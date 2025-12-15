ماذا بعد قيصر؟

لا شكّ أن ملف "قيصر" كان مسماراً متيناً في نعش نظام الأسد البائد. فالصورة المروّعة التي استطاع فريد المذهان، بالتعاون مع أسامة عثمان، نقلها إلى الإدارة الأميركية، جعلت النظام محاصراً بين فكي كماشة. لم يستطع إنكار الصور، ولم يملك الجرأة على الاعتراف بها، بعدما تجاوزت تلك الوثائق أسوار قلعته الأمنية لتغدو أضخم عملية تهريب في تاريخ القضية السورية، من حيث قيمتها المعنوية والمادية.

هذه الصور لم تفضح بنية العنف فحسب، بل جرّدت النظام من أي غطاء أخلاقي، ووضعت الأسد عارياً أمام العالم، ويداه ملطختان بدماء السوريين. وعلى هذا الأساس، فُرضت عقوبات قاسية على الدولة السورية عموماً، وعلى رموز النظام البائد خصوصاً، ما أدى إلى استنزافه اقتصادياً، وصولاً إلى انهياره خلال أحد عشر يوماً، بعد ثورة امتدت على مدار أربعة عشر عاماً.

الانهيار الاقتصادي.. الضربة القاضية للأنظمة الشمولية

في سرديات الطغاة، لا مكان لهموم المواطن، ولا اعتبار للأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها. ولهذا، تأتي الأزمات الاقتصادية بوصفها كرة ثلج تتدحرج بلا توقف، تكبر على نحو مرعب، حتى تُسقط أعنف الأنظمة وأكثرها توحشاً عبر التاريخ.

اليوم، تقف الإدارة الجديدة في دمشق أمام درس تاريخي لا يحتمل التأويل. فالراعي الأميركي في المنطقة يمنحها فرصة حقيقية، وتبدو الولايات المتحدة وكأنها تقدم للعالم نموذجاً جديداً لحكم الجماعات الإسلامية. ويُعدّ الرئيس أحمد الشرع تجربة نادرة في هذا السياق؛ فمن سجون العراق إلى قصر الشعب في دمشق، حكاية رسمت واشنطن ملامحها بعناية فائقة.

فكرة رفع العقوبات، سواء كانت مشروطة أم غير مشروطة، فهي خارج حسابات الطبقة المسحوقة التي تبحث عن الخبز والدواء قبل أي خطاب سياسي

بين الشرعية الدولية ووجع الناس

لكن، في مقابل هذه التحولات الكبرى، يبقى المواطن السوري رازحاً تحت أعباء التضخم، وانهيار العملة، وغلاء المعيشة. أما فكرة رفع العقوبات، سواء كانت مشروطة أم غير مشروطة، فهي خارج حسابات الطبقة المسحوقة التي تبحث عن الخبز والدواء قبل أي خطاب سياسي.

من هنا، تبدو الأولوية واضحة: على الإدارة في دمشق إعادة ترتيب البيت الداخلي قبل السعي المحموم لاكتساب الشرعية الدولية. فالتجربة السابقة لا تزال حاضرة، والعبرة قاسية: "حلفاء اليوم هم أعداء الغد"، والموقف الروسي من نظام الأسد البائد خير شاهد على ذلك.

الإنسان قبل الوطن

تقف سورية اليوم عند مفترق تاريخي حاسم: إما أن تنجح تجربة "الإسلاميين" في الحكم، وتثبت قدرتها على بناء دولة، وإما أن تسقط التجربة إلى الأبد. ويزداد هذا الاختبار تعقيداً في ظل انعدام البدائل الجدية من أصحاب المشاريع العلمانية والديمقراطية، نتيجة تصحّر سياسي عاشته البلاد على مدى نصف قرن.

إن بناء الشرعية لا يبدأ من المنابر الدولية، بل من الداخل. فبناء الإنسان السوري يجب أن يسبق أي مشروع سياسي أو دستوري. والاستقرار الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لذلك، حتى إن السلم الأهلي ذاته يحمل في جوهره مضموناً مادياً ومعيشياً.

السلم الأهلي… صفقة العدالة لا المحاصصة

أبناء الثورة، من معتقلين، ومغيبين قسراً، ومنفيين في بلاد اللجوء، وعائلات الشهداء، يحتاجون إلى دولة تحتضن جراحهم، لا إلى خطابات عاطفية. يحتاجون إلى مؤسسات وقوانين تضمن حقهم في المواطنة، وتترجم تضحياتهم إلى عدالة وإنصاف. عندها فقط تستطيع السلطة السياسية أن تشتري السلم الأهلي، لا بالقوة ولا بالشعارات، بل بالحقوق.

أما الرهان على الاستقواء بالشرعية الدولية، وبناء عروش من الوهم على حساب تضحيات الشعب، والاستئثار بالسلطة، وتوزيع المناصب بوصفها "مكاسب ثورية" ضمن نظام محاصصة مقنّع، فليس سوى خطوة أخرى على طريق النهاية؛ نهاية لا يتمنى السوريون رؤيتها، بعد أن رحل "الأبد" وسُحق تحت أقدام الأحرار.