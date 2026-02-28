ما وراء الحدود: احتلال العقول واستراتيجية "السيادة المعرفية"

أثبتت التحوّلات الجيوسياسية المُتسارعة في القرن الحادي والعشرين أنّ الحدود الترابية لم تعد هي المعيار الوحيد. فالطائرات والصواريخ قادرة اليوم على اختراق الأجواء، لكن "الخوارزميات" و"السرديات الموجّهة" تخترق العقول.

نحن نعيش اليوم مرحلة "الاستعمار غير المرئي"، إذ لم يعد الهدف هو الاستيلاء على الموارد الطبيعية فحسب، بل الاستيلاء على "البيانات الضخمة" التي تشكّل وقوداً لمحرّكات التحكّم في السلوك البشري.

إنّ الانتقال من "الحروب الصلبة" إلى "الحروب المعرفية" يمثّل انقلاباً في مفهوم القوّة. فالمواجهة لم تعد تتطلّب بالضرورة تدمير البنية التحتية للعدو، بل يكفي تعطيل "نظام التفكير" لديه. من هذا المنطلق ، تبرز الحرب المعرفية كأخطر أسلحة العصر، لأنها تستهدف العقل كجهاز معالجة للمعلومات، فتسعى لتضليله، وتشويه إدراكه للواقع، مما يؤدي في النهاية إلى شلل في اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي، وتحويل المجتمع من كتلة متماسكة إلى شظايا مُتناحرة تتصارع حول أوهام رقمية.

لم يعد الانتصار الحقيقي يتحقّق برفع علم فوق ركام مدينة، بل بزرع فكرة في عقل إنسان

لقد استحدثت الاستراتيجيات العسكرية الحديثة ما يسمّى بـ "الميدان السادس"، وهو ميدان الوعي الذي يتجاوز الأبعاد الخمسة التقليدية (البر، البحر، الجو، الفضاء، والتقنيات السيبرانية). هذا الميدان لا يعترف بالحدود السيادية للدول، بل ينفذ إلى أعمق نقاط الوعي عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومنصّات التواصل الاجتماعي. في هذا الفضاء، يجري استخدام الخوارزميات لتوجيه الغضب الشعبي، أو صناعة اليأس المُمنهج، ممّا يجعل الجماهير أدوات في يد قوى خارجية من دون وعي منها. إنّ القوة في هذا العصر لا تقاس بما تملكه من ترسانة عسكرية، بل بما تملكه من قدرة على هندسة الإدراك وصناعة المعنى وتوجيه الانتباه.

وعلى صعيد الجيوبوليتيك، انتقل الصراع الدولي من التنافس على الممرّات المائية والمضايق إلى التنافس على "ممرات البيانات" ومراكز تخزين السحب الإلكترونية. إنّ من يمتلك المعلومة يمتلك القدرة على إعادة صياغة هُويّة الدول الأخرى. وهو ما يُطلق عليه اسم الاستلاب الرقمي، إذ تصبح الثقافة والقيم عرضة للتآكل أمام "قيم المنصة" التي تفرضها القوى التكنولوجية العظمى.

إنّ النزاع القادم بين الأقطاب الدولية لن يكون حول من يرسم الحدود على الخريطة، بل حول من يضع معايير "الحقيقة الرقمية" ومن يملك الحقّ الحصري في تصنيف المعلومات كصحيحة أو مضلّلة، ممّا يجعل "السيادة المعرفية" جوهر صراع البقاء في النظام العالمي الجديد.

الدولة التي تفشل في حماية عقول أبنائها من الاحتلال الرقمي، ستجد نفسها يوماً ما مجرّد كيان فارغ

هذا الوضع خلق أزمة سيادة حقيقية؛ فالشركات التقنية العملاقة العابرة للقارات أضحت تمارس أدواراً كانت حكراً على الدول، فهي التي تمنح الهُويّة الرقمية، وهي التي تصيغ قوانين النشر، وهي التي تملك سلطة العزل والمنع الرقمي. هذا التغوّل التقني أدى إلى تآكل الدولة، إذ أصبحت الدولة تجد نفسها في صراع، ليس مع دول أخرى فحسب، بل مع خوارزميات صمّمتها شركات كبرى قادرة على توجيه الرأي العام، أو حتى هندسة نتائج الانتخابات عبر تحليل التفضيلات النفسية للمواطنين واستهدافهم برسائل مُخصّصة.

أمام هذا الواقع الملح، تصبح "السيادة المعرفية" هي المفهوم الاستراتيجي الأبرز للحفاظ على بقاء الدول وتماسكها. إنّ بناء "الدرع المعرفي" لا يعني الانغلاق عن العالم، بل يعني بناء "المناعة الرقمية" عبر تطوير تفكير نقدي لدى المواطن يحميه من الوقوع فريسة للتضليل. كما يتطلّب الأمر من الدول الاستثمار في "الأمن المعرفي" من خلال بناء بنية تحتية وطنية للبيانات، وتطوير ذكاء اصطناعي محلي يفهم الخصوصية الثقافية والسياسية للمجتمع، بدلاً من الارتهان لخوارزميات غريبة قد تكون معادية في جوهرها للأمن القومي.

ختامًا، إنّ معركة القرن الحادي والعشرين هي معركة السيطرة على الواقع الذهني. فالانتصار الحقيقي لم يعد يتحقّق برفع علم فوق ركام مدينة، بل بزرع فكرة في عقل إنسان. وفي عالم تتلاشى فيه الحدود أمام تدفّق المعلومات، تظلّ السيادة المعرفية هي الحصن الأخير المُتبقي. فالدولة التي تفشل في حماية عقول أبنائها من الاحتلال الرقمي، ستجد نفسها يوماً ما مجرّد كيان فارغ.

إنّ السيادة اليوم تبدأ من الوعي، وتنتهي حيث تنتهي قدرة الإنسان على التمييز بين الحقيقة وبين ما يُراد له أن يراه حقيقة.