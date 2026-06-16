كيف تنجو البناتُ مونديالاً جديداً؟

وإن كانت الكرة مؤنّثة، والمباراة والركلة والتمريرة والتسديدة والشبكة والعارضة والبطاقات بألوانها الثلاثة والصفّارة التي تُعلن بدء المباراة ونهايتها وتقنيّة الفار ومنطقة الجزاء والتشكيلة والشخصيّة والخطّة والاستراتيجيّة والفلسفة مؤنّثة.. فإنّ فعاليّة كأس العالم لكرة القدم تبقى ظاهرة ذكوريّة بامتياز، وأحياناً بكِبر وتفاخر، إنّها أفضل وأصدق ما يمكن أن يخبرنا عن حال ذكور البشر وانفعالاتهم وعصبيّاتهم وتقديراتهم ورهاناتهم وترتيب أولويّاتهم وطقوس فوزهم وهزيمتهم ومقاربتهم للخيبات والثأر، عن طرافتهم ونكاتهم، تحديداً حول النساء، و"تهديفهم" عليهنّ والتصويب على نقاط ضعفهنّ وتشكيل مواقعهنّ وحدودهنّ والحكم عليهنّ وجدولة العلاقة بهنّ خلال هذه الفعاليّة.

رجالنا الأحبّة، أخوة وأزواجاً وشركاء وآباء وزملاء ومُلهمين، وأيضاً خصوماً ومُحبِطين وأشراراً، رقابهم ورؤوسهم ستستدير وتُلاحق الكرات والأقدام الخشنة طوال خمسة أسابيع وليس أربعة كالمُعتاد، لأنّ الشهر لا يتّسع لكلّ الشغف الذي يكنّه الرجال لهذه اللعبة الفريدة -وليس لأنّ دولاً حديثة العهد باللعبة تستحقّ فرصة التأهّل أو اشتهاءً لأموال الإعلانات- لا! بل هو شغف رجالنا بالساحرة الصغيرة، وبمنتخباتهم، وخططها التكتيكية، وإتقان التحمية والمراوغة والمناورة قبل التسديد وصولاً إلى التتويج.

للمرأة يوم في العام وللأمّ يوم، ولكن للرجل خمسة أسابيع كلّ أربعة أعوام، أي ما يقارب عشرة أيام في العام الواحد. وخلال هذه الأسابيع الخمسة علينا نحن البنات والنساء أن نصمد وننجو بأقلّ الخسارات العاطفيّة والإصابات النفسيّة والعصبيّة.

فهذه التظاهرة الرياضية تأتي كلّ موسم لتُعيد وتزيد في استعلائها على النساء مزاحاً وجداً، بل وازدراءً لذكائهنّ الهندسي وصبرهنّ التكتيكي وغريزة التحرّك في الاتجاهات وضبط الإيقاع، وتذكيرهنّ بأنّ هذا العالم العظيم المجيد لا يخصّهنّ، وأنّهنّ لا ينتمين إليه ولن ينتمين، حتّى إذا لبسن ملابس المشجّعين، ومهما ابتكرن في تصميم القبّعات أو صبغ الوجوه، وإن شاركن في الهتافات وحفلات الشماتة بالخاسرين، فإنّ المساحة المسموحة لهنّ لن تتعدّى ما ابتدعته كرة السلّة: فتيات التشجيع اليافعات اللواتي يحملن في أيديهن شرائط ملوّنة لامعة يلوّحن بها وهنّ يرقصن بين شوط وآخر لتسلية المُشجّعين في المدرّجات.

الطغيان الذكوري على اللعبة هو جوهرها، وعلى النساء أن يقبلن بما تُرك لهنّ من دور تشجيعي واستعراضي ومرمى للنكات

قبل أن تنطلق صفارة هذه الدورة من المونديال بدأ تدفّق الفيديوهات الساخرة من النساء، تحديداً التي تحمل النصائح للزوجة لتتحاشى الطلاق والطرد من أرضيّة بيتها مثل: "ما تقولي هاي مباراة غير مهمّة تعا ركّب قنينة الغاز، كل المباريات مهمة وأهم من كل البيت، لا تفكري تمسكي الريموت كونترول، إذا صحيتي الفجر وما لقيتي زوجك بالسرير لا تفكريه بيخونك، مع فارق التوقيت المباريات بعد نصاص الليالي. لا تسألي بآخر الماتش مين لابسين أبيض ومين لابسين أزرق؟".. لتتلقّف امرأة الكرة بدورها وتصدر نصائح شبيهة للزوجات بسخرية واضحة من الرجال هذه المرّة، وتعليمات حول استغلال الموقف ومجاراتهم والتحايل عليهم للحصول على زيادة في المصروف أو تمرير طلبات كانت خارج النقاش..

دعابات كثيرة حول جهل النساء بقوانين اللعبة وأبسط أبجدياتها اختارت كثيرات أن يضحكن لها بل ويشاركن في بلورتها وتطويرها. فقبل أن تُلقى في وجهها ركلات النكات وصولاً للازدراء بادرت بعض النساء إلى الهجوم. غيرهنّ سيجتهدن ليفهمن ما استُحدث في قوانين اللعبة، رغم معاناتهنّ التاريخية في فهم حيثيات احتساب التسلّل ولمسة اليد في منطقة الجزاء -كما يُشاع- وستكتفي الأمّهات والجدّات بالتضامن مع بلد يشجّعه الأبناء والأحفاد حتى وهنّ لا يعرفن موقع هذا البلد على الخريطة.

نرى اليوم نساء أكثر في طواقم الإسعاف والفِرق الفنية واللوجستية الكروية، ولكن حين يقترب الأمر من التنظيم والتحكيم يسود الحذر والشحّ، بحيث يبدو أنّ الطغيان الذكوري على اللعبة هو جوهرها، وعلى النساء أن يقبلن بما تُرك لهنّ من دور تشجيعي واستعراضي ومرمى للنكات. ليتقبّلن الأمر كما تقبّلنه في شأن "قيادة السيارات" التي لا تعتبر أيضاً ودودة مع النساء، وليكنّ زوجات صالحات للمشجّعين ويتحمّلن الشغف المتطرّف باللعبة وغدد الدعابة الجندرية في موسم تضخّمها الأبرز.