لماذا جذبت الدراما المعربة المشاهدين؟

بدأت عملية دبلجة (ترجمة الدراما من اللغة الأصلية ونقلها بالأصوات العربية) الدراما الأجنبية وعرضها على التلفزيونات العربية منذ دبلجة أول مسلسل مكسيكي من بيروت باللغة العربية الفصحى. ثم توسعت هذه الحركة لاحقاً، إلى أن اختفت الدراما المكسيكية لأسباب عديدة، لتحل مكانها الدراما التركية منذ عام 2008، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. ولا تزال القنوات العربية، وفي مقدمتها شبكة MBC Group، تعرض العديد من المسلسلات المدبلجة عن اللغة التركية، والتي نجحت في جذب المشاهدين لأسباب عدة، منها التقارب في الجغرافيا والعادات والتقاليد.

وبعد انتشار الدراما التركية وجذبها لملايين المشاهدين، ظهر في السنوات القليلة الماضية مشروع جديد تمثل في تعريب الأعمال الدرامية التركية التي عُرضت في العالم العربي. وكان أول هذه الأعمال مسلسل "عروس إسطنبول"، الذي أصبح بعد التعريب "عروس بيروت".

لم يكن هذا الشكل من التعريب مألوفاً من قبل؛ إذ إن فكرة الاقتباس ليست غريبة على الدراما العربية، لكنها لم تكن بهذا الشكل. فهناك أعمال مثل المسلسل المصري "هبة رجل الغراب" المأخوذ عن المسلسل الأميركي "Ugly Betty"، إلى جانب النسخة الكولومبية من العمل نفسه، فضلاً عن المسلسلات المأخوذة من الروايات، وهي كثيرة، مثل "جريمة في الذاكرة" المأخوذ عن رواية للكاتبة Agatha Christie وغيرها.

إلا أن اللافت أن الأعمال التي بدأ تعريبها، أخيراً، عن الدراما التركية تختلف نسبياً؛ إذ إن الأعمال القديمة كانت تمتلك قدرة أكبر على كتابة سيناريو خاص بها، وحوار أكثر عمقاً وتأثيراً مقارنة بالأعمال المعرّبة الحديثة.

ومع بداية عرض "عروس بيروت"، الذي طرق أبواب شاشاتنا ودخل إلى بيوتنا، صنع موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد برزت ملاحظة مهمة، وهي أن من تابع النسخة التركية الأصلية عاد لمشاهدة النسخة العربية أيضاً.

واختُزلت التساؤلات حول هذه الظاهرة في سؤال واحد: لماذا دخلت الدراما المعرّبة بيوتنا وجذبت المشاهدين، رغم أننا شاهدنا هذه الأعمال مسبقاً ونعرف أحداثها ونهاياتها؟

في اعتقادي، يعود ذلك إلى عدة أسباب؛ أولها أن الجمهور أحب هذه القصص عند عرضها الأصلي، وتابعها بشغف لاختلافها، ثم عاد لمشاهدتها مرة أخرى ولكن هذه المرة بوجوه عربية أحبها واعتاد على أدائها المميز، ما زاد من حماسه لمتابعة القصة ذاتها.

أما السبب الثاني، فيرتبط بأزمة النص في الدراما العربية، وهو ما بدا واضحاً بعد موسم رمضان 2026، الذي جاء مخيباً للآمال في غالبية إنتاجاته، خاصة من حيث القصة الجذابة والسيناريو العميق. وفي ظل هذه الأزمة، برزت الدراما المعرّبة كبديل، لا سيما مع تفوق بعض أبطال النسخ العربية على نظرائهم في النسخ التركية من حيث الأداء. ويمكن الاستشهاد هنا بمسلسلي "سلمى" و"ليل"، حيث تفوق الموسم الأول في بعض الحالات على النسخة الأصلية، بينما لم ترقَ أعمال أخرى إلى مستواها.

وبعد ملاحظة حجم الإقبال الجماهيري على هذه الأعمال، واتساع قاعدتها الشعبية، يمكن القول إنها اكتسبت جمهورها لأسباب متعددة، ولم يعد من الممكن رفضها بشكل مطلق. إلا أن ذلك لا يمنع من وجود ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار مستقبلاً.

ومن أبرز هذه المآخذ وقوع العديد من الأعمال المعرّبة، إن لم يكن معظمها، في فخ الاستنساخ، إلى درجة قد تبدو فيها النسختان متطابقتين بصرياً، مع اختلاف الوجوه فقط، حتى في التفاصيل الدقيقة كالأزياء وتصفيف الشعر.

وفي المقابل، تمكنت الدراما التركية، في بعض تجاربها، من تجاوز هذا الفخ عند إعادة تقديم أعمال عربية، من خلال الحفاظ على الخطوط العريضة مع إعادة صياغة التفاصيل وتعديلها، وهو ما ينبغي أن يشكل نموذجاً يُحتذى به.

وفي المحصلة، فإن مستقبل الدراما المعرّبة مرهون بقدرتها على تطوير أدواتها، عبر تغيير أسلوب الطرح والمعالجة، وكتابة سيناريوهات مختلفة، والاهتمام بالتفاصيل؛ لأن الاستمرار في النهج نفسه قد يصنع ظاهرة مؤقتة، لكنه لن يصنع أعمالاً راسخة تترك أثراً كما فعلت الأعمال السابقة.