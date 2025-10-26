لا تسألني عن تواريخ الحروب

لا تسألني عن تواريخ الحروب، لا تسألني عن أطرافها، وأحداثها المهمّة، أنا لا أحفظ تواريخ الحروب، ولا أفهم في السياسة شيئاً، وإن كان لا بُدّ أن أجيبك، سأحدّثك عن الطفل الذي لاحق في الليل نجمةً لم تكن سوى طائرة حربية.

أنا أعرف الحرب جيّداً، أعرف ما خلف حروفها، وأعرف ما يعنيه أن تموت فيها، فلا داعي لأحفظ شيئاً أراه كلّ يوم.

أنا في الأصل كلّ الحروب تعرفني، كلّ الأحزان تعرفني، وليس في قلبي ما يشبه الفرح، ليس في وقتي متسع لأبحث عن اسم قاتلي، ولا لأنفض الويلات التي انزاحت عن صدري توًّا، إنني لست أعيش في غزّة، قدر ما أعيش في رأسي، باحثاً عن الطفل الذي وُلد في السادس والعشرين من يوليو ألفين وأربعة، مراوغاً كلّ الأطباء الذين أخبروا أمي حتى يوم مولده أنّ في رحمها أنثى، باحثاً عن الطفل الذي وُلد بقدمين ضعيفتين، وأرادته الحياة عاجزاً عن الحركة لكثير من الوقت.

سأجدك أيها الطفل وآخذك بعيداً عن الإبادة التي ستعيشها في ألفين وثمانية، عن الأخرى التي كانت في ألفين واثني عشر، عن الثالثة التي كانت في ألفين وأربعة عشر، عن الرابعة التي إن فرغت عن لحمنا، فإنها لن تنتهي. سآخذك بعيداً عن المحرقة التي اسمها: حياة.

في صدري حروب كثيرة، وفي ذاكرتي كثير من القتلى

في صدري حروب كثيرة، وفي ذاكرتي كثير من القتلى، لا يزال الواحد منهم، ينتظر دوره في العيش.

يقولون إنّ الإبادة قد انتهت، وحينئذ سأضع كرسياً في الشارع، وأنتظرك أيّها الموت وأنت تغادر مدينتنا. إنّك مدين لنا بأشياء لا يمكن التنازل عنها، هلّا أعدت كامل جيراننا الذين أخذتهم دفعة واحدةً. ابنهم الذي ذهب مصادفة ليحضر الماء لأمّه ونجا، لا يزال ينتظر عودتهم، حاملاً ملابس نظيفة لأمه، غير التي كانت ستغسلها.

هلّا أعدت للطفل قدميه. فهو لا يزال مُحتفظًا بالكرة التي جمع من مصروفه ليشتريها، وينتظر اللحظة التي يلعب فيها مع عبود ابن حارته، هلّا أعدت عبود من المقبرة.

إنّ بيته لا يزال قائماً، وغرفته الملوّنة لا ينقصها سوى صوته وهو يحفظ جدول الضرب بعد مجيئه من المدرسة، هلّا أعدت المدرسة، قبل أن تدخلها الدبابات وتصير ثكنة ومبيتاً للجنود. هلّا أخذت الجنود إلى بلادهم البعيدة حيث ينشئون حياةً سعيدة ويغربون عن هذه الأرض. أنا لا أريد أن أقتل واحداً منهم، أنا مرّةً مات عصفوري ولم أعرف النوم ثلاث ليالٍ كاملة، أنا مرّةً لم أفتح نافذتي للشمس، فشعرت أنني أحبسها، فأنّى لي القتل؟

أيها الموت.. هلا أعدت المدرسة؟ قبل أن تدخلها الدبابات وتصير ثكنة ومبيتاً للجنود؟

سأضع كرسياً في الشارع، أمام العمارة المدمّرة تماماً على رؤوس ساكنيها، سأنتظركِ لتبحثي بيديكِ عن أجساد سكانها، تلملمين عظام كلّ جسد على حدة في كفنٍ نظيف، لا أريد هذه المرّة أن تعيديهم إلى الحياة، يكفي أن تخرجيهم، تضعينهم في مقبرة هادئة، كما يحصل في أيّ حضارة.

هلّا أقمتِ أسواراً جديدةً للمقبرة غير تلك التي جرفها البلدوزر، فالمقبرة أصبحت بلا أسوار، ومنذ ذلك الحين ونحن لا نشعر أنّ الذين رحلوا قد غادرونا إلى لأبد. ومنذ ذلك الحين، ونحن لا نعرف في أيّ بقعة تنتهي المقبرة، وفي أيّ بقعة ينبغي أن نقيم أفراحنا ونحب.

سأراقبكِ وأنتِ تعيدين البيوت والحدائق، وطناجر جارتنا "أم علي" التي طبخت فيها لكلّ حارتنا، سأراقبك وأنتِ تعيدين علب الطين الصناعي في حقائب الأطفال، فهم يحبّون حصّة الفنون كثيراً، سأنتظركِ وأنت تأخذين ذاكرتي إلى أفضل "دراي كلين" في البلاد، ينفضها، ويغسلها، يعطرها، ويُعيدها لي نظيفة وبراقة، وإن أراد شيئاً مقابل ذلك، سيجد في ذاكرتي أحلاماً ذهبية وطازجة، لا تزال تعمل، لكنها لا تعني لي شيئاً سوى شكل جديد من الحسرة.