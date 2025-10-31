لو كان ليونيل ميسي سياسياً في فلسطين

لو كان اللاعب الأرجنتيني الشهير، ليونيل ميسي، سياسياً في فلسطين لكان الأمر أفضل حالاً من الآن، لعرفنا أن نراوغ الرصاص، والدبابات، وحقد الجنود. لعرفنا أنّ عجزنا الحالي يمكنه أن يُتوَّج لاحقاً بقدرة خارقة، لا يصدّقها أحد.

أنا في طفولتي أردت أن أصير مثل ميسي، شاهدت جميع أهدافه، اشتريت قمصانه، وعلّقت صوره على جدران الغرفة. حفظت طريقته في الخداع، وأسلوبه في النجاح. وعندما رأيت أفضل لاعب في العالم هادئاً، أصبحت لا أصدّق القادة وهم يصرخون في مؤتمرات الانتصار. وعندما رأيت جسداً قصيراً، ضعيفةٌ بنيته، يراوغ فريقاً بأكمله، عرفت أنّ بامكاني الخروج، من جسد الإبادة الغليظ، مثل ميسي، مثل شعرةٍ في العجين.

صدقوني، إن خرجت من فلسطين ولم أعد، فأنا مثل ميسي، لا نترك الأشياء طوعاً، إنّ الحب فينا بمنزلة سكين لا يمكن الخلاص منه، لكنه ليس في مقدور شيء أن يوقفنا عن الحياة واللعب.

لقد نجوت من الإبادة، كبرت، وكبر ميسي، صار يدافع عن فريق في آخر الدنيا، وأنا أنتظر أن أشاهده من المدرّج عن قرب، كيف يركل الكرة، برقة ودقة، وكيف يرفع يديه بعد كلّ هدف.

لو كان ليونيل ميسي في غزّة لوجدناه الآن في خيمة، يسكن الشارع، ويركض خلف خزّانات المياه، وهو يسمع أجمل أغنية عن الحياة، لوجدنا على باب خيمته، أحواض زراعة، وخبزاً للطيور العابرة.

أنا مراوغ مثل ميسي، من يصدّق أنّ الأطباء جميعهم قالوا إنّ في رحم أمي أنثى، ولذلك اشترت أمي لطفلتها القادمة ملابس موردةً، ورقيقة، ثم لم تصدّق يوم مولدها أنني راوغتهم، وأتيت.

سأُحضر جسد فلسطين غداً، أدخله إلى عملية جراحية عاجلة، وأكشف عن جميع أعضائها، وأقرّر لها عملية معقّدةً، وصعبة، هي الأولى من نوعها في هذه المدينة، سنضع لها قلب ميسي، وأقدامه، وعندما تأتي الحروب، ستعرف كيف تأخذ أبناءها بعيداً، مُراوغةً الرصاص، والقذائف. وإن حدث أمرٌ وسقطت برصاصات غادرة، تجد جمهوراً عظيماً وكبيراً، لا يتوقّف عن استهجان القاتل والحكم.

كيف يحصل أن يعيش شاب عشريني وهو يلتفت إلى الوراء، إلى حياته التي احترقت، وأصحابه الذين لا يعودون؟

هذه صفقة عادلة يا ميسي، قد تخور قواك غداً، ولا تنتبه أنّ جسدك لا يرحم، جيّد لو أعطيت بلادي قبلئذٍ الفرصة لتنجو بأبنائها من الحرب، جيّد لو أعطيت أطفالنا فرصةً ليكبروا بقدمين كاملتين.

منذ أيّام حضرت مباراة برشلونة مع ريال مدريد، شاهدت المحلّلين الرياضيين بعد المباراة، تكلّموا كثيراً عن أخطاء ارتكبها اللاعبون، وأخرى المدرّب، لقد شاهدته إلى النهاية، وقرّرت بعدئذ ألّا أضيّع وقتي في مشاهدة برشلونة ولا في تحليل مبارياته، ما دام أنّ أحداً لم يقل، إنّ مشكلة برشلونة ليست تكتيكية، فلدينا مدرّب جيّد، وليست نوعية، فلدينا نجوم مهاريون. المسألة تكمن في كيف يحصل أن يكون فريق كامل، بلاعبيه، على أرض الملعب، وعلى دكّة البدلاء، بمشجعيه، كانوا داخل الملعب أم خارجه، كيف يحصل أن يكون فريق كامل يريد أن يلعب الكرة وهو يلتفت للوراء، إلى الرجل الذي كان يقرّر أن يسجل هدفاً، فيفعل ذلك.

في الأمس، تنبّهت أنّ الاكتئاب قد عاش معي كثيراً، وأنّ سنتين من عمري قد ذهبتا في تجارب حبّ فاشلة، من دون جامعة. سنتين عشت فيهما مجاعة تلو أخرى، موتًا تلو آخر، مجزرة بعد مجزرة.. تنبّهت أنّ الحرب بدأت في التاسعة عشرة من عمري، وها أنا في الواحد والعشرين، سنتان قضيت فيهما أوقاتاً مع أصوات الرصاص، وعويل الأمهات. في الأمس، تنبّهت أنّ الحرب قد انتهت، وأنّ الحياة من المفترض أن تعود، كما أيّ شيء يعود. تنبّهت أنّ الحرب توقفت، ولم أفعل شيئاً يشبه الحياة، إنني أشبه برشلونة كثيراً. فكيف يحصل أن يعيش شاب عشريني وهو يلتفت إلى الوراء، إلى حياته التي احترقت، وأصحابه الذين لا يعودون؟

ميسي، الذكريات خصمي، أخبرني، فأخبرني: كيف تراوغ الخصوم؟