ما بعد الوصول

في تلك المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ومع انطفاء آخر خيوط النهار، بدا كل شيء ناجحاً كما ينبغي أن يكون. انتهى اليوم كما خُطِّط له؛ سارت الاجتماعات بصورة جيدة، وكانت النقاشات مثمرة، فيما حملت الرسائل التي وصلت لاحقاً، والتفّ حولها الجميع، قدراً كافياً من التقدير ليُقنع أي مراقب بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. حتى التعب بدا من ذلك النوع الذي يأتي بعد يوم يشعر الإنسان أنه استحقه.

عدت إلى غرفتي في الفندق، وضعت الحقيبة قرب الباب، وبقيت واقفاً لحظة قبل أن أجلس، ولا أعرف لماذا. ربما لأن الجلوس كان يعني أن اليوم انتهى فعلاً، وأن ما تبقى الآن لا يشبه ما توقعته. كانت المدينة تتحرك خلف النافذة بإيقاعها المعتاد، والبحر هناك ينساب بهدوء وثبات، فيما كان الضوء ينسحب ببطء عن الجدران، ويسود الغرفة ذلك الصمت الذي يجعل الإنسان يسمع نفسه.

في مثل هذه اللحظات، كنت أتوقع، في سنوات سابقة، أن أشعر بشيء واضح؛ بالرضا مثلاً، أو بالطمأنينة، أو على الأقل بإحساس بأن جزءاً من الطريق قد أصبح خلفي. لكن ما حضر كان شيئاً مختلفاً. لم يكن قلقاً بالمعنى المعروف للكلمة، ولم يكن حزناً أو خيبة. كان أشبه بمن يفتح هدية انتظرها طويلاً، فيجدها تماماً كما طلبها، لكن الفرح الذي توقعه لم يكن في داخلها. كل شيء في مكانه الصحيح، لكن ذلك الجزء الذي يمنح الأشياء معناها لم يحضر.

أدهشني الأمر، لأن المشكلة لم تكن في ما تحقق، بل على العكس. كثير من الأشياء التي كنت أطمح إليها في مراحل مختلفة من حياتي أصبحت واقعاً بالفعل. لكن الإنجاز والطمأنينة، كما اكتشفت تلك الليلة، لا يتحركان دائماً في الاتجاه نفسه. كانت العلاقة بينهما تبدو أبسط في الماضي. كنا نعتقد أن الوصول سيحل أشياء كثيرة، ونرسم في أذهاننا صورة لذلك اليوم الذي نبلغ فيه ما نريد؛ الترقية، أو الاعتراف، أو النجاح، ونقول لأنفسنا: حين يحدث هذا، سأرتاح أخيراً.

لكن الحياة أكثر مراوغة من ذلك. فهي تمنحنا أحياناً ما طلبناه بالضبط، ثم تتركنا نكتشف أن السؤال الحقيقي كان في مكان آخر.

وربما لهذا يظهر في منتصف العمر سؤال لم نكن نتوقعه: ليس ماذا حققت؟ بل من أصبحت بعد كل ما تحقق؟

النفس البشرية لا تعمل وفق معادلات بسيطة، ولا تكتفي دائماً بما كانت تظن أنها تحتاج إليه

سمعت مرة شخصاً يقول، بهدوء لا يخلو من الحيرة: "أنا في أفضل مراحل حياتي، فلماذا أشعر أنني أنتظر شيئاً لم يصل بعد؟". وحين سمعته، أدركت أن ما يصفه لم يكن غريباً عليّ. فالنفس البشرية لا تعمل وفق معادلات بسيطة، ولا تكتفي دائماً بما كانت تظن أنها تحتاج إليه.

وهنا تظهر هشاشة مختلفة؛ ليست هشاشة الفشل، بل هشاشة النجاح حين لا يؤدي المهمة التي وعد بها. حين يكتمل البناء، لكن الأسئلة لا تغادر. وحين يتحقق الهدف، لكن الإحساس بالوصول يبقى مؤجلاً، وكأن ثمة ضيفاً كنت تنتظره، فجاء الجميع، وبقي كرسي واحد فارغاً.

ومع الوقت، بدأت أعتقد أن المشكلة ليست في النجاح نفسه، بل في توقعاتنا منه. لقد منحناه أدواراً ليست له؛ طلبنا منه أن يمنحنا المعنى، وأن يبدد القلق، وأن يحسم علاقتنا بأنفسنا. وهي مهام أكبر من أن يحملها أي إنجاز، مهما كان حجمه.

جلست أمام النافذة، أنظر إلى البحر الذي لم يتغير منذ وصلت. كان ثابتاً كما هو، لا يعرف شيئاً عن إنجازاتي ولا عن قلقي. وفي ذلك الثبات كان الجواب.

الشيء الذي كنت أنتظره لن يأتي من الخارج. كان هنا منذ البداية. كنت أنا من لم يتوقف عن الجري ليراه.