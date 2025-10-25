ما بعد الحرب ليس سلاماً بالضرورة

حين تنتهي الحروب، لا تنتهي الحكايات. فصمتُ المدافع لا يعني أنّ الطفل قد خرج من المعركة سالماً، بل يبدأ حينها صراع آخر، صراع داخلي مع ذاكرة الخوف، ومع هشاشة المعنى، ومع فقدان الشعور بالأمان. الطفل الذي عاش تجربة اللجوء لسنوات، متنقّلاً بين حدود وجدران، يحمل داخله عالماً مُتكسّراً، يتطلّب أكثر من المأوى والطعام لإعادة بنائه. يحتاج إلى ما هو أعمق من الرعاية المادية، يحتاج إلى لغة جديدة لفهم ذاته والعالم. وهنا تتدخّل القراءة العلاجية بوصفها مساحة تُتيح للنفس أن تتنفّس من خلال الحروف، وللألم أن يتحوّل إلى حكاية يمكن فهمها واحتواؤها.

القراءة العلاجية: الحكاية بوصفها فعل شفاء

في جوهرها، تقوم القراءة العلاجية على مبدأ بسيط لكنه بالغ العمق: أنّ الكلمة قادرة على مداواة الجرح، إذا لامست وجدان القارئ في لحظة صدق. تُستخدم القراءة العلاجية في السياقات النفسية كوسيلة لدعم النمو العاطفي وإعادة التوازن الداخلي، عبر تفاعل الفرد مع النصوص الأدبية التي تعكس أو تماثل تجاربه النفسية. ومن خلال هذا التفاعل، يبدأ القارئ في إسقاط ذاته على شخصيات النصّ، فيتعلّم كيف يرى مشكلاته من الخارج، فيحدث نوع من التطهير النفسي، وهو المفهوم الذي عرّفه أرسطو قديماً في سياق التراجيديا بوصفه تحريراً للمشاعر المكبوتة.

لكن ما يميّز القراءة العلاجية للأطفال الناجين من الحروب هو أنّها لا تعمل فقط على تطهير الذاكرة، بل تسهم في إعادة بنائها. فالقصة هنا لا تمسح الألم، بل تعيد تأطيره ضمن سياق يمكن للطفل فهمه والتصالح معه.

الطفل العائد من اللجوء: هوية معلّقة بين زمنين

الأطفال العائدون من الحروب يعيشون مأزقاً نفسياً مُعقّداً: فهم ليسوا تماماً أبناء الوطن الذي عادوا إليه، ولا أبناء البلاد التي لجؤوا إليها. لغتهم قد تشرّبت لهجة أخرى، ووجدانهم ارتبط بمشاهد غربة طويلة، وعلاقاتهم الاجتماعية تفتقر إلى الجذور الثابتة. إنهم يعيشون حالة هُويّة معلّقة بين الانتماء واللاانتماء، بين ذاكرة الحرب وواقع العودة. وفي مثل هذه الحالات، يكون العلاج النفسي المباشر أحياناً عاجزاً عن ملامسة أعماقهم، لأنّ الطفل لا يملك المفردات اللازمة للتعبير عن ذاته المُمزّقة. لكن الحكاية في بساطتها ورمزيتها تملك هذه القدرة.

حين يقرأ الطفل قصّة عن صبي فقد منزله ثم عاد ليزرع شجرة في أنقاضه، لا يدرك أنّه يعالج جرحاً وجودياً، لكنه يختبر مشاعر الانبعاث والأمل من دون وعي مباشر. ومن هنا تكمن عبقرية القراءة العلاجية، فهي لا تواجه الألم، بل تحاوره بهدوء، وتعيد صياغته في شكل معنى إنساني.

الأدب كأداة لإعادة بناء الثقة بالعالم

وفي سياق الطفل الناجي من الحرب، يمكننا القول إنّ الأدب هو البيت الرمزي الذي يُعاد بناؤه بعد أن تهدّم البيت الواقعي. القراءة تمنح الطفل إحساساً بأنّ العالم لا يزال ممكناً، وأنّ الجمال والعدل لم يُمحيا تماماً من الوجود. الشخصيات الأدبية التي تتغلّب على المصاعب، أو التي تتعلّم من الفقد، تغرس في الطفل نموذجاً نفسياً جديداً، يقوم على المرونة والقدرة على التجاوز. وهذا لا يعني أنّ القصص يجب أن تكون مُفعمة بالتفاؤل الزائف، بل أن تحمل واقعية تُظهر المعاناة، لكنها تفتح في نهايتها نافذة للضوء. فالطفل لا يحتاج إلى إنكار واقعه، بل إلى فهمه بطريقة تمنحه القدرة على التعامل معه. إنّ القراءة هنا ليست ترفاً ثقافياً، بل تدريب نفسي على التوازن بين الألم والأمل.

القصص كمرآة داخلية: نحو فهم الذات عبر الآخر

من منظور التحليل النفسي، تعمل القصّة على تنشيط آلية الإسقاط بشكل إيجابي. فالطفل يرى في بطل الحكاية صورة رمزية لذاته، فيتفاعل معه عاطفياً، ويُعيد من خلاله قراءة تجربته. فعندما يشعر بأنّ البطل يُقدّر، أو يُفهم، أو يُنقذ، فإّن هذا يُفعّل في داخله رغبة مكبوتة بالاحتواء والتقدير. وعندما يرى البطل يتغلّب على خوفه، فإنّه يكتسب نموذجاً سلوكياً ضمنياً للتعامل مع خوفه الشخصي. بهذا المعنى، يصبح الأدب مساحة لتقمّص مشاعر وسلوكيات الشخصيات الإيجابية، مما يعزّز النمو العاطفي والنضج الوجداني.

أما في حالة الأطفال العائدين من اللجوء، فإنّ هذا التمثّل يتخذ بعداً أعمق، إذ يساعدهم على استعادة القدرة على التعاطف بعد أن بلّدتها التجارب القاسية. فالقصّة تعلّمهم من جديد أنّ العالم ليس فقط مكاناً للتهديد، بل أيضاً مكان للتواصل والاحتمال والمحبة.

القراءة كأداة للاندماج الاجتماعي

على المستوى الاجتماعي، تُتيح القراءة العلاجية إمكانية خلق حوار ضمني بين الأطفال ذوي التجارب المختلفة، بين من عاش الحرب ومن لم يعشها. عندما تُقرأ القصص في مجموعات داخل المدارس أو المراكز المجتمعية، تصبح القصة نقطة التقاء تُكسر فيها حواجز الصمت، ويبدأ الأطفال في تبادل التعاطف من دون الحاجة إلى سرد تجاربهم الشخصية المؤلمة. إنّ هذا النوع من القراءة الجماعية لا يداوي فقط الجرح الفردي، بل يرمّم النسيج الاجتماعي نفسه، ويعيد بناء مفهوم (نحن) الذي تمزّق بفعل الحرب والتهجير.

الكتاب كنافذة نحو الضوء

من أعمق صور القراءة العلاجية أنّها تمنح الطفل نافذة يرى منها نفسه في ضوء مختلف. في الحكايات، يُتاح له أن يكون ضعيفاً من دون خوف، وحزيناً من دون خجل، وغاضباً من دون عقاب. يجد في اللغة مساحة للكينونة الإنسانية الكاملة التي حُرم منها في واقع القهر والاضطراب. وحين يقرأ، فإنه لا يهرب من واقعه، بل يختبره من زاوية جديدة تسمح له بأن يراه ويعيد ترتيبه داخلياً. بهذا، يصبح الكتاب أكثر من وسيلة للمعرفة؛ إنه رفيق روحي في رحلة الشفاء.

نحو مقاربة تكاملية: الأدب والعلاج النفسي معاً

من المهم الإشارة إلى أنّ القراءة العلاجية لا تُعدّ بديلاً عن العلاج النفسي الإكلينيكي، بل مكمّلة له. ففي حالات الصدمات الشديدة، يحتاج الطفل إلى دعم علاجي مُتخصّص، لكن القصص والأدب يمكن أن تكون الجسر الذي يهيّئ الطفل لقبول العلاج، ويخفّف من مقاومته له. إنّ الدمج بين الأدب وعلم النفس يخلق مقاربة إنسانية شاملة، تنظر إلى الطفل لا بوصفه (حالة) تحتاج إلى إصلاح، بل ككائن مبدع قادر على إعادة بناء نفسه من خلال الخيال واللغة.

القراءة العلاجية ليست مجرّد تقنية تربوية، بل فعل وجودي يعيد للإنسان ثقته بقدرته على الفهم والتجاوز. هي مساحة للإنصات، للبوح الصامت، وللشفاء الرمزي. وفي عالم تمزّقه الحروب ويُهجَّر فيه الأطفال من أوطانهم وأحلامهم، يمكن للكتاب أن يكون البيت الذي يعودون إليه حين لا بيت لهم، واللغة التي تهمس لهم بأنّ الحياة ما زالت ممكنة. فالطفل الذي يقرأ لا يستعيد فقط قدرته على التخيّل، بل يستعيد حقّه في الأمل، وفي أن يرى العالم من جديد، لا كما تركه في أزمنة الخوف، بل ويمكن أن يكون: عالماً قابلاً للحب، وللحياة.