مستقبل صنعة الكتابة في زمن الذكاء الاصطناعي

في ظل الثورة المتسارعة للذكاء الاصطناعي وطغيان ثقافة الصورة، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمستقبل صنعة الكتابة ومكانة الكاتب في عالم تتنامى فيه قدرة الآلة على إنتاج النصوص. ويتخذ هذا السؤال وجهين رئيسين؛ أولهما يتعلق بجدوى استمرار الكتابة البشرية في زمن تستطيع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنتاج نصوص أدبية وعلمية وإعلامية خلال ثوانٍ معدودة، وبدرجة عالية من التنظيم والدقة. أما الوجه الثاني، فيتمثل في تزايد الاعتماد على هذه الأدوات في إنتاج النصوص أو المساهمة في صياغتها، ما يثير تساؤلات حول أصالة الكتابة وحدود الإبداع الإنساني في عصر التقنية.

ولا شك في أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مزيد من الإتقان والتطور، مع تحسين مستمر لقدرتها على الفهم والتحليل وتلافي الأخطاء. ومن المرجح أن تصبح هذه الأدوات عنصرًا أساسيًا في كثير من الوظائف الكتابية والإدارية والإعلامية، لما توفره من سرعة وكفاءة لا يستطيع الإنسان مجاراتها في كثير من الأحيان. فالكاتب البشري يحتاج إلى وقت للبحث وصياغة المسودة الأولى ثم مراجعتها وتنقيحها، بينما تستطيع الآلة تقديم نص متكامل خلال لحظات، الأمر الذي يجعل المنافسة بين الطرفين أكثر صعوبة يومًا بعد آخر.

الكاتب البشري يحتاج إلى وقت للبحث وصياغة المسودة الأولى ثم مراجعتها وتنقيحها، بينما تستطيع الآلة تقديم نص متكامل خلال لحظات، الأمر الذي يجعل المنافسة بين الطرفين أكثر صعوبة يومًا بعد آخر

ومع ذلك، تبقى هناك ميزة جوهرية تميز الكتابة البشرية عن أي إنتاج آلي، وهي ارتباطها بالتجربة الإنسانية المباشرة. فالنص البشري ينطلق من عاطفة كاتبه وتجاربه الشخصية؛ فكل نص يُكتب بشريًا نجد فيه ملمحًا لعاطفة مستترة تحفز على الكتابة بدافع الحب أو الكره أو تحقيق الذات أو حتى لمجرد البوح بما يختلج في النفس، وهذه العاطفة هي ما يعطي النص معنى. أي إننا حين نقرأ النصوص الكبيرة، سواء أكانت روايات أم قصائد ملحمية أم نصوصًا تاريخية توثيقية، نستحضر فيها السياق التاريخي الحاسم الذي كُتبت فيه، فضلًا عن المشاعر الإنسانية التي كانت تختلج في نفوس كتّابها وهم يدونون نصوصهم. وهذا ما نشعر به ونحن نقرأ "البؤساء" أو "الكوميديا الإلهية" أو معلقة عنترة، سواء بسواء، ولا نجد نظيرًا لهذا في نصوص الذكاء الاصطناعي، حتى المكتوب منها على هامش حدث مفصلي. فهذه النصوص تبقى جامدة ووليدة معانٍ مقتبسة ومستوحاة مما توفر على الشبكة العنكبوتية من نصوص سابقة؛ أي إنها نصوص تفتقر إلى الأصالة وإلى التجربة الإنسانية بكل ما تتضمنه من دهشة ويأس وأمل.

وفي الوقت نفسه، ينفتح مستقبل الكتابة على أفق جديد يتمثل بتهجين الأفكار البشرية مع صياغات الذكاء الاصطناعي، فنكون أمام نوع جديد فيه تجليات إنسانية أصيلة ممزوجة بدقة الحاسوب وقدرته على جمع المعلومات واقتراح الأفكار وتنويع الصياغات. وهنا أعني الكتابات الأدبية تحديدًا، فالذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة فائقة على تنويع الحبكات القصصية وطرح نهايات متعددة ومتقنة لكل منعطف حكائي، لكن عمله الذاتي يبقى جامدًا وخاليًا من روح الأدب ما لم تمسسه العاطفة الإنسانية، وهذا يعني أن دور الكاتب يتحول تدريجيًا من منتج للنص إلى موجه له ومحرر ومشرف على تشكيله النهائي.

ورغم أن الأوساط الأدبية لا تزال متحفظة تجاه الكتابة الهجينة التي يشترك فيها الإنسان والآلة، فإن هذا التحفظ قد يتراجع مع مرور الوقت، كما حدث مع كثير من الأدوات التقنية التي قوبلت بالرفض في بداياتها ثم أصبحت جزءًا من الممارسة الثقافية اليومية.

وفي المجمل، لا تبدو الكتابة البشرية مهددة بالاندثار، لكنها تواجه تحديًا غير موقوف يدفعها إلى إعادة تعريف نفسها. وستظل قيمة الكاتب الحقيقية كامنة في قدرته على التعبير عن دهشة الإنسان وقلقه وأحلامه وتساؤلاته الكبرى؛ فهذه المشاعر كانت المحرك الأساس لكل إبداع وتقدم حضاري، وهي التي ستمنح الكتابة معناها الإنساني مهما بلغت الآلة من تطور.