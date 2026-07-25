كي لا يبقى الألم يتيماً

في أحد أكثر مشاهد فيلم "ويل هنتنغ الطيب" (Good Will Hunting) حناناً وقسوة، يقف المعالج النفسي شون ماغواير، الذي أدّى دوره روبن ويليامز، أمام ويل هنتنغ، الشاب الذي نجا من طفولة عنيفة، ويقول له: "ليس ذنبك". يجيبه ويل ببرود المُتحصّن: أعرف. لكن شون يكرّر العبارة، مرّةً بعد أخرى، إلى أن يغضب ويل، ثم يتهاوى فجأة بين ذراعيه باكياً.

لم يكن ويل يجهل أنّ ما تعرّض له لم يكن ذنبه. كان يعرف ذلك بعقله، لكنّه لم يكن قد صدّقه في جسده. فهناك حقائق نفهمها، ومع ذلك تبقى واقفة خارجنا، إلى أن يقولها لنا إنسان لا يخاف من جرحنا. عندئذ لا تعود الكلمة معلومة، بل تصبح اعترافاً: أنا أراك، أصدّق ما حدث لك، ولن أتركك وحدك أمامه.

يسمّي علم النفس هذا، في أحد معانيه، "التصديق العاطفي": ألا تجادل الإنسان في شعوره، ولا تصغّر ألمه، ولا تسارع إلى إصلاحه، بل تمنحه يقيناً بأنّ استجابته مفهومة في ضوء ما عاشه.

فالصدمة لا تسكن الذاكرة بوصفها حكاية انتهت. قد تعود في تاريخ أو رائحة أو صوت، فيستجيب لها الجسد كأنّ الخطر لم ينقضِ. ولهذا لا يحتاج الناجي دائماً إلى نصيحة، بل إلى حضور آمن يُعيد إليه الفرق بين "حدث ذلك" و"يحدث الآن".

لا يحتاج الناجي دائماً إلى نصيحة، بل إلى حضور آمن يُعيد إليه الفرق بين "حدث ذلك" و"يحدث الآن"

وفي هذا النوع من الإصغاء يحدث شيء يشبه استعارة الطمأنينة من جسد الآخر: يبطئ الخوف قليلاً، ويجد الألم إطاراً يحمله. لا لأنّ المُستمِع أقوى من الفاجعة، بل لأنّ النفس المذعورة تتعلّم، عبر حضور إنسان آخر، أنّ العالم لم يتحوّل كلّه إلى مكانٍ معادٍ.

في الذكرى الأولى لمجزرة السويداء، لم أستطع حمل ما عاد إليّ. لم تكن الذكرى صورة أستعيدها، بل باباً انخلع فجأة، واندفع منه كلّ ما ظننته ساكناً: الوجوه، والجثث، والخوف، والعجز، وذاكرة البيوت التي صار الموت أثاثها الأخير.

اتصلتُ بصديقتي الكاتبة هنادي زرقا. كانت بعيدة عن السويداء، خارج بقعتنا التي امتلأت بالدم والفقد، وربما لهذا اتصلت بها. كنت أحتاج إلى إنسان من خارج الجرح يراه؛ إلى قلب لا ينتمي إلى المكان، لكنه لا يدير ظهره إلى الحقيقة.

بقيت أبكي وأصرخ وجعاً لا أستطيع حمله. لم أرتّب كلامي، ولم أحاول أن أبدو قوية أو مُتماسكة. كنت أُخرج الألم كما يُخرج المُصاب شظيةً من جسده: مُرتبكاً، مذعوراً، ومن دون لغة تليق بما حدث.

وهنادي تسمعني. كانت تسمعني وتصدّقني. وكان ذلك كافياً. لم تقل إنّ الوقت كفيل بالنسيان، ولم تُقارن فاجعتنا بفاجعة أخرى، ولم تبحث عن "الرواية المقابلة" بينما كنت أنزف أمامها. بقيت في الطرف الآخر من الهاتف، ثم اختنق صوتها وبكت.

كنت أحتاج إلى إنسان من خارج الجرح يراه؛ إلى قلب لا ينتمي إلى المكان، لكنه لا يدير ظهره إلى الحقيقة

لم يغيّر بكاؤها الماضي، ولم يُعد أحداً من الموت، لكنه انتشل حزني من يُتمه. صار لوجعي شاهد خارج السويداء، وصار ما حدث لنا قادراً على عبور حدود الجغرافيا والخلاف السياسي والطائفة.

أحياناً، لا يكون أقسى ما في المأساة أنّها وقعت، بل أنّ يضطر الناجي بعد ذلك إلى إثبات أنّها وقعت؛ أن يدافع عن ذاكرته أمام من يشكّك، وعن حزنه أمام من يستثقله، وعن حقّه في الكلام أمام من يطالبه بأن "يتجاوز". كأنّ النجاة من القتل لا تكفي، وعلى الإنسان أن ينجو أيضاً من محاكمة ألمه.

كنت قد تعلّمت هذه الحقيقة قبل سنوات من طفل كويتي اسمه محمد، كان تلميذاً في الصف الخامس. أحرق والده المُدمن البيت وأمّه في داخله، فأصيب محمد بخرس جزئي. لم يصمت لأنّه لا يملك الكلام، بل لأنّ الكلام لم يعد يملك ما يتسع لما رآه.

كان عنيفاً، يمزّق أوراقه، يصدّ الآخرين وينفجر لأسباب تبدو صغيرة. لكن الغضب عند الطفل المصدوم ليس دائماً عدواناً؛ قد يكون الحارس الأخير لروح خائفة، والطريقة الوحيدة التي يقول بها: لا تقتربوا، لقد اقترب مني الألم أكثر ممّا ينبغي.

من يجد من يشهد ألمه، يصبح أكثر قدرة على رؤية ألم الآخرين

كنت أقترب منه كلّ يوم، رغم صدّه، وأضع يدي على رأسه وأقول: "أنا أشعر بك يا محمد. أعرف أنك تتألم. أفهم ألمك".

كان يتجاهلني كأنّني غير موجودة. ومع ذلك واصلت، لا لأنّني كنت أملك علاجاً، بل لأنّني أردت أن يعرف أنّ في العالم شخصاً يرى الطفل المُختبئ خلف غضبه.

بعد مدّة، اكتشفت إصابتي بالسرطان، وكان عليّ أن أغادر المدرسة. في يوم رحيلي حمل محمد حقيبتي وحاسوبي، ومشى معي إلى السيارة، ثم ضمّني وكتب لي على ورقة بلهجته الكويتية: "والله ما هدّك"، أي لن أتركك.

كان ذلك أوّل كلام كامل يقوله لي من دون صوت.

الطفل الذي ظللت أقول له إنّني أشعر به، تعلّم أن يقول لي، حين مرضت: وأنا أيضاً أشعر بك. لم أشفِ جرحه، ولم يشفِ مرضي، لكن كلاً منا أخرج الآخر، للحظة، من عزلة الخوف. وهذه ربّما إحدى معجزات الإصغاء الصغيرة: من يجد من يشهد ألمه، يصبح أكثر قدرة على رؤية ألم الآخرين.

نحن لا نكتب كي نسكن دور الضحية، بل كي لا يحتكر القاتل الرواية

لهذا لا أظنّ أنّ الكتابة عن المجزرة إفراط في المظلومية. الصمت لا يجعل الفاجعة أقلّ حضوراً، بل يتركها تتوحّش في الداخل. نحن لا نكتب كي نسكن دور الضحية، بل كي لا يحتكر القاتل الرواية، وكي نعطي للذين انطفأت أصواتهم مكاناً في اللغة.

فالإنسان لا يحتاج دائماً إلى من ينقذه. أحياناً يحتاج فقط إلى من يبقى، ويصغي، ويصدّق، ثم يقول له، كما قال شون لويل، وكما قلت لمحمد، وكما قالت لي هنادي بصمتها وبكائها:

أنا أراك.

ما حدث لك حقيقي.

ولن أترك ألمك وحيداً.