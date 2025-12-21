كيف يختبر الحجاب حدود الدولة الليبرالية؟

أقرّ البرلمان النمساوي قانونًا يمنع ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة في المدارس، في خطوة تُعيد النقاش إلى مساحة حسّاسة في علاقة الدولة بمواطنيها المسلمين. فالتشريع يستهدف فئة بعينها في أثره العملي، ويتعارض مع التزامات النمسا الدولية، ولا سيما مبادئ عدم التمييز وحرية الدين والمُعتقد في العهد الدولي واتفاقية حقوق الطفل. ويتناقض كذلك مع دعوات الرئيس إلى التكاتف في مواجهة الأزمة الاقتصادية بدل توسيع خطوط الانقسام داخل المجتمع.

معركة الحجاب في النمسا خاصة، وأوروبا عامة، لم تعد نقاشًا تربويًا، بل أصبحت طقسًا سياسيًا يتكرّر مع كلّ صعود شعبوي جديد في الانتخابات. فالحجاب يُستدعى بوصفه رمزًا للهُويّة أكثر من كونه ممارسة شخصية، ويُستخدم لإثارة قضايا الاندماج وتغذية التوتّر الثقافي. ومنذ نهاية التسعينيات، ومع نشوء جيل جديد من المسلمين ولد في أوروبا، انتقل الجدل من نقاش مدرسي إلى اختبار لقدرة الدولة على احترام التنوّع بوصفه جزءًا من المواطنة.

وقد شهدت القضية محطّات قضائية كان يُفترض أن تضع حدًا لهذا التوظيف السياسي. فقد أكّدت المحكمة الدستورية العليا أنّ أيّ تقييد للرموز الدينية يجب أن يستند إلى ضرورة حقيقية لا إلى مخاوف ثقافية عامة، وأنّ القوانين التي تبدو مُحايدة لكنها تستهدف مجموعة واحدة تُعدّ تمييزًا غير مباشر، يتعارض مع روح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا الإرث القضائي كان مرشّحًا ليكون حائط صدّ يمنع التشريعات الإقصائية، لكن عودة الجدل تكشف أنّ السياسة سبقت القانون.

يُستدعى الحجاب بوصفه رمزًا للهُويّة أكثر من كونه ممارسة شخصية، ويُستخدم لإثارة قضايا الاندماج وتغذية التوتر الثقافي

منذ إعلان وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، نيّة الحكومة تمرير القانون، عادت القضية إلى دائرة النقاش من جديد. فقد قدّمت الحجاب بوصفه "رمزًا للاضطهاد" و"ميولًا متطرّفة"، من دون دليل تربوي أو اجتماعي، ومن دون إشراك الأسر والفتيات اللواتي يُفترض أنّهن معنيات بالقرار. ويتجاهل هذا الخطاب أنّ الواقع أكثر تنوّعًا: فالفتيات المسلمات لسن جميعًا محجبات، بل كثيرات لا يرتدينه مطلقًا، وأخريات يرتدينه أو يخلعنه بحرية. ولم تُسجَّل على ارتداء الحجاب في سن مبكّرة أي مشكلات تربوية أو اجتماعية، بل كان غالبًا ممارسة هادئة ضمن انسجام أسري ومدرسي. هذا الواقع يقوّض السردية التي تصوّر الحجاب كأزمة، ويكشف أنّ المشكلة ليست في الفتيات بل في تحويل الحجاب إلى أداة سياسية.

ورغم أنّ النمسا عُرفت تاريخيًا بقدرتها على إدارة التعدّد وصياغة نموذج قائم على التعايش والاحترام، فإنّ هذا القانون يخدم خطابًا شعبويًا يقتات على صناعة الخوف. فبدل ترسيخ قيم الدولة الجميلة القائمة على الثقة والانفتاح، يكرّس التشريع ثقافة سياسية تجعل من الفتيات المسلمات مادة للاستخدام الرمزي في معارك الهُويّة. وهكذا تتحوّل النمسا من فضاء يحتضن تنوّعه إلى ساحة تستجيب فيها القوانين لحسابات انتخابية ضيقة لا لمبادئ العدالة التي صنعت صورتها. وتغليب الشعبوية على الحكمة الوطنية يسيء للمسلمين وللنمسا ولتاريخها الإنساني.

المشكلة ليست في الفتيات بل في تحويل الحجاب إلى أداة سياسية

القانون، بهذا الشكل، مشروع وصاية لا حماية. فعندما يُتخذ باسم "تحرير الفتيات" دون إشراكهن أو الاستماع إلى أسرهن، تتحوّل الحماية إلى تدخّل في تشكيل الهُويّة وفق تصوّر رسمي واحد. وهذا يوسّع الهوّة بين المسلمين والدولة ويجعل الاندماج اختبارًا للمظهر لا للمساهمة الفعلية.

وتأتي هذه السياسات في لحظة حسّاسة تحتاج فيها النمسا إلى تعزيز لحمتها الوطنية لمواجهة تحدّيات اقتصادية واجتماعية متصاعدة. ففي ظلّ التضخم وقلق المواطنين من تراجع القوّة الشرائية، يصبح تحويل الاهتمام العام نحو معركة رمزية حول قطعة قماش ليس مجرّد انشغال بقضية ثانوية، بل هروبًا واضحًا من معالجة الملفات الجوهرية التي تمسّ حياة الناس. هذا الانحراف عن الأولويات لا يضعف فقط قدرة الدولة على مواجهة أزماتها، بل يرسل أيضًا إشارات إقصائية للمجتمعات المسلمة، ما يفاقم شعورها بعدم الثقة ويُتيح للخطابات المتطرّفة فرصة استثمار هذا الشعور لتعميق الهوّة داخل المجتمع.

الدولة تنظّم، لكنها لا تملك فرض تعريف أحادي للمواطنة أو للحداثة، لأن ذلك يهدم التعدّد الذي تقوم عليه الديمقراطية

المعركة حول الحجاب، في جوهرها، ليست معركة حول لباس، بل حول حدود تدخّل الدولة في تشكيل الهُويّة الفردية. والسؤال الحقيقي ليس عن مشروعية الحجاب، بل عن مشروعية القانون حين يطاول الجسد والضمير تحت غطاء الحماية. فالدولة تنظّم، لكنها لا تملك فرض تعريف أحادي للمواطنة أو للحداثة، لأن ذلك يهدم التعدّد الذي تقوم عليه الديمقراطية.

وما يحتاجه المسلمون في النمسا ليس "قانونًا يحمي الحجاب"، بل حماية لحقّهم في الاختلاف ومواطنة غير مشروطة. والدولة العادلة هي التي لا تخضع لضغط الشعبوية، ولا تستخدم القانون لإنتاج رموز ولاء أو أدوات نبذ، بل توازن بين الحرية والنظام العام من دون المساس بالكرامة أو التعدّد الذي يمثّل روح المجتمع.