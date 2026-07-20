ما الذي تفعله الجبال بأبنائها؟ طفلة يمنية علّمتني الجواب

كانت في التاسعة من عمرها حين تعلّمت أول درس لم يكن في أي كتاب.

وقفت بصمت عند عين الماء تنتظر دورها. كانت النساء يتحركن بخفة اعتادتها أجسادهنّ، يملأن الجوالين، ويرفعنها إلى رؤوسهنّ بحركة واحدة، ثم يبدأن الصعود وكأنهنّ لا يحملن شيئاً. كانت تسمع خرير الماء بين الصخور، وتشم رائحة التراب الرطب؛ ذلك النوع من الروائح الذي يشعرك بأن الجبل يتنفس. وحين جاء دورها، انحنت قليلاً. ساعدتها امرأة أكبر سناً على رفع الجالون الممتلئ إلى رأسها، ثم عدّلت قطعة القماش الصغيرة تحته حتى يستقيم الحمل. ابتسمت المرأة وقالت: "لا تنظري إلى الوادي... انظري إلى الطريق".

أومأت الطفلة برأسها، ثم بدأت تمشي.

كان الطريق أضيق من أن يتسع لقدمَين متجاورتَين. إلى يمينها صخور خشنة، وإلى يسارها وادٍ يبتلع النظر قبل أن يبلغ قاعه. كانت تشعر بوزن الماء فوق رأسها؛ ثقيلاً بطريقة مختلفة عن أي ثقل آخر، لأنه ثقل حي يتحرك مع كل خطوة، ويميل معها، ويختبر توازنها. كانت تخطو ببطء، لا خوفاً من السقوط وحده، بل خوفاً من أن يميل الجالون قليلاً، فينسكب الماء الذي انتظرت الأسرة ساعات من أجل الحصول عليه.

في منتصف الصعود، انزلقت قدمها على حجر مبلل. مال جسدها للحظة؛ تلك اللحظة التي يتوقف فيها كل شيء. ارتطم طرف الجالون بصخرة، وانسكب جزء من الماء على التراب. جلست، وركبتاها ترتجفان قليلاً، لكنها لم تنظر إلى الجرح الصغير الذي خدش كفها، بل نظرت إلى الخيط الرفيع من الماء وهو يتسلل بين الحصى ثم يختفي في الوادي.

تأملته طويلاً. لم تبكِ. رفعت الجالون مرة أخرى إلى رأسها، وأكملت الطريق.

وحين وصلت إلى البيت، لم يسألها أحد إن كانت خائفة، ولم يقل لها أحد إنها كانت شجاعة. لم ينتبه أحد إلى التراب الذي علق بركبتَيها، ولا إلى الكف المخدوشة. نظروا إلى ما تبقى من الماء، ثم قالوا ببساطة: "غداً ستذهبين مرة أخرى".

لم يكن ذلك قسوة، بل كان الجبل يتكلم بلسانهم.

كلما سألني أحد كيف يمكن أن نفهم الشخصية اليمنية، لا أرجع إلى كتب علم النفس، ولا إلى النظريات الأنيقة التي تربط الإنسان بمناخه. أتذكر تلك الطفلة، وأتذكر الماء الذي اختفى بين الحصى. لأنني أعتقد أن الإنسان لا يبدأ في التشكل داخل المدرسة، ولا في الجامعة، ولا حتى حين يدخل سوق العمل، بل يبدأ قبل ذلك بكثير.

تحدث ابن خلدون، قبل قرون، عن أثر الجبال والصحارى والسهول في طبائع الناس. وما زالت الفكرة تستحق التأمل، لكنّني لا أظن أن الجبال تصنع القسوة، كما لو أن الطبيعة تكتب شخصياتنا سلفاً. ما أراه أقرب إلى الحقيقة هو أن المكان يفرض مشكلات مختلفة، فيتعلم الإنسان، ببطء وبالتكرار الذي لا يُحسب، الصفات التي تساعده على البقاء.

كلما سألني أحد كيف يمكن أن نفهم الشخصية اليمنية، لا أرجع إلى كتب علم النفس، ولا إلى النظريات الأنيقة التي تربط الإنسان بمناخه. أتذكر تلك الطفلة، وأتذكر الماء الذي اختفى بين الحصى

فالطفل الذي يصعد الجبل مرتَين كل يوم لا يتعلم الصبر من كتاب، والطفلة التي تنزلق ثم تنهض وترفع الجالون مرة أخرى لا تتدرب على الصمود في درس. الجبل هو من يدربها، ليس بالكلام، بل بالتكرار.

كل تضاريس تربي أبناءها بطريقتها الخاصة. فالبحر يعلم أبناءه الجرأة وانتظار المجهول، والصحراء تعلم الاقتصاد في كل شيء؛ في الماء، وفي الحركة، وفي الكلام. أما الجبل، فيعلم درساً مختلفاً: أن الوصول يحتاج إلى جهد، وأن السقوط احتمال دائم، وأن التوازن ليس رفاهية، بل شرط للبقاء.

وحين تتكرر هذه الدروس آلاف المرات، لا تبقى في القدمين وحدهما، بل تصعد، ببطء لا يُلاحظ، إلى طريقة التفكير، وإلى الصبر، وإلى الحذر، وإلى الطريقة التي يواجه بها الإنسان ما لا يُحتمل.

بعد سنوات طويلة من دراسة الإنسان، لم أعد أعتقد أن المكان يحدد مصيرنا، لكنني لم أعد أعتقد أيضاً أنه مجرد خلفية صامتة لحياتنا

ثم تأتي طبقات أخرى فوق هذا كله. فالحروب تترك ندوبها، والفقر يضيف أثقاله، والهجرة تعيد رسم الخرائط الداخلية، والقات يبطئ ما كان يجري، وغياب الدولة يعلم الإنسان ألّا يعتمد إلّا على نفسه. كلها تضيف ندوبها الخاصة، حتى يصبح من المستحيل أن نتحدث عن "شخصية يمنية" واحدة، وكأن ملايين البشر خرجوا من قالب واحد.

في اليمن أبناء جبال، وأبناء سواحل، وأبناء صحارى، وأبناء مدن وقرى. لكل واحد منهم طريق مختلف مشى عليه يوماً، وجالون مختلف أثقل كتفيه، وانزلاقة مختلفة علمته كيف يقف من جديد.

بعد سنوات طويلة من دراسة الإنسان، لم أعد أعتقد أن المكان يحدّد مصيرنا، لكنني لم أعد أعتقد أيضاً أنه مجرد خلفية صامتة لحياتنا. فالمكان يترك بصمته علينا بطريقة لا ننتبه إليها. الإنسان يحمل مدينته في ذاكرته، أما الجبل فيحمله الإنسان في جسده؛ في خطواته، وفي صبره، وفي طريقته في احتمال التعب، وأحياناً حتى في صمته.

أفكر أحياناً في تلك الطفلة. ربما أصبحت اليوم طبيبة، أو معلمة، أو مهاجرة في مدينة بعيدة لا جبال فيها ولا جوالين. لكنّني أشك في أن الطريق الجبلي غادرها. أظنه ما زال يمشي معها؛ في قدرتها على الاحتمال، وفي ميلها إلى النظر حيث تضع قدمها قبل أن تنظر إلى الأفق، وفي تلك الجملة البسيطة التي تعلمتها، دون أن تدري، وهي في التاسعة من عمرها: "لا تنظري إلى الوادي... انظري إلى الطريق".