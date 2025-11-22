ليبيا... حوار مُهيكل أم متهالك؟

لن أخوض في تفاصيل ما سمّته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"الحوار المُهيكل"، لأنّه لا يختلف كثيرًا عن الحوارات العبثية السابقة التي أنهكت الليبيين ولم تحقّق لهم أيًّا من المخرجات التي وُعِدوا بها.

على مدى أكثر من عقد، أجرت البعثة، عبر ثمانية مبعوثين مُتعاقبين، أكثر من خمسة مسارات لما وصفته بـ"العملية السياسية"، وهي في حقيقتها حوارات بيزنطية لا تنتهي. جولات واجتماعات ولقاءات في ما لا يقلّ عن ثماني دول، من سويسرا إلى المغرب وألمانيا، انتهت جميعها باتفاقات شكلية مؤقّتة أنتجت حكومتين مُعاقتين ينخرهما الفساد، لم تُجرَ في عهدهما أيّ انتخابات، وجعلت من البلاد عالقة في مراحل انتقالية مُتجدّدة، من دون أن يتحقّق الانتقال الديمقراطي الموعود.

كانت كلّ تلك الحوارات مُتشابهة، أشبه بحوار طرشان، تقتصر على من في يده السلاح والسلطة، ويُقصى منها كالعادة كلّ الفاعلين الآخرين في المشهد، وخصوصًا الحراك المدني المستقل، سواء داخل البلاد أو في المنفى. كذلك جرى تجاهل أنصار النظام السابق، والمُنادين بعودة الملكية، والمكوّنات والشعوب الأصلية التي لا تزال خارج حسابات التمثيل العادل.

البعثة، كعادتها، لا تنصت إلا لمن يفرض وجوده بالقوّة

وأنا، الذي أجد نفسي منتميًا إلى التيار المدني المُستقل في المنفى، ورغم علاقتنا الطويلة بمكتب البعثة المعني بحقوق الإنسان بحكم عملي، لم يُتح لنا يومًا أن نعبّر عن رأينا أو نُستشار في أيّ مسار. نحن لسنا طرفًا في الصراع الدائر، لكننا متضرّرون منه، ويحقّ لنا أن نكون جزءًا من الحل لا مجرّد متفرجين عليه. غير أنّ البعثة، كعادتها، لا تنصت إلا لمن يفرض وجوده بالقوّة.

آلية اختيار المشاركين في هذه الحوارات تظلّ هي الأخرى غامضة، لا أحد يعرف معاييرها، ولا من يرشّح هؤلاء "المُمثلين"، ولا إن كانوا حقًّا يعكسون الفئات التي يتحدّثون باسمها، أم أنّهم يبحثون فقط عن موطئ قدم في أيّة حكومة قادمة لا تختلف في فسادها عن سابقاتها. وما زال ملف الرشاوى التي رافقت آخر جولة مطويًا بلا تحقيق ولا محاسبة.

أما هذا "الحوار المهيكل" بين عائلتي الجنرال خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، فليس سوى حوارٍ لتقاسم النفوذ وتكريس حكم العائلات، لا ضرورة له ولا جدوى منه. فالجميع يعلم أنّ هؤلاء يجلسون معًا في العلن والسرّ، تجمعهم مصالح اقتصادية وشبكات بزنس عابرة للحدود، وهم خصوم أمام جمهورهم فقط، بينما يعقدون الصفقات في الغرف المُغلقة في روما وأبوظبي.

تحوّل الحوار في ليبيا إلى طقس متكرّر لإعادة إنتاج الأزمة، لا حلّها

لطالما قلت إنّ المشكلة في ليبيا ليست سياسية. فلو كان الصراع سياسيًا لرأينا أحزابًا وبرامجًا واختلافات فكرية تتنافس على إدارة أنقاض الدولة، لا مجموعة من الكومبارس تمثّل عائلتين تتنازعان على المال والسلطة، وتتعاملان مع ليبيا كمنتجع خاص.

البعثة الأممية لن تأتي بجديد. في أحسن الأحوال ستنتج جسمًا انتقاليًا جديدًا يمنح شرعية وهمية مؤقّتة، تُصرف له ميزانيات جديدة، وتُفتح عبره أبواب جديدة للنهب والفساد. لا تنتظر نتائج مختلفة وأنت تضع نفس المدخلات في كلّ مرة.

لقد تحوّل الحوار في ليبيا إلى طقس متكرّر لإعادة إنتاج الأزمة، لا حلّها.