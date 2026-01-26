لا محال مع الهلال.. سيمفونية سودانية تتجدد في سماء أفريقيا

في وقتٍ يرزح فيه السودان تحت وطأة الحرب، وتتعطل فيه مظاهر الحياة الرياضية منذ اندلاع القتال في 15 إبريل/نيسان 2023، يواصل نادي الهلال السوداني كتابة فصول ناصعة من الإصرار والعزيمة، رافعاً راية كرة القدم السودانية عالياً في سماء القارة السمراء، ومؤكداً أن الشغف لا يُقهر، مهما تبدلت الجغرافيا وقست الظروف.

الهلال.. من أم درمان إلى أفريقيا

يُعدّ الهلال السوداني أول نادٍ عربي حمل اسم "الهلال"، وهو فريق خرج من رحم مدينة أم درمان العريقة، العاصمة الروحية لكرة القدم السودانية. ومن هناك، ألهم أندية عربية عدة حملت الاسم ذاته، من بينها الهلال السعودي الذي حقق شهرةً إقليمية وعالمية واسعة، رغم أن شقيقه السوداني يكبره بنحو 27 عاماً.

التحدي وسط الحرب

أمام توقف النشاط الكروي داخل السودان، اضطر الهلال وغريمه التقليدي المريخ إلى البحث عن منافذ خارجية للحفاظ على جاهزية اللاعبين، فاختارا المشاركة في الدوري الموريتاني خلال الموسم الماضي استعداداً للاستحقاقات الأفريقية. ورغم قسوة الواقع، تمكن الهلال من التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا متصدراً مجموعته عن جدارة، في إنجاز يعكس صلابة الإدارة، وتماسك الجهاز الفني، وروح اللاعبين.

وخاض الفريق مبارياته "البيتية" على ملاعب محايدة في ليبيا وموريتانيا، بعدما حُرم من اللعب على ملعبه الشهير "الجوهرة الزرقاء"، الملقب بـ"المقبرة" لصعوبته على الخصوم. ومع ذلك، لم يفقد الهلال روحه التنافسية ولا شهيته للانتصار، وظل حاضراً بقوة في المشهد القاري.

طريق النجاح

يقف خلف هذا التألق مجلس إدارة يدرك جيداً حجم النادي وتاريخه، فعمل على استقدام محترفين بارزين من مختلف أرجاء القارة الأفريقية، إلى جانب تعزيز الصفوف بأفضل العناصر المحلية. كما واصل البناء الفني الذي أرساه المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي، والذي أسّس لفريق منظم وقوي، قبل أن يتولى المهمة الروماني لاورينتو ريجيكامف، الذي حصد ثمار ذلك العمل، وواصل المسيرة بثبات ووعي تكتيكي.

وتأهل الهلال مجدداً هذا الموسم إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على مولودية الجزائر، وحقق تعادلاً ثميناً أمام سانت لوبوبو الكونغولي في كينشاسا. أما المواجهة الملحمية الأخيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فكانت درساً بليغاً في الصمود، إذ خرج الهلال بتعادل بطعم الانتصار من ملعب اعتادت أكبر أندية القارة أن تغادره خاسرة، وذلك رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق بعد طرد مثير للجدل لنجمه الليبيري إيمانويل فلومو.

في ظل كل ما يعيشه السودان من أزمات، يبدو الهلال اليوم أكثر من مجرد ناد لكرة القدم؛ إنه رمز للأمل، ودليل على القدرة على النهوض من تحت الركام

نجوم يصنعون الفارق

على الصعيد الفني، تجاوز ريجيكامف موجة الانتقادات التي لاحقته في بداياته مع الهلال، بعدما قاد الفريق إلى تصدر الدوري الرواندي، الذي يشارك فيه حالياً إلى جانب المريخ، فضلاً عن تصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا. ويمتلك الهلال اليوم كوكبة من النجوم تعيد إلى الأذهان أمجاد جيل 2007.

بداية بالجناح البوروندي جان كلود، أحد أبرز مفاتيح الانتصارات أمام مولودية الجزائر وصن داونز، مروراً بالمالي أداما كوليبالي، نجم الموسم الماضي بلا منازع، ثم النيجيري صنداي، والسنغالي عثمان ضيوف، وصولاً إلى الليبيري الواعد إيمانويل فلومو.

محلياً، يبرز عبد الرؤوف "روفا"، اللاعب الذي يجمع بين رؤية هيثم مصطفى، ودقة مهند الطاهر، وتمركزات بشة، إلى جانب القائد محمد عبد الرحمن "الغربال"، الذي يواصل العطاء رغم الإصابات، ويقود الخط الأمامي بخبرة وتمركز ذكي، فاتحاً المساحات للقادمين من الخلف مثل كوليبالي، وجان كلود، وعبد الرؤوف، وصلاح عادل.

حلم اللقب القاري

يعيش الهلال واحدة من أفضل فتراته الكروية من حيث وفرة النجوم وتنوع الخيارات الفنية، إذ يمتلك فريقين يخوضان بطولتين في وقت واحد، داخل السودان ورواندا، وهو إنجاز تنظيمي يُحسب للإدارة. ورغم أن الهلال سبق أن بلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين، أمام الأهلي المصري عام 1987، والوداد المغربي عام 1992، دون أن يظفر بالكأس، فإن جماهيره تؤمن بأن هذا الجيل قادر على كسر النحس وتحقيق ما عجزت عنه أجيال الأساطير، من صديق منزول وجكسا وقاقارين، إلى هيثم مصطفى، ومدثر كاريكا، وبشة.

في ظل كل ما يعيشه السودان من أزمات، يبدو الهلال اليوم أكثر من مجرد ناد لكرة القدم؛ إنه رمز للأمل، ودليل على القدرة على النهوض من تحت الركام، يعزف في كل موسم فصلاً جديداً من سيمفونيته المتجددة في سماء أفريقيا.