كيف يتم الاستيلاء على أملاك المصريين؟

في فيلم "جات" 2025، تدور الأحداث في قرية ساحلية حيث يسيطر عليها رجل الجريمة راناثونغا — الذي يقوم بدوره الممثل رانديب هودا — وباستخدام الذهب الذي اكتشفه بعد انهيار قوة "نمور جافنا" في سريلانكا، يبني إمبراطوريةً إجراميةً ويتحكم في 30 قريةً بالقوة والفساد، ويحاول طرد سكانها من مساكنهم لما تحتويه الأرض من ثروات نادرة يريد أن يصدّرها إلى الخارج.

يصل إلى القرية بطل غريب (سوني ديول) من كتيبة "جات" التابعة للجيش الهندي، ويتحول إلى رمز للمقاومة بعد أن يبدأ معركةً عنيفةً مع راناثونغا من أجل إنقاذ القرية.

المعركة تدور بين طرفين: أحدهما زعيم عصابة، وآخر جندي خارق أرسله الجيش لإرساء العدالة. تخيلت تلك المعادلة في مصر، وقارنت الأحداث التي تشابهت إلى حدٍّ كبيرٍ مع ملفات مثل "جزيرة الوراق" وغيرها من المناطق التي فرغتها الحكومة من سكانها لما تحويه من ثروات، سواءٌ معدنيةٌ أو سياحيةٌ.

كانت جزيرة الوراق، التي تعد أكبر جزر نهر النيل في الجيزة، ويعيش عليها عشرات الآلاف من السكان الذين يعتمدون أساسًا على الزراعة والصيد، أبرز ذلك التعدي خلال السنوات الماضية، وحتى الآن.

فمنذ سنوات طويلة، يدور خلاف بين الأهالي والدولة حول ملكية الأراضي؛ فالأهالي يؤكدون امتلاكهم لها عبر عقود قديمة، بينما تعتبرها الحكومة أراضي دولة وتشير إلى وجود "تعديات" يجب إزالتها ضمن خطط تطوير الجزر النيلية.

الخلاف يتصاعد مع بدء مشروعات تطوير تستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة عمرانية واستثمارية حديثة لصالح رجال أعمال إماراتيين، ما دفع الدولة إلى تنفيذ إزالات، وتصاعدت على إثرها اشتباكات الأهالي وقوات الأمن الذين تعاملوا كما تعامل "راناثونغا" الهندي، باختلاف أن تعدياتهم محمية بغطاء قانوني.

التطوير المزمع تطبيقه في الجزيرة، التي تعد واحدةً من أكثر الملفات العمرانية إثارةً للجدل في مصر، يؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف واعتقالات بالمئات للرافضين الخروج من ديارهم. والفرق بين الرواية المصرية والهندية أن في مصر بعض المسؤولين المنتفعين مشغولون بالصفقات وعوائدها وأرباحها، ولا يكترثون لإرسال بطل قومي ينهي معاناة المصريين، ويعيد الحقَّ لأصحابه كما فعل جندي فرقة "جات" العسكرية.

قضية الوراق ليست حالةً منفردةً، بل جزء من نمط أوسع لملف الاستيلاء على أملاك الشعب بحجة التطوير العمراني وإعادة التخطيط، حيث يتقاطع حق السكان في الاستقرار وملكية الأرض مع رغبة الدولة في بيع المناطق ذات القيمة العقارية العالية أو المواقع الاستراتيجية لمستثمرين أجانب، في محاولة لتعويض نقص الدولار الذي يكبح جماح الحكومة.

التطوير الحميد تستفيد منه الشعوب، وليس ذلك الذي يستبيح المقدرات لصالح مستثمرين يدفعون بالدولار ليساهموا في سداد ديون الدولة التي تفاقمت وأصبح بيع الوطن ضرورةً لبقائهم في مناصبهم.

وجَديرٌ بالذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط. ولا خطة لوقف الزيادة مع غياب الرؤية الاقتصادية السديدة.

من أمثلة نزع أملاك الشعب: جزيرة القرصاية — الجيزة، التي شهدت نزاعًا طويلًا بين الأهالي والجيش حول ملكية الأراضي واستخدامها، وخاض السكان معارك قضائية انتهى بعضها لصالحهم ولكن لم يتمكنوا من تنفيذها. وكانت الجزيرة مسرحًا لاشتباكات وإخلاءات جزئية بهدف تحويلها إلى مشروع تطوير عمراني وسياحي لمصلحة أجانب.

كذلك كان مثلث ماسبيرو وسط القاهرة من أشهر ملفات الاستيلاء على أراضي المواطنين بحجة التطوير العمراني. أزالت الدولة أغلب المنطقة لإعادة تخطيطها، وعرضت على السكان خيارات: التعويض المالي، السكن البديل في الأسمرات، أو العودة بعد التطوير بشقق جديدة — الأمر الذي لم يحدث قط. ورغم أن كثيرًا من السكان قبلوا الخيارات، إلا أن القضية بقيت رمزًا لنزاعات التهجير الحضري.

أما جزيرة الذهب في الجيزة، فمشابهةٌ لجزيرة الوراق من حيث الموقع فوق النيل؛ إذ طُرحَت مشروعًا استثماريًّا أمام رجال أعمال إماراتيين، وسط مخاوف الأهالي من إعادة السيناريو ذاته، سواءٌ من حيث الإزالات أو ضم الأراضي إلى هيئات التطوير.

كذلك مناطق سور مجرى العيون ومصر القديمة، التي نُفِّذَت فيها إزالات واسعة ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، ونُقل السكان إلى مساكن بديلة، مع جدل حول التعويضات والهوية العمرانية. وبعد انتهاء المراحل الأولى من التطوير، تُباع الشقة في المنطقة لصالح الشركة المطورة بما يزيد على 7 ملايين جنيه، الأمر الذي يحرم الأهالي العودة إليها مرة أخرى.

كل تلك الممارسات النظامية التي سلبت المصريين أملاكهم خلال الآونة الأخيرة، لم تجد من يتصدى لها، ولم تنتهِ الأحداث بالقضاء على الفاسد الذي يبيع أرض المصريين، أو يمكّنهم من تنفيذ أحكام القضاء التي أنصفتهم. وكيف يحدث ذلك، ومن يحمي هو من يبيع؟