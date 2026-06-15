مساحات إبداعية للدعم

في كل مرة تجتمع الصديقات الأربع اللواتي تجاوزن سن الخامسة والستين، يستعدن بحماس كبير قرارهن السابق الذي تعاهدن عليه وهو دعم بعضهن بعضاً بكل ما أوتين من قوة، خاصةً أن ظروفهن الخاصة والعامة تتدهور باضطراد، لذلك يحتجن إلى المزيد من الأفكار الإبداعية الجديدة القابلة للتحقيق. على الرغم من أنهن يعشن في بيتين منفصلين في بنايتين متجاورتين، إلا أن الصيغة العامة للتعريف بهن هي وكأنهن يعشن معاً في بيتٍ واحد وربما ظنّ البعض أنهن شقيقات أو قريبات.

كما أن الشكوى مكررة، تبدو المحاولات الفاشلة التي لجأن إليها مكررة أيضاً، لم يفلحن في إطلاق أعمال شركتهن الصغيرة التي تقوم على إعادة تدوير بعض الملابس الفائضة عنهن أو الموهوبة من صديقات داعمات، بل تجاوزن ذلك واشترين بعض القطع من سوق الملابس البالية، غسلنها وكوينها وعرضنها للبيع بهامش ربح قليل جداً، لكن للأسف الشديد لم يعد أحدٌ يهتم بالملابس في ما يتجاوز الحد الأدنى من الحاجة في ظل ظروف مادية صعبة جداً وفي ظل طغيان الحاجة إلى توفير الأولويات التي تبدأ من أساسيات الغذاء والدواء وصولاً إلى أملٍ ضئيلٍ جدا بالاستمتاع برحلة قصيرة ولو ليومٍ واحد إلى أحد المتنزهات أو المصايف القريبة.

لكن وفي النهاية كان لهن ما أردن، دخلٌ ماديٌ إضافي مناسب مع أنه لا يكفي، وانشغالات حيوية جميلة ومُرضية بعدما اقترحت شذى فكرة جديدة تنقسم إلى قسمين، أولهما دعوة طالب أو أكثر من أبناء الجيران أو الأصدقاء لمراجعة دروسه مقابل مبلغ مالي قليل جداً، خاصةً أنّ بينهن معلمات في الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الفرنسية.

كان تجاوب الأهل كبيراً ومشجعاً، فالصديقات يتمتعن بمصداقية كبيرة، وتوفر الأمن والأمان ممكن في بيوتهن المعروفة والمجرّبة عدا عن توفير فسحة حقيقية للأهل للاستراحة من عبء وضغط الأبناء الضاغط.

في النهاية كان لهن ما أردن، دخلٌ ماديٌ إضافي مناسب مع أنه لا يكفي وانشغالات حيوية جميلة ومُرضية

أما الشق الثاني للاقتراح، فكان عبارة عن استعداد لاستضافة سيدة، أو أكثر، متقدمة في العمر ولا يمكن للأبناء والعائلة تركها بمفردها في البيت أثناء انشغال العائلة في رحلة أو مناسبة لا تستطيع تلك السيدة المتقدمة في العمر تلبيتها أو ربما هي لا تريد ذلك من أصله وتختار البقاء وحيدة في المنزل طمعا ببعض الخصوصية أو الاستقلالية التامة ولو لساعات أو لمدة محددة قد لا تتجاوز الأيام الثلاثة في أقصى حد، وهنا يجد الأبناء أو العائلة أن وجود مرافقات من عمر مشابه لتلك السيدة وضمن مواصفات محددة يشكل حلاً سحرياً ومرضياً لكل الأطراف.

تكللت جهود السيدات الأربع بنجاح كبير، وتحول الطلاب إلى أصدقاء يعودون إلى بيوتهم وعلى لسانهم حكايات لطيفة تصف المعلمات الحبابات بألطف الأوصاف، وتحول الطلاب خاصة من الجيران إلى مقدمي خدمات طوعية ومجانية للسيدات مثل شراء الخبز أو حمل بعض الأغراض وربما المساعدة في فتح باب أغلقته ريحاً عاتية أو أن السيدة قد نسيت مفتاحها في داخل البيت أو أنها نسيت كيساً من الخضار في دكان البائع.

أما حكايات السيدات المستضافات فقد أخذت أبعاداً مختلفة ما بين تثمينٍ وشكرٍ بالغين من السيدة المستضافة وعائلتها وما بين بعض اللوم أو النقد الحاد في ما يتعلق مثلا بملح زائد في إحدى الوجبات، أو تأخر بموعد إعطاء حبة الضغط، وهذا كله ليس مقصوداً بالطبع، لكنه كان عائدا لمحاولات صادقة لمنح أريحية محببة للسيدة المستضافة وإشعارها بأنها في بيتها وليست في مشفى يطبق قواعد صارمة.

تحولت بعض السيدات المستضافات إلى صديقات لطيفات يقمن بزيارة الصديقات الأربع أو يدعونهنّ لزيارتهن في وقت غياب العائلة أو الأبناء لساعات قصيرة ومحددة، حتى أنّ إحدى السيدات تركت في بيت الصديقات روباً منزلياً ترقباً لزيارة طارئة أو كرسالة ثقة موجهة للشكر بطريقة غير مباشرة.