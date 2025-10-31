مأساة الخطف ما بين التضليل والإنكار

الخطف جريمة مماثلة للقتل بشاعة وقساوة، فالقتل جرم عظيم معلوم مصير ضحيته، والخطف جرم عظيم مجهول حال ضحيته، فيبقى لأهل المقتول قبر يبكون عليه وعدالة ينتظرونها، ولا يبقى لأهل المخطوف سوى ذكرى مؤلمة يتقاذفها الحزن والانتظار على مآل مجهول وخيالات متعددة عن حال المفقود.

مع بداية الصراع المسلح في سورية، بُعيد انطلاق الثورة، والدخول في دوامة من الدم والفوضى، ازدادت حالات الخطف، وكان هناك ضحايا على يد جميع الأطراف المتصارعة، وأكثرهم كانوا ضحايا النظام البائد وتنظيم داعش، حيث كان يُؤخذ المرء من بيته أو على حاجز ما؛ فيُغيَّب ويُجهَل مصيره، ويستمر ذووه في البحث والمتابعة من دون جدوى، وربما يُعثر عليه في مقبرة جماعية يوماً ما.

بعد سقوط النظام البائد، راجت قضية الخطف، خاصة خطف النساء، فقد حدثت حالات عديدة في مناطق مختلفة، ولاقت تعاطفاً ومناشدة، ولكن ذلك لم يمنع هذه المأساة؛ لأن الوضع الأمني غير مستقر، وهناك ثغرات عديدة يتمكن من خلالها الخاطفون من ممارسة أفعالهم من دون رادع أمني أو أخلاقي.

ومما زاد هذه المأساة أسى أن بعضهم أخذ يستغلها لأغراض بعيدة عن أي اعتبارات إنسانية، إضافة إلى وقوع مناكفات ضارة، حيث تجاذب المتصيدون للسلطة الجديدة والمناوئون لهم مأساة الخطف ما بين افتراء وتضليل من طرف وإنكار وسخرية من الطرف الآخر، فالمتصيدون أخذوا يختلقون أخباراً كاذبة عن وقوع حالات خطف وصبغها بصبغة طائفية، فيتبين لاحقاً أنها غير صحيحة، فيرد المناوئون لهم بالسخرية على هذا الخطف، فيُعمّم ذلك على الحالات الحقيقية، فيذهب حق الضحية بين هذا وذاك. فهذا التناول غير الأخلاقي لمأساة الخطف من هذين الطرفين أضاع الحقيقة والحقوق، فقد أصبحت مأساة الخطف تُزاح جانباً لكثرة الضرر الذي لحقها من هؤلاء.

نتيجة لذلك، ساد استسهال هذه القضية وتمييعها وكأنها أمر غير ذي بال، وفي الواقع هي ألم شديد لا يقدّره إلا من اكتوى به ومن ذاق مرارته. وقد ساعد على خطف هذه المأساة من الواجهة من لا يعانونها ولم يمروا بها، فيستسهلون الخوض بها للضرر بها بقصد ومن دون قصد، فأصبح من يريد أن يتعاطف مع قضية خطف ما، يخشى من تضليل يظهر لاحقاً، فيتجنّب أن يصبح تعاطفه مادة للسخرية.

حل هذه المسألة يقع أولاً وأخيراً على عاتق الأجهزة الأمنية، فهي المعنية بذلك، وقد وردت أخبار حول استعادة عدد من المخطوفين والمخطوفات، وبقي مصير بعضهم مجهولاً، وما يزال الخطف مستمراً في بلد على صفيحة من القلق والفوضى، وعلى أمل أن تنتهي هذه المأساة وأن يحاسب كل من يجرؤ على هذا الجرم محاسبة شديدة؛ ليكون ذلك رادعاً لكل من يفكر في فعل ذلك.

وعلى المتصارعين في الفضاء الافتراضي خلف شاشاتهم أن يُبعدوا هذه القضية عن صراعاتهم السياسية إن كانت لديهم ذرة من الإنسانية، فالأرواح والآلام ليست مادة رخيصة للمتاجرة يصنعون منها بطولاتهم وانتصاراتهم الفارغة كعقولهم.