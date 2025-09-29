الأرقام أم التأثير.. ما مقاييس نجاح المحتوى؟

أذكر مثالاً حياً من تجربة شخصية. اشتركت مع مؤسسة إعلامية محلية في إنتاج حملة حول موضوع مجتمعي حساس. خلال أيام قليلة، جمعت الحملة ملايين المشاهدات وتصدرت الترند. لكن حين راجعنا النتائج بعد أسابيع، اكتشفنا أن السلوك الاجتماعي الذي أردنا التأثير فيه لم يتغير إطلاقاً. كان النجاح رقمياً فقط، أما الأثر الحقيقي فظل غائباً. ورغم أن الحملة لاقت تداولاً واسعاً، أوضح مسؤول النشر لدينا أنه صرف أكثر من (4,000) دولار على التمويل، مدعياً وصول الحملة إلى (36) مليون متابع في غضون أسبوع واحد، وهو رقم لم تصل إليه المؤسسة منذ تأسيسها.

على الجانب الآخر، تابعت قبل فترة تجربة دائرة الصحة العامة في كندا. أطلقت مقطع فيديو قصيراً يشرح مخاطر التدخين الإلكتروني (vaping) على المراهقين. الفيديو لم يتجاوز (200) ألف مشاهدة، لكنه أدى إلى ارتفاع نسب التبليغ والاستشارات الصحية بنسبة 15% خلال شهرين. هنا لم يكن الرقم الضخم هو البطل، بل الأثر الفعلي في السلوك.

وفي العراق، يتكرر هذا المشهد كثيراً. نرى مقاطع فيديو عن ترشيد الكهرباء أو حملات التشجير تصل إلى أرقام هائلة من المشاهدات، لكنها لا تحرك ساكناً في السياسات أو في وعي الجمهور. مقابل ذلك، تقرير قصير عن مبادرة شبابية لتنظيف شوارع النجف أو البصرة قد يحصد بضعة آلاف فقط، لكنه يدفع العشرات من الشباب للتطوع والانخراط في العمل المدني. هنا يظهر الفرق بين الضجة والأثر.

النجاح الحقيقي في صناعة المحتوى ليس أن تصل إلى الجميع، بل أن تصل إلى من يهم أن تصل إليهم

يقودنا هذا إلى موقف حدث قبل نحو سنتين، حينما كنت في إحدى ورش التدريب. رفع أحد المتدربين يده وسألني: "أستاذ، إذا وصل فيديو إلى مليون مشاهدة، نعتبره ناجحاً؟". لم أكن حينها بالوعي الكافي للإجابة عن هذا السؤال. قلت له: "نعم، الوصول مهم كخطوة أولى، ولكن ليس هو الهدف تماماً". ومع تراكم الخبرة أدركت أنني كنت على جزء من الصواب، لكنني لم أملك الإجابة الجيدة حينها.

لقد أصبح واضحاً أن النجاح الحقيقي في صناعة المحتوى ليس أن تصل إلى الجميع، بل أن تصل إلى من يهم أن تصل إليهم. أن تحرك فكرة، أو تفتح نقاشاً، أو تدفع شخصاً واحداً لاتخاذ خطوة إيجابية.

ويطرح روجر هوربيري، كاتب الإعلانات المعروف، سؤالاً مهماً يقودنا إلى جوهر المسألة: ما الذي يجعل الحملة التسويقية ناجحة؟ ويجيب: "من المؤكد أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال، ولكن من المحتمل أن تلعب البيانات دوراً مهماً في كل مرحلة — بدءاً من فهم سوقك وجمهورك، إلى تحديد النوع المناسب من المحتوى/الرسائل والقنوات التي يجب استخدامها، وصولاً إلى تحليل نجاح حملتك".

الأرقام مهمة بلا شك، فهي تمنحنا مؤشراً أولياً على الانتشار. لكن التأثير هو المعيار الذي يحدد القيمة الحقيقية. فالملايين قد يشاهدون، لكن القلة هم من يغيرون. والمحتوى الذي لا يغير شيئاً، يظل مجرد محتوى عابر في عالم مزدحم بالتعبير "المجاني" عن الرأي.