحقيقي: متى تتوقف الدولة عن إدارة الأزمة بالبيانات، وتبدأ في معالجتها بالمحاسبة، والشفافية، واحترام كرامة الإنسان حقاً أصيلاً لا منحة مؤقتة؟