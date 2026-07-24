كيف يحاول نتنياهو استعادة الشارع الإسرائيلي؟

في السياسة، لا تُقاس اللحظات الفاصلة بحدّة القرارات وحدها، بل بقدرة القائد على إعادة ترتيب العلاقة بينه وبين "الشارع" حين تتصدع الثقة وتتشظى السرديات. وفي الحالة الإسرائيلية، يبدو المشهد وكأنه يدخل طورًا جديدًا من إعادة تعريف السلطة نفسها؛ حيث لا يكفي امتلاك أدوات الحكم، بل يصبح لزامًا امتلاك القدرة على إعادة إنتاج المعنى الذي يقوم عليه هذا الحكم.

في هذا السياق، يتحرك بنيامين نتنياهو داخل بيئة سياسية إسرائيلية لم تعد تستجيب باليقين ذاته الذي حكم العلاقة بين الدولة والمجتمع لعقود. فالشارع لم يعد كتلة واحدة يمكن استدعاؤها بخطاب موحد، بل فضاءً متشظيًا من الانفعالات والهويات والتوقعات المتعارضة، ما يجعل "استعادته" مهمةً سياسيةً معقدةً تتجاوز حدود الخطاب إلى حدود إعادة تشكيل الإدراك العام نفسه.

هكذا، تتحول "استراتيجية البقاء" من مجرد إدارة للأزمات إلى محاولة لإعادة هندسة المجال السياسي، بحيث يُعاد تعريف الأمن، والانتماء، والشرعية ضمن سردية قادرة على الصمود أمام الانقسام الداخلي وتغير المزاج العام.

الشارع الإسرائيلي اليوم ليس كتلة متجانسة، بل فضاءٌ من القلق المتعدد: قلق أمني، وقلق اقتصادي، وقلق هوياتي يتعمق مع الانقسام الاجتماعي.

وهنا تتحول السياسة إلى إدارة لهذا القلق، لا إلى إزالته.

وتعمل الاستراتيجية السياسية، في هذا السياق، على تحويل التوتر من حالة انفجار داخلي إلى حالة "تعبئة دائمة"، بحيث يبقى المجتمع في وضع يقظة مستمرة، يُعاد فيها تعريف الاستقرار بوصفه حالةً استثنائيةً لا قاعدة.

أحد التحولات الحاسمة في السياسة الحديثة أن الشارع لم يعد مجرد متلقٍّ، بل أصبح جهازًا رمزيًّا يعيد إنتاج المعنى من أسفل الهرم، فتتحول الاحتجاجات إلى قوة تفكيك مستمرة

فالخطاب السياسي لم يعد يكتفي بوصف الواقع، بل يسعى إلى "احتكاره معرفيًّا"، عبر تحويل المفاهيم الأساسية، مثل: الأمن، والردع، والشرعية، والتهديد، إلى بديهيات غير قابلة للنقاش، وكأنها حقائق طبيعية وليست خيارات سياسية.

لكن، في المقابل، تتسع الفجوة بين الخطاب وتجربة الشارع اليومية، خصوصًا حين تتراكم الأزمات الداخلية، وتبدأ قطاعات مختلفة في إنتاج سرديات مضادة لا تقل قوة عن السردية الرسمية.

أحد التحولات الحاسمة في السياسة الحديثة أن الشارع لم يعد مجرد متلقٍّ للسياسة، بل أصبح "جهازًا رمزيًّا" يعيد إنتاج المعنى من أسفل الهرم.

فالاحتجاجات، والنقاشات العامة، والانقسام الإعلامي، تعمل بوصفها قوة تفكيك مستمرة لأي محاولة لاحتكار المعنى السياسي.

وهنا تصبح "استعادة الشارع" ليست عملية إقناع، بل عملية إعادة تركيب لفضاء عام فقد مركزه الواحد، وتحول إلى شبكات متعددة من الإدراك السياسي المتنافس.

في النموذج الإسرائيلي المعاصر، يتقاطع البعد الأمني مع البعد الداخلي بطريقة تجعل الحدود بينهما ضبابية. فكل خطاب أمني يحمل في داخله انعكاسًا سياسيًّا داخليًّا، وكل أزمة داخلية تُقرأ أيضًا من زاوية أمنية.

وهذا التداخل يجعل إدارة الحكم أقرب إلى السير على حبل مشدود بين جبهتين: جبهة خارجية تُستخدم لتثبيت الداخل، وجبهة داخلية تعيد تعريف معنى الخارج نفسه.

في هذا الإطار، لا يمكن فهم "استراتيجية البقاء" بوصفها خطة ثابتة، بل بوصفها عملية إعادة إنتاج مستمرة للشرعية داخل بيئة متغيرة.

فهي ليست لحظة قرار، بل سلسلة متصلة من التعديلات الدقيقة على الخطاب، والتحالفات، وإيقاع الحضور السياسي.

لكن هذه الاستمرارية تحمل مفارقتها الخاصة؛ فكل محاولة لإعادة التثبيت تفتح احتمالات جديدة للاهتزاز، وكل نجاح جزئي في استعادة التأثير لا يمنع تراكم التصدعات تحت السطح.

خاتمة: السياسة بوصفها فنّ السيطرة على المعنى المتحرك

في نهاية هذا المشهد السياسي المتوتر، لا تبدو "استعادة الشارع" مهمةً يمكن إنجازها بقرار واحد أو خطاب حاسم، بل تبدو أقرب إلى محاولة إعادة نسج علاقة تآكلت خيوطها تحت ضغط الأزمات المتراكمة وتعدد السرديات المتصارعة داخل إسرائيل.

إن ما يواجهه بنيامين نتنياهو ليس مجرد تحدٍّ انتخابي عابر، بل سؤال أعمق يتعلق بإعادة إنتاج الشرعية في فضاء عام لم يعد يحتكم إلى مركز واحد، بل إلى مراكز متعددة للمعنى والرفض والتأويل. وفي هذا السياق، تصبح السياسة أقل شبهًا بفعل السيطرة، وأكثر قربًا من فنّ إدارة التوازنات الهشّة داخل مجتمع متحرك المزاج ومتسارع التحول.

وهكذا، تبقى الخاتمة مفتوحة على سؤال أكبر من اللحظة السياسية نفسها: هل يمكن لخطاب السلطة أن يستعيد "الشارع" بمعناه القديم، أم أن الشارع ذاته قد تغيّر إلى درجة لم تعد معها الاستعادة ممكنة، بل أصبح الممكن الوحيد هو إعادة التفاوض المستمر مع واقع سياسي جديد لا يعترف بالثبات.