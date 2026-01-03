كفاءات الأستاذ في مجتمع المعرفة: ركيزة إصلاح التعليم

إن اندماج الأستاذ وتفاعله مع العملية الإصلاحية للمنظومة التعليمية يُعدّ عاملاً حاسماً في نجاحها وتحقيق أهدافها، باعتباره العصب الفاعل في العملية التعليمية-التعلّمية، والمنفّذ العملي لمضامين الإصلاح، والمساهم في تثمينها وإثرائها ميدانياً. ولتحقيق نجاح التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة، لا بدّ من توفير نوعية بشرية مؤهلة علمياً وسلوكياً ومهارياً، قادرة على الاضطلاع بمهامها بالكفاءة المنشودة. ويمكن تحديد أبرز خصائص الأستاذ ومقوماته في مجتمع المعرفة على النحو الآتي:

الكفاءة العلمية (Scientific Competence): التمكن الجيد من المضامين المعرفية لمقياس التدريس أو مادة التخصص، مع إتقان أكثر من لغة لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى لغة فعّالة للتواصل مع المتعلم. كفاءات التواصل المعرفي (Cognitive Communication): امتلاك مهارات التدريس وإدارة الصف التعليمي، والحرص على تنمية هذه الكفاءات وتحديثها باستمرار في إطار التحسين المستمر. توظيف التكنولوجيا التعليمية: حسن استثمار الوسائل التكنولوجية والوسائط التعليمية الحديثة، وتوظيفها بما يحقق الأهداف التعليمية بكفاءة وفعالية. الملكة البحثية وروح الاستكشاف: التمتع بالنهم المعرفي، وحسّ البحث والتجديد، والإسهام في الإنتاج المعرفي المتواصل. الإحاطة بالعلوم التربوية: الإلمام بعلوم التربية وفروعها، وعلم النفس البيداغوجي، والتمكن من الطرائق والنظريات الحديثة في التعليم. المسؤولية والأمانة المهنية: التحلّي بروح المسؤولية واستشعار الأمانة في تبليغ رسالة التعليم، فالأستاذ مؤتمن على ضمير المجتمع وقيمه الحضارية وموارده البشرية والمعرفية المستقبلية. القدوة والقيم التربوية: أن يكون نموذجاً يُحتذى به في الأخلاق، وسعة العلم، وسماحة النفس، وانضباط السلوك، وقوة العزيمة، ورقيّ المنطق، جامعاً بين الفعل التربوي والفعل التعليمي في تناغم متّسق؛ فخلف كل معلومة هدف تربوي. ومن القيم الأساسية في العملية التعليمية: احترام الوقت، الانضباط، العدل في المعاملة والتقييم، التحفيز على التعلم، الشغف العلمي. فهم بيئة التعلم: الإدراك الواعي لمتغيرات بيئة التعلم وخصوصياتها، من تحديات وظروف وإمكانات، والثقافة العامة والمحلية، وخصائص المتعلمين ووضعياتهم الفردية والاجتماعية، والفروق الفردية والاستعدادات التعليمية. المثقف العضوي (Organic Cultured): أن يكون مفكراً منخرطاً في قضايا مجتمعه، محللاً للظواهر بعمق، ومساهماً باقتراحاته البناءة في معالجة المعضلات المجتمعية.

لا يمكن إغفال دور العامل الاجتماعي والمهني في تعزيز فعالية الأداء التربوي والتعليمي؛ إذ تُظهر التجارب التعليمية الناجحة عالمياً اهتماماً كبيراً بتحسين البيئة المهنية للأستاذ

وبناءً على ما سبق، فإن التوظيف في قطاع التعليم عموماً، والتعليم العالي خصوصاً، يتطلب استعدادات قبلية وأولية ينبغي توافرها في المترشح، لكونها تمثل المادة الرمادية الأساسية لنجاح الاستراتيجية الشاملة لإصلاح التعليم، وتحقيق الجودة والتميز في مخرجاته. وعليه، لا بد من وضع معايير صارمة في مسابقات توظيف الأساتذة، تتعلق بالاستقطاب والاختيار الدقيق للكفاءات، بحيث تكون قادرة على اختبار وتمييز ما يلي:

الاستعدادات الفطرية والنفسية (Innate and Psychological Preparations): كالذكاء، والقدرة على التحليل، وسرعة البديهة، وروح المبادرة، والتعاون مع الإدارة والزملاء، والصبر، وضبط الانفعال، ونبذ التعصب والتسرع والعنف؛ مع تأكيد ضرورة إخضاع المترشح لاختبار نفسي جاد ودقيق. الاستعدادات البدنية (Physical Preparations): سلامة الحواس، والخلو من الأمراض التي تعيق أداء العملية التعليمية. المهارات السلوكية (Behavioral Skills): وتشمل حسن التعامل مع المشكلات والمواقف التعليمية أو الوظيفية، واختيار الأساليب الأنسب لمعالجة الفروق الفردية، أو الصراعات الوظيفية، أو الاختلافات الفكرية والثقافية داخل المؤسسة. الكفاءات العلمية (Scientific Competencies): وترتبط بالاقتدار المعرفي، حيث يُمتحن المترشح في مادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بميدان التعليم، مثل التكنولوجيات الحديثة، والمعلوماتية، واللغات، وعلوم التربية والبيداغوجيا.

ولا يمكن إغفال دور العامل الاجتماعي والمهني في تعزيز فعالية الأداء التربوي والتعليمي؛ إذ تُظهر التجارب التعليمية الناجحة عالمياً اهتماماً كبيراً بتحسين البيئة المهنية للأستاذ والارتقاء بوضعه الاجتماعي. وهي ملاحظة جوهرية ينبغي تضمينها مسبقاً في أي مشروع إصلاحي، إذ لا يمكن تشييد بناء متين من دون تهيئة الأرضية المناسبة ووضع الأسس الراسخة.

ومن هنا يُعزى فشل العديد من التجارب الإصلاحية في دول العالم الثالث إلى إغفال هذا العامل الحاسم، ما حوّله إلى ما يمكن تسميته بـ"العامل الصفري"، الذي يفضي إلى نتائج عدمية رغم الجهود والإمكانات الكبيرة المبذولة.