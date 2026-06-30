ما الذي رأته شاومي ولم تره آبل؟

كيف يمكن لشركة مثل آبل، التي تدّعي أنها الأكثر إبداعاً، أن تنفق ما يُقارب عشرة مليارات دولار على مشروع سيارة كهربائية طوال عقد كامل، ثم تغلقه في فبراير/شباط 2024 من دون أن يرى النور؟

وفي المقابل، كيف تستطيع شركة شاومي، التي لم تدخل هذا القطاع إلا قبل سنوات قليلة، أن تُطلق أولى سياراتها إلى السوق في مارس/ آذار 2024، وتجذب اهتماماً واسعاً وتحقّق 88,898 طلب حجز في أوّل 24 ساعة فقط؟ سيارة يبدأ سعر الطراز القياسي منها من حوالي 30,000 دولار أميركي، وهو سعر مُنافس مقارنة بنظيراتها الغربية، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركتين.

قد يبدو الأمر لأوّل وهلة انتصاراً للتكنولوجيا الصينية أو إخفاقاً للهندسة الأميركية، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك. فما حدث بين آبل وشاومي لا يروي قصة نجاح شركة وفشل أخرى بقدر ما يكشف عن فلسفتين مختلفتين في التفكير الاستراتيجي. فالتكنولوجيا التي امتلكها الطرفان كانت متقدّمة، والموارد المالية لم تكن عائقاً أمام آبل، لكن نقطة الانطلاق كانت مختلفة، ولذلك جاءت النهاية مختلفة أيضاً.

منذ إطلاق آبل مشروع تيتان عام 2014، لم تكن تسعى إلى إنتاج سيارة كهربائية فحسب، بل كانت تطمح إلى إعادة تعريف مفهوم السيارة ذاته. فقد راهنت لسنوات على مستقبل تقوده مستويات مُتقدّمة جداً من القيادة الذاتية، وسعت إلى تقديم مُنتج يُحدث قطيعة مع النماذج التقليدية، وهو طموح اصطدم بتحديات تقنية وتشريعية وأخلاقية لم تنضج بعد. ومع مرور الوقت، تبدّلت القيادات، وتغيّرت الأولويات، وأُعيدت صياغة المشروع أكثر من مرّة، حتى تحوّل البحث عن المنتج المثالي إلى عائق أمام الوصول إلى أيّ مُنتج على الإطلاق.

أما شاومي، فقد بدأت من سؤال مختلف تماماً. لم تسأل: كيف نُعيد اختراع السيارة؟ بل سألت: كيف نصنع سيارة كهربائية تنافس أفضل ما هو موجود اليوم؟ لم تحاول القفز إلى المستقبل، بل قرأت الحاضر كما هو، واستثمرت في التقنيات المُتاحة، وركّزت على جودة التجربة، وسرعة التنفيذ، والتكامل مع منظومتها الرقمية. لقد طبّقت في صناعة السيارات الفلسفة نفسها التي صنعت نجاحها في سوق الهواتف الذكية: الاستفادة من أفضل ما توفّره المنظومة الصناعية، ثم إضافة قيمة حقيقية عبر البرمجيات وتجربة المُستخدم والنظام البيئي المُتكامل.

النجاح لا يبدأ دائماً من امتلاك أفضل التكنولوجيا، ولا من أكبر الميزانيات، بل من تعريف المشكلة بالطريقة الصحيحة

لكن تفسير نجاح شاومي لا يكتمل إذا اقتصرنا على قراراتها الداخلية. فالبيئة التي وُلدت فيها السيارة لا تقلّ أهمية عن السيارة نفسها. فالصين اليوم لا تمثّل مجرّد سوق ضخمة للسيارات الكهربائية، بل تمتلك أحد أكثر النظم الصناعية تكاملاً في هذا القطاع، بدءاً من تصنيع البطاريات والمكوّنات الإلكترونية، مروراً بشبكات الموردين، ووصولاً إلى البنية التحتية وسوق محلية تتبنى المركبات الكهربائية بوتيرة مُتسارعة. هذا التكامل منح الشركات الصينية، ومنها شاومي، سرعة استثنائية في تطوير المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج وتقليص الزمن اللازم للانتقال من الفكرة إلى المصنع.

بينما لم يكن عائق آبل أنّها تفتقر إلى القدرة على بناء سلسلة توريد عالمية، فهذه واحدة من أبرز نقاط قوّتها التاريخية، وإنّما كان التحدي أنّ نموذجها الإداري يقوم على عدم دخول سوق جديدة إلّا إذا امتلكت فرصة حقيقية لإعادة تعريفها. وفي صناعة لم تنضج فيها بعد تقنيات القيادة الذاتية التي كانت تراهن عليها، أصبح معيار النجاح الذي وضعته لنفسها أعلى من أن تسمح ظروف السوق بتحقيقه.

ومع ذلك، ربما يكمن أكثر الفروق إثارة للاهتمام في الطريقة التي نظرت بها شاومي إلى السيارة نفسها. فهي لم تعتبرها مُنتجاً مستقلاً، بل حلقة جديدة في نظامها البيئي الذكي. السيارة بالنسبة لها ليست وسيلة نقل فحسب، بل امتداد للهاتف، وللمنزل الذكي، وللأجهزة المُتصلة التي تنتجها شاومي ويستخدمها ملايين العملاء يومياً. وهكذا لم تكن القيمة الحقيقية في السيارة وحدها، بل في التجربة المُتكاملة التي تربط جميع هذه المُنتجات ضمن منظومة واحدة. ولم يكن هذا المفهوم غريباً على آبل، فهي من أكثر الشركات إتقاناً لفكرة النظام البيئي، لكنها لم تصل إلى مرحلة امتلاك السيارة التي تسمح لها بإكمال هذه الدائرة.

حاولت آبل حلّ مشكلة لم يكن العالم مُستعداً لحلّها بعد، بينما اختارت شاومي أن تتقن ما أصبح مُمكناً اليوم، ثم تترك الباب مفتوحاً لتطويره غداً

لعلّ الدرس الأهم الذي تقدّمه هذه التجربة هو أنّ النجاح لا يبدأ دائماً من امتلاك أفضل التكنولوجيا، ولا من أكبر الميزانيات، بل من تعريف المشكلة بالطريقة الصحيحة. فقد حاولت آبل حلّ مشكلة لم يكن العالم مُستعداً لحلّها بعد، بينما اختارت شاومي أن تتقن ما أصبح مُمكناً اليوم، ثم تترك الباب مفتوحاً لتطويره غداً.

ولا يقتصر هذا الدرس على صناعة السيارات. فكم من مؤسّسة تؤجّل التنفيذ لأنّها تبحث عن النموذج الكامل، وكم من مشروع يستهلك سنوات في محاولة الوصول إلى الحل المثالي قبل أن يختبر أوّل نسخة قابلة للتطبيق؟ وفي المقابل، يحقّق آخرون تقدّماً سريعاً لأنهم يبدؤون بما هو ممكن، ثم يحسنونه باستمرار.

في النهاية، لم تنتصر شاومي لأنّها أكثر ابتكاراً من آبل، ولم تخفق آبل لأنها أقلّ قدرة منها. ما حسم السباق هو اختلاف الفلسفة الاستراتيجية. فبين السعي إلى الثورة منذ الخطوة الأولى، وإتقان الواقع قبل محاولة تغييره، كان الطريق الذي اختارته شاومي أقصر إلى السوق، بينما بقيت آبل تطارد مستقبلاً لم يحن موعده بعد.