ما خلّفه طوفان الأقصى

عامان مرّا منذ الطوفان، الحدث الذي لم يكن مجرّد عملية عسكرية ولا بداية حرب جديدة على قطاع غزّة، بل لحظة مفصلية أعادت تشكيل وعي العالم، وقلبت ميزان الرواية رأسًا على عقب. كان طوفان الأقصى زلزالًا سياسيًّا وفكريًّا وإعلاميًّا، امتدّت ارتداداته إلى ما هو أبعد من فلسطين. في لحظاته الأولى، بدا وكأنّ الغرب استيقظ على مشهد مألوف: "الإرهاب" يهاجم "الديمقراطية"، كما أرادته سردية الاحتلال. هكذا اصطفّ الساسة والمثقفون والفنانون في حملة دعم عاطفية لإسرائيل، كما اعتادوا منذ عقود. لكن ما لم يدركوه حينها، أنّ الصورة لم تعد ملكهم وحدهم، وأن الرواية التي سيطروا عليها لعقود لم تعد تمرّ من دون مُساءلة أو تفكيك.

تغيّر المشهد الغربي تدريجيًّا، لا لأنّ الفلسطينيين أتقنوا فنون العلاقات العامة فجأة، ولا لأنّ الاحتلال ارتكب خطأً غير مسبوق، بل لأنّ الزمن نفسه تغيّر. جيل جديد من الغربيين (وُلد في عصر الشاشات المفتوحة) يرى الحقيقة بعينه، لا عبر عناوين الصحف. وعندما فَتحت غزّة شاشاتها على الدم والرماد، اكتشف هذا الجيل أنّ "الضحية" التي طالما صدّق براءتها ليست سوى آلة تدمير مُنظّمة، وأنّ من يُتَّهم بالإرهاب هو الطفل الخارج من تحت الركام وهو يتمتم بالشهادة.

مع دخول الطوفان عامه الثالث، لم يعد المشهد كما كان. كبريات الصحف فقدت قدرتها على احتكار السرد، والقنوات لم تعد تتحكّم في الصورة كما اعتادت. في لندن، باريس، نيويورك، برلين، خرجت آلاف الأصوات الشابة تهتف لفلسطين بلا خوف ولا تبرير. الفنانون الذين احتموا سابقًا وراء "الحياد الإنساني" أعلنوا مواقفهم صراحة، والمؤسسات الأكاديمية التي تجاهلت عنصرية الاحتلال صارت تخشى من عاصفة الوعي الشعبي. ما حدث لم يكن موجة تعاطف، بل تحوّل عميق في الوعي الغربي، وربّما للمرّة الأولى يشعر الفلسطينيون أنّ صوتهم وصل، لا عبر بيانات الحكومات، بل عبر الناس أنفسهم.

الأنظمة العربية ليست عاجزة، بل متواطئة في صناعة العجز

على مدى عقود، بَنَى الاحتلال قوّته على احتكار الخطاب: "دولة صغيرة محاطة بالأعداء"، "دولة ديمقراطية وسط العنف". تلك كانت الرواية الرسمية التي غذّت الضمير الغربي، المحكوم بعقدة الذنب تجاه اليهود بعد الحرب العالمية الثانية. لكن الطوفان حطّم هذا الجدار النفسي. حين شاهد الغرب آلاف الأطفال يُقتلون والمستشفيات تُقصف والصحافيين يُغتالون أمام الكاميرات، انهارت أسطورة "الدفاع عن النفس".

التحوّل لم يكن سياسيًّا فحسب، بل كان أخلاقيًّا وثقافيًّا. بدأ الناس في الغرب يسألون أنفسهم: كيف نقبل أن يُقصف شعب كامل باسم قيمنا؟ كيف تحوّل الضحية إلى جلاد ونحن نصفّق له؟ هنا بدأ الانقسام الحقيقي داخل المجتمعات الغربية. بين جيل تربّى على الخوف من الإسلام، وجيل جديد يتحدّث لغة العدالة الكونية، نشأت فجوة وعي عميقة. لم يعد الشاب الأوروبي أو الأميركي يثق بإعلامه أو بحكومته، بل أعاد تعريف ضميره بنفسه.

وسائل التواصل الاجتماعي رغم محاولات تزييف الواقع وتبني ومساعدة في نشر رواية الاحتلال، فقد لعبت دورًا حاسمًا في هذا الانقلاب. لم تعد الصورة تمرّ عبر فلاتر التحرير والرقابة، بل تأتي مباشرة من قلب الحدث، من هواتف الفلسطينيين أنفسهم. سقطت المسافة بين "الحدث" و"الرأي"، وصار المشاهد الغربي جزءًا من عملية السرد.

بعد عامين، يمكن القول إنّ الطوفان أعاد تعريف النضال في المخيال الغربي. لم يعد الفلسطيني "إرهابيا" بل هو مقاوم، ولم يعد الاحتلال "جيشًا نظاميًّا أخلاقيًّا" بل هو كيانٌ استعماري متوحّش. تغيّرت المفردات، وتغيّر معها الموقف الأخلاقي. وهذا التحوّل لم يصنعه السياسيون، بل الناس العاديون الذين وجدوا في فلسطين مرآة لعدالة غُيِّبت طويلًا.

في الجامعات الأميركية والبريطانية، ظهرت حركة طلابية جديدة تضغط لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال. في الشوارع، عادت الأعلام الفلسطينية ترفرف كما لم يحدث منذ الانتفاضة الثانية. في الفنون والموسيقى والسينما، صار الفلسطيني رمزًا للمقاومة لا مادة للشفقة. وحتى الخطاب الفلسطيني المقاوم تغيّر: من خطاب دفاعي يبرّر، إلى خطاب واثق يواجه العالم بثبات ويقول: "نحن على حقّ".

يخسر الاحتلال معركة الصورة، والغرب يفقد احتكاره للضمير الأخلاقي، والعالم العربي يعيش ولادة وعي عميق

لكن هذا التحوّل في الوعي الغربي لا يمكن فصله عن حالة الجمود والركود في العالم العربي، وعن التناقض المؤلم بين يقظة الوعي هناك وركوده هنا. فبينما يعيد الغرب النظر في مفاهيم العدالة والحرية على ضوء ما يرى في غزّة، ما زالت أنظمة عربية كثيرة تراوح مكانها، تخشى من أيّ يقظة شعبية، وتتعامل مع كلّ وعي جديد بوصفه خطرًا أمنيًّا لا فرصة إنسانية.

ومع ذلك، لم يمرّ هذا الجمود من دون أثر. فالتفاعل الشعبي المحدود، والموجات الواسعة من التضامن الرقمي، والاحتجاجات الرمزية القليلة التي كُتم صوتها، كلها كشفت أنّ الوعي العربي دخل مرحلة جديدة: مرحلة التشكيك في الأنظمة ودورها. لم يعد الناس يكتفون بترديد الشعارات، بل بدؤوا يسألون: من المستفيد من الصمت؟ ومن يربح حين يُدفن الصوت؟

هذا التشكيك لم ينبع من الغضب وحده، بل من إدراك ناضج بأنّ الأنظمة ليست عاجزة، بل متواطئة في صناعة العجز، وأن بقاء القضية في "منطقة الانتظار" يخدم مصالح متشابكة محلية ودولية. هنا تحديدًا بدأ الوعي العربي ينتقل من مرحلة الانفعال إلى مرحلة المُساءلة، لحظة مواجهة مع الذات قبل مواجهة الأنظمة.

الشباب العربي اليوم يرى المشهد بوضوح لم يعرفه من قبل. لم يعد ينبهر بخطاب الحرية الغربي الذي يُستخدم لتبرير القتل، ولا يثق بالمؤسسات الدولية التي تساوي بين الضحية والجلاد. هذه الصدمة الأخلاقية ستدفع جيلًا كاملًا إلى إعادة تعريف مفاهيمه: من الوطنية إلى الكرامة، ومن الدين إلى الإنسانية. صار كثيرون يدركون أنّ المعركة ليست فقط بين فلسطيني وإسرائيلي، بل بين منظومة هيمنة عالمية تسعى إلى تجريد الإنسان من حقّه في المقاومة، وبين ضمير إنساني جديد يحاول أن يولد من بين الركام والدم.

تغيّر معنى النصر. فلم يعد يقاس بعدد الغارات أو البيانات، بل بعدد العقول التي سقطت عنها أقنعة الدعاية

في الوقت نفسه، لا تزال الأنظمة تمارس القمع ذاته، والخوف من الشارع لم يتبدّد. لذلك رأينا كيف قُمعت مظاهرات التضامن، وكيف جرى تجريم حتى التعاطف الرمزي. لكن الوعي لا يُسجن. جيل زد، جيل غزة، جيل الطوفان، يملك أدواته الخاصة، ومنصّاته التي لا تخضع للرقابة، وصوته الذي لا يحتاج إلى تصريح كي يُسمع.

اليوم، مع دخول الطوفان عامه الثالث، لم تنته الحرب في غزة، ولا في الوعي العالمي. لكنها لم تعد كما كانت أيضًا. الاحتلال يخسر معركة الصورة، والغرب يفقد احتكاره للضمير الأخلاقي، والعالم العربي يعيش ولادة وعي عميق. هذا التحوّل قد لا يتحوّل فورًا إلى نصر سياسي، لكنه يُمهّد لمرحلة جديدة عنوانها: الوعي.

منذ الطوفان، تغيّر معنى النصر. فلم يعد يُقاس بعدد الغارات أو البيانات، بل بعدد العقول التي سقطت عنها أقنعة الدعاية. والاحتلال، مهما امتلك من قوّة، لا يستطيع أن يقصف فكرة. الفكرة التي زرعها الطوفان في العالم هي أنّ المقاومة ليست خيارًا فلسطينيًّا، بل حقّ إنساني ضدّ الظلم.

ما بعد الطوفان لم يعد كما قبله، لأنّ العدالة وُلدت من تحت الركام، على وجه طفل يصرخ في الكاميرا: لن نرحل من هنا

الشباب الغربي الذي خرج نصرةً لغزّة اكتشف أنّه يخوض معركة ضدّ أنظمته أيضًا: ضدّ نفاق إعلامه، وضدّ تحالف رأس المال والسلاح. والشباب العربي، الذي يرى هذا التحوّل، بدأ يستعيد ثقته بنفسه وبقضيته بعد سنوات من الإحباط والعزلة. حتى بتنا نرى في أساطيل الصمود التي بدأت من أوروبا، شبابًا عربيًّا تحوّلوا إلى أيقونات لا يقلون أهمية عن الناشطة السويدية غريتا تونبرغ. هذه العدوى الإيجابية بين الوعيين العربي والغربي قد تكون أخطر ما خلّفه الطوفان على الإطلاق. فالاحتلال قادر على مواجهة الصواريخ، لكنه عاجز أمام فكرة تتناسل في أذهان الملايين.

في النهاية، ما خلّفه الطوفان ليس الدمار والموت فقط كما يحاول أن يروّجه الاحتلال وأعوانه، بل وعيٌ جديدٌ يولد من بين الركام. الطوفان لم يكن نهاية مرحلة، بل بداية انكشاف شامل: انكشاف الكذب، وانكشاف الخوف، وانكشاف من بقي إنسانًا في عالم يتاجر بالإنسانية.

نعم ما زالت غزة تنزف، ولم يتحقّق النصر كما نحلم به، لكن شيئًا ما تغيّر جذريًّا في ضمير هذا الكوكب. وما بعد الطوفان لم يعد كما قبله، لأنّ العدالة وُلدت من تحت الركام، على وجه طفل يصرخ في الكاميرا: لن نرحل من هنا.