لست مهزوماً ما دمت تقاوم: فلسفة الصمود ومعنى القوة

تتأسس فكرة الهزيمة في الوعي الإنساني على تمثلات مركبة تتجاوز الوقائع العسكرية المباشرة، حيث تتداخل الرمزية مع التجربة التاريخية، ويتحول الحدث من مجرد واقعة إلى بنية دلالية تعيد تشكيل نظرة الإنسان إلى ذاته وإلى العالم. في هذا السياق، تغدو المقاومة فعلاً يؤسس للمعنى قبل أن يكون استجابة ظرفية، وتتحول إلى أفق وجودي يحدد موقع الإنسان داخل معادلات القوة والهيمنة. ومن ثم، فإن العبارة القائلة "لست مهزوماً ما دمت تقاوم"، المنسوبة إلى الثائر الأرجنتيني إرنستو تشي غيفارا، تكتسب عمقها من هذا التداخل بين البعدين الوجودي والتاريخي، حيث يتحدد معنى الانكسار بمدى قدرة الذات على الحفاظ على إرادتها الحرة في مواجهة الضغوط الخارجية.

يمتد هذا التصور عبر مسارات التاريخ الإسلامي، حيث تكشف لحظات الانهيار الكبرى عن دينامية داخلية قادرة على إعادة إنتاج الفعل الحضاري. فقد مثّل اجتياح المغول لبغداد سنة 1258 ذروة التصدع في البنية السياسية والعلمية، ورافقه دمار واسع طاول مراكز المعرفة والسلطة. غير أن هذا الحدث لم يُنهِ الفاعلية الحضارية، بل أعاد توزيعها في فضاءات جديدة؛ فاستمرت الحركة العلمية في مناطق أخرى، واستأنفت المجتمعات إنتاج أشكال مختلفة من التنظيم والمعرفة. في هذا الإطار، تظهر المقاومة كحالة كامنة في الوعي الجمعي، قادرة على تجاوز الصدمة وتحويلها إلى طاقة للنهوض.

ويتكرر هذا النمط في تجربة الأندلس، حيث يمثّل سقوط غرناطة سنة 1492 نهاية مرحلة سياسية للوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، مع بقاء الأثر الحضاري ممتداً في الثقافة واللغة والذاكرة. ويكشف هذا الامتداد أن الفعل التاريخي لا يُختزل في لحظة الانتصار أو السقوط، بل يتجلى في قدرة الجماعة على الحفاظ على عناصرها الرمزية وإعادة توظيفها في سياقات جديدة. ومن هنا تتضح العلاقة بين المقاومة والذاكرة، إذ تعمل الأولى على حماية الثانية من التلاشي، وتمنحها إمكانية الاستمرار كفاعل ضمني في تشكيل الوعي.

في السياق الراهن، يندرج العدوان الأميركي والصهيوني على إيران ضمن بنية أوسع من الصراع المرتبط بإعادة تشكيل النظام الدولي وفق موازين قوة غير متكافئة. ولا يقتصر هذا العدوان على البعد العسكري المباشر، بل يمتد ليشمل أدوات اقتصادية وسياسية وإعلامية، تهدف إلى فرض نمط محدد من العلاقات الدولية قائم على الإخضاع وإعادة الهيكلة. وأمام هذه المنظومة، تتخذ المقاومة طابعاً متعدد الأبعاد، يتجلى في الخطاب السياسي، وفي إدارة الموارد، وفي القدرة على الصمود أمام الضغوط المركبة.

وتكتسب هذه المقاومة بعداً فلسفياً يتقاطع مع التصورات الوجودية التي ترى أن الإنسان يتحدد من خلال أفعاله واختياراته. وفي هذا الإطار، يمثل الرفض شكلاً من أشكال تأكيد الذات، إذ يتحول إلى فعل يحدد هوية الفاعل ويمنحه موقعاً داخل شبكة العلاقات القائمة. إن الإصرار على الاستمرار في الفعل، رغم اختلال موازين القوة، يعكس وعياً يتجاوز الحسابات النفعية الضيقة، ويتجه نحو تأسيس معنى أعمق للوجود الإنساني يقوم على الحرية والكرامة.

كما تكشف قراءة الصراع في ضوء فلسفة القوة أن الهيمنة تعتمد على إنتاج صورة ذهنية عن حتمية الخضوع، حيث تُقدَّم القوة بوصفها قدرًا لا يمكن مقاومته. غير أن التجربة التاريخية تشير إلى أن هذه الصورة قابلة للتفكك عبر ممارسات مستمرة من الرفض والصمود والمقاومة، تؤدي مع الزمن إلى إعادة تشكيل موازين التأثير. وبذلك، تصبح المقاومة عملية تراكمية تشتغل على مستويات متعددة، وتعيد صياغة العلاقة بين الفاعلين داخل النظام الدولي.

في الحالة الإيرانية، يتجلى هذا البعد في القدرة على الجمع بين العمل الدبلوماسي والاستعداد العسكري، وفي إدارة التفاوض من موقع يسعى إلى الحفاظ على السيادة وكرامة الأمة الإيرانية. إن التمسك بشروط محددة في التفاوض، والسعي إلى فرض الاعتراف بالمصالح الوطنية، يعكس شكلاً من أشكال المقاومة التي تتحقق داخل المجال السياسي، وتُترجم في مواقف عملية تعيد تعريف حدود الممكن. وتندرج هذه الممارسة ضمن تصور أوسع يرى أن الصمود لا يقتصر على المواجهة المباشرة، بل يشمل أيضاً القدرة على المناورة وإعادة ترتيب الأولويات وفق معطيات الواقع.

وتؤكد هذه القراءة أن الهزيمة لا تُختزل في نتائج آنية، بقدر ما ترتبط بمدى قدرة الفاعل على الاستمرار في إنتاج المعنى. فكلما حافظت الجماعة على وعيها بذاتها، وعلى قدرتها على الفعل، استمرت في مقاومة محاولات الإخضاع، واحتفظت بإمكانية التأثير في مسار الأحداث. وهكذا تتحول المقاومة إلى معيار لتقييم الفعل التاريخي، إذ تُقاس بقدرتها على حماية الكرامة الإنسانية وفتح أفق لمستقبل مختلف.

في الختام، تغدو عبارة "لست مهزوماً ما دمت تقاوم" تعبيراً عن موقف فلسفي متكامل يربط بين الوجود والمعنى، وبين الفعل والتاريخ. فهذا الموقف يعيد تعريف العلاقة بين القوة والإرادة، ويؤكد أن الإنسان يمتلك دائماً هامشاً للفعل، مهما كانت الظروف، ومهما بلغت قوة المعتدي. ومن خلال هذا الهامش، تتشكل إمكانيات جديدة، ويُعاد رسم مسار التاريخ بطريقة تعكس تعقيد التجربة الإنسانية وعمقها.