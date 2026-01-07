مجتمعات الممارسة والافتراس الناعم

في البراري المفتوحة، حيث لا قوانين مكتوبة ولا أخلاقيات مُعلنة خارج ما تمّ ترميزه في غرائز الحيوانات، قلَّما نجد اجتماعًا دائمًا بين المُفترسات. فمعظمها انفراديٌّ بطبعه، يلتقي غيره على الفريسة ثم يمضي. أمّا ما اجتمع منها كالذئاب والكلاب البرية ونظيراتها، فإنّما يعرف معنى القطيع بوصفه بنيةً للبقاء، لا تجمّعًا عابرًا. فسائر المُفترسات، إذا اجتمعت، فغالبًا لا تتكامل، بل تتنازع. وحين تفيض الوليمة، لا يُلغى منطق القوّة، بل يتجلّى بوقاحة أشد؛ الأقوى يركب الأضعف، ويستأثر بنصيب الأسد، ويبقى الآخرون على هامش العظم والفتات. وعندها يظلّ كلُّ ما قيل عن روح الجماعة في هذا العالم كلامًا شاعريًّا لا يصمد أمام الواقع، إلا إذا افترضنا، على سبيل السخرية السوداء، أنّ الشيوعية الحقيقية وجدت طريقها سرًّا إلى "مزرعة حيوان" جورج أورويل.

هذه الاستعارة التي تبدو بعيدة، تُلقي بظلّها الثقيل على عالم يُفترض أنّه النقيض تمامًا، ألا وهو عالم مجتمعات الممارسة المهنية، ولا سيما في فضاءات المتعاقدين والخبراء المُستقلين. هناك، حيث يُحتفى جماعيًّا بخطاب التعاون، والتعلّم المُشترك، وتبادل المعرفة، حيث تُقدَّم مجتمعات الممارسة بوصفها فضاءً أخلاقياً واجتماعياً ومعرفياً يحرّر الخبرة من فردانيتها ويحوّلها إلى ملكية جماعية تُراكم الأداء وتحسّن المخرجات وتكسر عزلة المهنيين في أسواق ضاغطة.

غير أنّ هذا التصوّر، حين يُختبر في بيئاتٍ شديدة التنافس، لا يصمد طويلًا أمام منطق السوق، ولا أمام هشاشة الإنسان حين تُمسّ أدوات رزقه مباشرة.

ففي هذه العوالم وهذه الصناعات ولربّما غيرها، لا يكون الفرد مجرّد عضو في مجتمع تعلّم، بل هو كيان اقتصاديّ مُستقلّ، يحمل اسمه بوصفه علامة تجارية، وعلاقاته بنيةَ نفوذ، ومعرفته رأسَ مالٍ لا يُستثمر إلا بحساب بالغ الدقة. هنا، تصبح الجماعة واجهة ناعمة لسوق قاسٍ، وتتحوّل مفردات المشاركة والتشبيك والتعلّم التعاوني إلى لغة دبلوماسية تُدار بها المنافسة لا تُلغى عبرها. أرى الأفراد يتشاركون الجلسات، والندوات، والورش، والمجموعات المُغلقة، لكنهم نادرًا ما يتشاركون ما يصنع فارقًا حقيقيًّا في ميزان القوّة المهنية. تُقدَّم المعرفة والعلاقات حين تكون آمنة، وتُحجب حين تمسّ جوهر التميّز الفردي. وهكذا، لا تُلغى حدود الصراع، بل تُعاد هندستها في طبقات أكثر تهذيبًا وتملّقًا وأقلّ فجاجة. لربما أبالغ قليلًا عندما أقول إنّني عندما أنظر إلى فعاليات هذه المجتمعات لا أرى سوى مجموعتين، الأولى لربّما لا تدري حقًّا ما الذي زجّت نفسها فيه، والثانية مجموعة من المُفترسين التي تسعى لبناء شكل من السمعة في الوسط الخطأ، ولربّما جمع المعلومات السطحية، أو خلق وهم الانتماء في سوق عمل قاسٍ.

الحيوان لا يختلق سردية أخلاقية لسلوكه، أمّا المهني فيستبسل في محاولة فعل ذلك

وهنا يتسلّل منطق الافتراس لا عبر الإقصاء الصريح، بل عبر الإقصاء الناعم، عبر التوصيات الانتقائية، وإعادة تدوير الأسماء ذاتها، وبناء دوائر مُغلقة تُعيد إنتاج النخب المُصطنعة ذاتها تحت لافتة الشبكات المهنية والمحترفين، وكأنّ الشللية في حاجة إلى مزيد من التعزيز.

وحين تتسع السوق، وتكثر المشاريع، وتُفتح النوافذ التمويلية، ليس بالضرورة أن تتحوّل الوفرة إلى عدالة في التوزيع، بل غالبًا ما تُرسّخ الاحتكار ذاته بطرق أكثر أناقة. تتكاثر الفرص، لكن القاطفين يظلون هم أنفسهم، وكأنّ الوفرة لا تُلغِي منطق السيطرة، بل تمنحه مساحة أوسع للاستعراض.

هنا تتعرّى مفارقة مؤلمة بين الخطاب الأخلاقي لمجتمعات الممارسة الذي يفترض ضمنيًّا أنّ الأفراد يريدون لبعضهم ما يريدونه لأنفسهم، بينما الواقع المهني يقول إنّ الأفراد، حين تُهدّد المكانة والعقد والسمعة، يعودون بسرعة مذهلة إلى أوليات الصراع على البقاء. الفرق الجوهري بين عالم الحيوان وعوالم المحترفين ليس في طبيعة السلوك بقدر ما هو في مستوى التبرير. الحيوان لا يختلق سردية أخلاقية لسلوكه، أمّا المهني فيستبسل في محاولة فعل ذلك، بل يُتقن فعله بلغة رشيقة، ومصطلحات براقة، وعناوين جاذبة.

النقد الجذري ليس عدوّاً للمهنية، بل هو شرطها الوحيد لتصبح جديرة باسمها

ليست مجتمعات الممارسة، في هذا السياق، كذبة كاملة، لكنها أيضًا ليست فعاليات بريئة بالكامل. هي أداة يمكن أن تُستخدم للتعلّم، كما يمكن أن تُستخدم لإعادة إنتاج الهيمنة المهنية. هي مساحة قد تُحرّر المعرفة، وقد تُحوّلها إلى سلعة مُقنّعة. وهي في النهاية، لا تعيش خارج منطق السوق، بل تتنفس داخله، وتتكيّف مع قسوته، وتحاول أن تُلبسه وجهًا أكثر ودّية.

قد يرى البعض في هذا التشريح سلبية أو تشاؤماً، وأراهم لا يفرّقون بين تشخيص الداء وإنكاره. فالنقد الجذري ليس عدواً للمهنية، بل هو شرطها الوحيد لتصبح جديرة باسمها. شخصيًّا اخترت، بعد سنوات من المُراقبة، ألا أكون مجرّد فرد في قطيع يُحتفى به، بل ذئبًا مستقلًّا خارج السرب، أطرح السؤال المُحرج: مَن المستفيد الحقيقي من هذه الطقوس؟ وما الفائدة أصلًا منها؟ وكيف يمكن تحويل هذه المساحات من ساحة لصقل النفوذ إلى فضاء حقيقي إلى صقل المعرفة؟ من دون هذا التساؤل الجريء، سيظلّ الاحتفاء بمجتمعات الممارسة في عوالم الاستشارات وما إليها أشبه بالاحتفاء بقطيع في غابة، حيث يظلّ السؤال الأهم معلّقاً في الهواء: من سيأكل أولاً، ومن سيكتفي بانتظار الفتات والمراقبة على الهامش؟