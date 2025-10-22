ليته كان كابوساً

لن أنسى تلكَ العيونَ الحاقدةَ التي لمحتها من فتحةِ الجدارِ بينما كنتُ أختبئُ تحتَ الديوانية. هذهِ الفتحةُ التي صنعها جرذٌ ملعونٌ ولم نكتشفها إلا يومَ الهجمةِ. تلكَ الديوانيةُ التي لم يُخَيَّلْ لي يومًا أنها تتسعُ لأحدٍ تحتها، فأرجلُها ليست مرتفعةً بذلكَ القدر.

بينما كنتُ أرتجفُ تحتها كانت أصواتُ الرصاصِ تملأُ الحيَّ، أغمضتُ عينيَّ وكتمتُ أنفاسي، لم أعرفْ ما الدعواتُ التي خطرت على بالي في تلكَ اللحظةِ. رجوتُ اللهَ أن يسلّمني لأعودَ إلى بنتَيَّ وزوجي الذين تركتُهم لأقضيَ إجازةً قصيرةً معَ الأحباب، والتي لم يُخَيَّلْ لي يومًا أني سأندمُ عليها. رجوتُه ألا أخرجَ من مخبئي فأرى مكروهًا حلَّ بأهلي، حيثُ افترقنا في لحظاتٍ، كلٌّ منّا وجدَ ركنًا يختبئُ فيه لا نعلمُه.

أخي الصغيرُ تسلّقَ سطحَ البناءِ محاولًا الدفاعَ عن الحيِّ الذي تحوّلَ في لحظاتٍ إلى حيٍّ شبهِ مهجورٍ. أختي الكبرى ذهبت إلى مستودعِ الحطبِ في الحاكورةِ، ولا أعلمُ شيئًا عن البقيةِ، حيثُ اجتمعَ أعمامي وعمّاتي في منزلِ أبي ليسلّموا عليَّ بعدَ وصولي من السفرِ.

أنهى الغزاةُ جولتهم في منزلِنا، مزّقوا مكتبةَ والدي وأطلقوا عليها الرصاصَ. لم يحتملوا وجودَها، أشعَرَتْهُم بجهلِهم وغبائِهم

أنهى الغزاةُ جولتهم في منزلِنا، مزّقوا مكتبةَ والدي وأطلقوا عليها الرصاصَ. لم يحتملوا وجودَها، أشعَرَتْهُم بجهلِهم وغبائِهم. أمسكَ أحدُهم كتابًا وقرأ عنوانَه "اللهُ في رحلةِ نجيبٍ محفوظٍ الفكريةِ" وكتابًا آخرَ بعنوانِ "العلمانيةُ تحتَ المجهرِ"، وبدأ يضحكُ معَ صحبِه قائلًا: أرأيتم الكتبَ التي يقرؤها هؤلاءِ الضالّونَ؟

كانت مكتبةُ والدي منوّعةً تضمُّ أكثرَ من ألفيْ كتابٍ. أبي قرأ كلَّ الأديانِ، كان موسوعةً من الفكرِ والثقافةِ. وضعوا كلَّ الكتبِ في كومةٍ خارجَ المنزلِ وأحرقوها، جهلُهم المطبقُ دفعَ بهم لحرقِ الكتبِ المقدّسةِ معَ باقي الكتبِ.

في تلكَ اللحظةِ لم نعدْ سوريينَ، أصبحنا خونة

لا أعرفُ كيفَ سيطرتُ على حساسيتِي في تلكَ اللحظاتِ وأوقفتُ السعالَ الذي بدأ يُلِحُّ عليَّ. كنتُ أقولُ: كوني قويةً، هي لحظاتٌ وسيرحلونَ.

بعدَ أن سرقوا الأجهزةَ الكهربائيةَ والمُقتنياتِ الثمينةَ قرّروا ألا يحرقوا المنزلَ، شفعتْ لنا قطتُنا التي ذهبت تموءُ أمامهم، والتي فكّرَ أحدُهم أن يطلقَ عليها النارَ، لكنَّ الآخرَ منعه قائلًا: دعنا نرحلْ، ستموتُ جوعًا، دعها تتعذّب، لا تستحقُّ الموتَ بسهولةٍ، هذهِ التي تدافعُ عن منزلِ الخونةِ.

في تلكَ اللحظةِ لم نعدْ سوريينَ، أصبحنا خونة. لا أعرفُ الوقتَ الذي قضوه في التدميرِ والتكسيرِ ونشرِ الكرهِ في أرجاءِ المنزلِ الدافئِ. هذا البيتُ قضيتُ فيه أجملَ لحظاتِ حياتي. ألعابُ الطفولةِ والدمى كنا قد خبّأناها في الديوانيةِ، لم تسلم من شرِّهم. فتحوا كلَّ الديوانياتِ، نبشوا الألعابَ ورموها على الأرضِ. أحدُهم جمعها في كيسٍ ليأخذَها لأولادِه بعدَ أن ينهيَ معركةَ التطهيرِ التي هبَّ إليها. هذا القاتلُ نفسُه يحملُ داخلَه أبًا يسرقُ ألعابًا ليعطيَها لأولادِه! يا لهذهِ التركيبةِ العجيبةِ!

هذا القاتلُ يحملُ داخلَه أباً يسرقُ ألعاباً ليعطيَها لأولادِه! يا لهذهِ التركيبةِ العجيبةِ!

ذكرياتُنا كانت تُرمى في كلِّ الأرجاءِ، صورُنا أضحكتْهم وقضوا وقتًا يهزأونَ بلحظاتِنا العائليّةِ التي أسافرُ كلَّ سنةٍ لأستعيدَ جزءًا صغيرًا منها فقط. كانوا غاضبينَ لأنهم لم يجدوا أحياءً يفرّغونَ غلَّهم وحقدَهم في أجسادِهم.

ربما صنعنا خيرًا جعلنا ننجو، أو لأنَّ اللهَ أرادَ أن نبقى أحياءً لنرويَ ما جرى، لنرويَ الحقيقةَ التي عشناها. حقيقةَ أنهم قرّروا أن يُبيدونا لا لذنبٍ اقترفناه بل لأنّنا مختلفونَ عنهم.

انتهت تلكَ اللحظاتُ المريرةُ، لم أجرؤْ على الخروجِ بعدها إلا عندما ناداني أخي الذي خبّأه جارُنا، والذي نجا بأعجوبةٍ تشبهُ تلكَ التي حدثتْ معي. اجتمعنا في ممرِّ المنزلِ، التصقنا على الأرضِ يومًا كاملًا، لم نقمْ بأيِّ حركةٍ، كنا فقط نتجاهلُ النظرَ في أعينِ بعضِنا بعضًا، كلٌّ منّا التقطَ باقي أنفاسِ بطاريةِ هاتفِه باحثًا عن إشارةٍ ليقرأَ ما يحدثُ ومتى سينتهي هذا الكابوسُ. رنَّ هاتفي يومَها، همستُ في أذنِ زوجي الذي كادَ القلقُ أن يقتلَه: قلتُ له "أنا بخيرٍ، أَقفلِ الخطَّ، ليس لديَّ كهرباءُ لأشحنَ الهاتف".

لم أشعرْ بعدها إلا بزوجي يقدّمُ لي كأسًا من الماءِ ويوقظني قائلًا: "كنتِ تهذينَ كثيرًا وحرارتُكِ مرتفعةٌ، لكنْ يبدو أنَّ الحمى ذهبتْ عنكِ. بماذا كنتِ تحلمينَ يا عزيزتي؟". أجبتُه: "لا شيء، يبدو أنَّ المرضَ أتعبَني ليس أكثرَ". لم أردْ أن أحكيَ له تفاصيلَ الكابوسِ، لأنه متعبٌ كفايةً مما يحدثُ معَ أهلِنا في "وطنِنا القاسي".