لبنان المحتل

كم هو مُريح أن تتوقّف عن فتح الفيديوهات التي تُرسل إليك عن أيّ شأن أو تفصيل يتعلّق بالنقاش المُستعر حول الحرب الدائرة حالياً في الإقليم في شقّها اللبناني، إن كان بالإمكان تسمية الحرب الإعلامية بين اللبنانيين كذلك.

يبدو الأمر أشبه بذلك النوع من الارتياح الذي تشعر به، بعد أن تتقيّأ ما بمعدتك إثر تعرّضك لنوع خفيف من التسمّم. هكذا تجد نفسك، تماماً مثل الحالة الفيزيولوجية، خفيفاً، ولكن مُنهكاً في الوقت نفسه، كما في أوّل طريق التعافي.

ففي فوضى المفاهيم والقيم والمصطلحات التي نعيشها وتشوّش تفكيرنا، وهي للمناسبة في جزء منها، لا أعرف قدره بالتحديد، مصطنعة، وفي جزء آخر، كذلك لا أملك تحديد مقداره، تلقائية التفشي كما تفعل بقعة زيت تقع على ثوبك، فيصبح قرار الامتناع عن المتابعة ضرورة قصوى، ولو من باب أخذ مسافة عن التفاعل الفوري المُرهق، من دون فرصة للتفكير.

التحدي والجهد للتمييز بين ما تجب متابعته وما تجب مقاطعة مشاهدته كبيرين. ففي خضم كلّ ما نمرّ به من تفاصيل يومنا الحربية، يكاد المتابع المعني بما يحدث ينفجر غضباً أحياناً، أو ضحكاً أحياناً أخرى، لا فرق، من التفاهة والعنصرية والجهل بالبديهيات. خصوصاً عند مراقبة وسائل الإعلام، المحلية أولاً والعالمية ثانياً، التي تُستخدم وتروّج لمفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان، وقنوات ومنصات تتعاطى الفتنة أو التجهيل أو التضخيم، وحتى التزييف إن كان يخدم أيديولوجية القائمين عليها ومموليها.

يُضاف إلى ذلك أنّ مُستهلك هذه الأخبار غير الدقيقة أو المُحايدة يغرق أكثر فأكثر في ضباب التشويش الذي يضيف إلى نار غضبه زيتاً ينزلق عليه إلى تطرّف وتعصّب يبدو له مُبرّراً، لا بل ضرورياً لحماية مجموعته، إن كانت سياسية أو طائفية أو أيديولوجية. خصوصاً مع ازدياد إحساسه بتهديد وجودي، ماثلة أمثلته في ما يختزنه تاريخنا المؤلم من موروثات الصراعات القديمة المُتراكمة من دون حل، والتي باتت كثقب أسود يبتلع جهودنا ومخيّلتنا عمّا يمكن أن يكون أفضل.

عندنا مثلاً، يحاول بعض متعاطي الإعلام، ولا أقول الصحافيين، كما لو كانت الحرب التي تفترسنا منذ ما يقارب السنتين، والتي تكثّفت مؤخّراً، تقع في بلد آخر. كما لو كانوا مجرّد مراسلين أجانب، ينقلون الصورة لجمهور بعيد كلّ البعد عن الميدان. هذا النقل الأوتوماتيكي للصورة، الذي يبدو للوهلة الأولى مصطلحاً في غاية المهنية، يصبح في الحقيقة، وفي مقابل تعتيم العدو الإعلامي الشامل (والناجح إلى حد كبير) خاصة على خسائره البشرية ومراكزه الاستراتيجية، مجرّد كشف مجاني يعاون هذا العدو، أحياناً بقصد، في حربه النفسية علينا.

يتصرّف مراسلو المحطّات المحلية عندنا، أو لنقل غالبيتهم الساحقة كي لا نقع بما يقعون فيه، بكرم حاتمي إن جاز التعبير، فيتسابقون للحصول على معلومات يجب التعتيم عليها، كمكان القصف بالتحديد، ومن هو المستهدف به، وإن أمكن مع بث مباشر. ثم ينشرون أسماء الشهداء فتُعطى الفرصة للعدو للتحقّق من إصابة أهدافه، أو لتصويبها في جولة لاحقة، مُستخدماً مرّة أخرى مراسلينا لمعرفة إن أصاب أو أخطأ. كلّ ذلك باسم المهنية وحرية الإعلام.

قد يقول قائل إنّ ما أدعو إليه، أي التعتيم في زمن الحرب، هو ضد واجب إعلام المواطن. ولكن إن كان ثمن ذلك المزيد من الشهداء، فهل نفضّل إعلام المواطن على المواطن شخصياً؟ ثم إنّي لا أدعو الى التعتيم الشامل. فهناك حرب دائرة وتغطيتها بشكل معقول توفّر إضافة إلى التوثيق البصري تضامناً عالمياً كوننا مُعتدى علينا، لكن هناك حدود. وهي حدود يعينها المنطق والذكاء وحتى الأصول المهنية.

منذ الحرب الأخيرة، هناك نوع من فلتان إعلامي خارج عن أيّ منطق لدور الصحافي في زمن الحرب. هكذا يصف بعضهم، وقد عمّموا المصطلح، الغارة المُصغّرة التي يشنّها العدو بداية، بغرض التمهيد بدقة لقصف المبنى بكامله، بالغارة التحذيرية! مُضفين بذلك بعداً إنسانياً على الجريمة، فيبدو العدو كما لو كان يكترث بالمدنيين، أو المسعفين أو العمران.

ولا أعرف من هو العبقري الذي بدأ باستخدام هذا المصطلح، والأرجح اقتباسه عن المُتحدّث باسم جيش العدو. فتحذير المدنيين لا يكون بغارة تقتل الناس أو تهدم المباني. وأصلاً، تعتبر مثل تلك التحذيرات لإخلاء البيوت والقرى وتهجير المدنيين في حدّ ذاتها جريمة حرب وفق القوانين الدولية.

لا بل إنّ البلادة بلغت بإحدى المنصّات إتاحة إعلان رعاية لتغطيتها أخبار الغارات والاغتيالات على لبنان، يذيّل كلّ خبر عن شهداء في قصف أو غارات إسرائيلية بعبارة "هذه التغطية برعاية شركة كذا وكذا".

وفي الوجه الآخر لما أدعو إليه، هناك مشكلة كبيرة تستمر بالتضخّم في زمن الحرب بعد أن كانت قد أرست نفسها في حروب سابقة. أي: المبالغة في اقتباس ما يقوله العدو عن مقاومتنا، خاصّة ما يمكن اعتباره مديحاً لقوّتها وصمودها، مرفقين ذلك بمبالغة أخرى هي تكرار أخبار صحافة العدو، وهو صحيح، عن جبن أو هروب بعض جنودهم في الميدان. في حين تغفل إلى حدٍّ ما أخبار تطرّف هذا المجتمع خاصة بفئاته الشابة التي يبدو أنّها تعتبر حكومة نتنياهو مثلها الأعلى وتتماهى مع قراراته.

لا أشكّك في حقيقة ما يجرى تناقله، كلّ ما أتمناه تجنّب المبالغة والتضخيم اللذين قد يحوّلا هذه المعلومات إلى فخ نفسي للرأي العام المعني بما يحصل.

إسرائيل تهاب المقاومة؟ لا شك. فهذه الأخيرة وعلى الرغم من كونها أصيبت بضربات رهيبة، لا تزال ثابتة في الميدان. ويمكن الجزم أنّ الكيان غاضب من مفاجأة المُسيّرات بالألياف الضوئية التي أوقعت به أضراراً لم يكن ليتخيّلها، لكن المبالغة في تناقل تلك الأخبار تبدو نوعاً من فخ ننصبه لوعينا بأنفسنا.

بالفعل، نحن نقاوم بكلّ ما أوتينا من قوّة، وهي قوّة أكبر لأنها تقاوم بعض الداخل المُتصهين والسلطة المُتواطئة كما تقاوم العدو المدعوم دولياً. وبهذا المعنى، يبدو لبنان اليوم كلّه محتلاً، ولو بشكل غير مباشر، في حين الجنوب وحده لا يزال يقاوم.