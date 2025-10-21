لماذا هم يُبادون وأنا أنجو؟

الحرب توقفت، الإبادة انتهت — يقولون. لكن هل أستطيع الآن أن أُسكت صوت الذنب الذي يصرخ في رأسي؟ أو شعور العالم الموازي الذي "خزقت رأس" الجميع وأنا أتحدث عنه؟ الآن نعود لحياتنا التي لم تتوقف أصلاً، نكملها بلوعةٍ أقل ربما، أو ببلادةٍ أشد.

نمت، فوصلتني الإجابة. وجدت نفسي ممدّدة على سريري بين جثثٍ وأكفان، أحاول أن أتجاهلهم لكنني أختنق. أحرر نفسي من بينهم أخيراً، أقف على قدميّ، ألتفت ورائي، أزيح الكفن عن أحد الوجوه، لكنه مشوّه ومقسوم من النصف، فأركض مبتعدة.

أبتعد كما كنتُ أفعل طيلة سنتين، أشيح بنظري عن كل شيء لأن لدي رفاهيةَ إطفاء الهاتف، وتقليب الصفحات بسرعة، وإغماض عيني لأكمل فنجان قهوتي. أخرج وأغنّي وآكل ما أشتهي وأنام بهدوء، بينما هناك من لم يعرف النوم منذ عامين.

أقنعنا أنفسنا على مدار سنتين أن الحياة يجب أن تستمر، واستمرت. ولعنةُ الله على هذه الحياة التي نافقنا فيها أنفسنا نفاقاً لم تشهد البشرية مثله من قبل.

لم يكن بيدي إلا أن أغضب. خرج غضبي على أتفه الأمور، أعصابي مشدودة، أتوتر لأصغر التفاصيل، وأريد أن أقلب الطاولة فوق رأس أي أحد.

كنت أصرخ في اليوم الذي اعترفت فيه دولٌ غربية بـ"دولة فلسطين"، بينما البشر يُبادون. لم يستطع عقلي احتمال بذاءة الاحتفال بهذا المشهد حتى.

أقنعنا أنفسنا على مدار سنتين أن الحياة يجب أن تستمر، واستمرت. ولعنةُ الله على هذه الحياة التي نافقنا فيها أنفسنا

استُشهد 75 ألفاً في غزة، و1051 في الضفة الغربية. لا نعرف عنهم سوى أرقامهم، ولكن الحمد لله — أصبحنا دولة معترفاً بها على الـ"كم متر" الباقي من فلسطين!

ماذا سأقول لأبنائي في المستقبل عندما يسألونني عن الإبادة؟ عن كيف سمحنا لها أن تستمر سنتين كاملتين؟

سأقول لهم إننا خرجنا في مسيرات وقُمِعنا؟ إننا اعتُقلنا وعُذِّبنا وضيّق الخناق علينا؟ إننا عشنا بينما هم يموتون؟

سأقول لهم إننا أغلقنا "ماكدونالدز" و"ستاربكس"؟!

منذ أن أُفرج عن أسرى غزة وأنا أبكي. يقولون إن الإبادة انتهت، لكنها لم تنتهِ. كل هذا القهر والعذاب يلاحقنا جميعاً، حتى خارج غزة.

أعلم أن دورنا في الضفة الغربية قادم، وأن هذا الاحتلال لن يهنأ حتى يُبيدنا جميعاً.

فليأتِ دورنا الآن، لعلنا نذوق — ولو حفنة — مما ذاقه أبناء شعبنا في غزة، من واقعهم الذي لم أتحمله حتى في كوابيسي.

لا أقدر أن أرفع رأسي في هذه الدنيا.

أخجل أن أتحدث عن الحاجز والبوابات الجديدة وإغلاق المدن وصعوبة الطرق والاستيطان، بينما هناك من عاش الجحيم.

كيف أبرر لنفسي أنني أعيش بينما هم يموتون؟

لماذا هم يُبادون وأنا أنجو؟