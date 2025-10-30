"كزدورة" آرمسترونغ على سطح القمر

يظهر الرئيس نيكسون في وثائقي "كارثة القمر"، ناعياً آرمسترونغ قائد بعثة أبولو 11، في رحلته إلى القمر عام 1969. حولت فرانشيسكا بانيتا وهالسي بورجوند عبر الذكاء الاصطناعي "وثيقة سافير" (التي كُتبت لنشرها في حال فشل مهمة أبولو 11)، إلى فيلم حول خطاب لم يُلقه نيكسون. بعد مشاهدة نيكسون يقرأ الخطاب، ستتأكد لديك أسطورة "كزدورة" آرمسترونغ في صحراء نيفادا الأميركية لا على سطح القمر!

يعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة "تاريخ افتراضي" عبر مساحة رمادية، فـ"التلاعب" ليس ممارسة مُحدثة أو مدانة في إطار صناعة الوثائقي. سيتمكّن صناع الأفلام عبر "التزييف العميق" من توسيع التمثيل السمعي والبصري للأحداث وإذابة الفاصل بين الخداع و"الحقيقة". في فيلم "كارثة القمر"، استُخدمت عمليتا تلاعب بالذكاء الاصطناعي، الأولى لاستنساخ صوت ريتشارد نيكسون وهو يلقي خطابًا لم يُلقِه مطلقًا. والثانية لتزييف عميق لفيديو الخطاب من مقاطع خطاب رئاسي سابق. بينما استخدم صناع الفيلم لقطات أرشيفية من رحلة أبولو 11. في المحصلة، نحن أمام معالجة بصرية سمعية لورقتين من أرشيف الرئاسة الأميركية، في إعادة إنتاج للتاريخ عبر ممارسة وثائقية مزيفة بعمق.

إنّ التأثير الأهم للذكاء الاصطناعي هو تقديم الروايات المهمّشة، تلك التي جرى تجاهلها أو لم تسجّل. في فيلم "مرحبًا بكم في الشيشان"، استُخدم التزييف العميق لمحاكاة بشرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي لحماية هُويات الأشخاص المُعرضين للخطر من مجتمع الميم في روسيا، بدلاً من تمويه الوجه أو طمسه. بالنسبة إلى المشاهد، أضفت المحاكاة طابعًا إنسانيًا على الشخصيات مع الحفاظ على سلامتهم. لكن مقاربة هذه التقنية مع المذاهب الوثائقية التي تعتمد منهجية أنثروبولوجية، هي مقاربة خارج السياق. واجتياح التزييف العميق للوثائقي على اختلاف مذاهبه، هو ممارسة شمولية. سيجد صنّاع الأفلام الذين تحاصرهم محدّدات الوقت والتمويل وفورمات الإعلام الإخباري فرصة للالتفاف على هذه المشكلات عبر تقنيات الذكاء الجديدة، على أن يُنظر "للوثائقي الاصطناعي" على أنه نوع إنتاجي جديد لا تطوّر حتمي للممارسة الوثائقية.

"تلاعب معاصر" لإنتاج المعاني... و"المصداقية" مصطلح سلطوي

ظلّت ممارسة التلاعب بالصورة واللغة واللقطات، حاجة أولية في صناعة الوثائقي للوصول إلى سردية مُتماسكة. وإلا فما الذي نصنعه في غرفة المونتاج؟ وإذا لم تكن أدوات الدراما الوثائقية تلاعبًا، فماذا يمكن أن تُسمّى؟ فإذا كان التزييف العميق تضليلًا، فهو تضليل مُعاصر فقط. سيحصل معه "كارثة القمر" عن فئة الفيلم الوثائقي على جائزتي IDFA وEmmy.

إنّ استخدام التزييف العميق ليس غريبًا في الممارسة الوثائقية، والتلاعب بالصور مُبرّر في فهم صنّاع الأفلام لتقديم سرديات متماسكة. فالذكاء الاصطناعي التوليدي أداة اتصال، وطريقة لإنتاج المعاني. والوثائقي شكل من إعادة توليد للسلطة عبر الخطاب، وليس أداة فاضلة مكرسة للواقعية. ففي فيلم روما، مدينة مفتوحة، صورة أكثر واقعية من أفلام وثائقية. وعن معايير المصداقية وقيم الموضوعية والتوازن، فهي مفاهيم سلطوية تنتمي إلى الثقافة المهيمنة التي خلقتها، والتي أطلقت عليها صفات أخلاقية، طوباوية ومهنية.

الذكاء الاصطناعي يعتمد الرواية المهيمنة، ولا يفهم التعقيد

بعد انتهائي من تنفيذ فيلم عَالَمَاني Secular | Aa'La'Ma'Ni، طلبت من تقنية ذكاء اصطناعي أن تولد فيديو ترويجيًا Trailer للفيلم: النتيجة كانت كوميدية، قمعية واستعمارية! حصلت على تقنية وصورة مدهشة، وعلى تسطيح مقلق. يعتمد "عَالَمَاني" على مقابلات إثنوغرافية مع صناع أفلام من الشرق الأوسط حول أين تقع العلمانية في حياتهم الشخصية وفي إنتاجهم السينمائي. مع الأنثروبولوجيا نعبر إلى المقابلة كغرباء، مستعدين لمراجعة افتراضاتنا المسبقة. كإثنوغرافي يقع أول التزاماتي في فهم الأشخاص من خلال كلماتهم وثقافتهم، متنازلاً عن السلطة والسيطرة باتجاه الناس من أجل توليد خطابهم الخاص، ويميزها الاحتفاء بالتعقيد والتناقض، ومن الإجحاف والسذاجة أن تتوقع من وثائقي يولد في غمامة رقمية، أن يولّد فيلماً يلتقي مع مذهب كالـvérité، أو أن يذهب بعيدًا ليصبح وثائقياً إثنوغرافيًا يُبنى عبر علاقة اجتماعية ديناميكية متبادلة مركزها خطاب الناس ولغتهم.

الأزمة الأكثر بنيوية تتجلى في اعتماد الذكاء الاصطناعي على الروايات المهيمنة في توليد المواد البصرية، فأيًا ما تستخدمه تقنية كـ Sora مثلاً لإنشاء فيديو، مصدره هو البيانات العشوائية في الإنترنت الخاضعة لمعايير "القيم الإخبارية liberal news values"، السرديات الآمنة لشركات الإعلام أو من سينما هوليوود. فهي لا تعكس ما تبدو عليه الحياة اليومية لمجموعات سكانية في جنوب العالم، وتنطلق من افتراضات تاريخية مسبقة غير قادرة على محاكاة الخطاب الخاص والهويات المحلية، كذلك فإنها بالضرورة لا تستطيع محاكاة التناقض والتعقيد، التي تهمشها المصادر باعتبارها روايات شاذة أو معقدة. ليظل خطاب الثقافة المهيمنة في المركز المرجعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الممارسة الوثائقية نحتاج مقاومة الجنوح نحو "المواطنة العالمية" وعالمها السائل والشمولي، الذي لا يحفل بالهوية المحلية، باتجاه حضور المذاهب الوثائقية ذات الهوية المتماسكة، التي لا تزال تعمل بوتيرة بشرية، تقدّر تذكرة تومتريس بـ12 ليرة (حلب - بيروت)، أو فيديو منزلي لعائلة هولندية مع خادمة محلية في فناء منزلهم في باندونغ الإندونيسية إبان الاستعمار، أو أوراق مذكرات كتبتها أم عائدة من رحلة بحث في الرمال عن عظام ابنها الذي دفنته العسكرتاريا في صحراء أتاكاما التشيلية، أو شهادة تسريح جندي من البوليس الفلسطيني في ديسمبر/ كانون الأول 1947 وقعها ضابط بريطاني في اللّد، أو شريط تسجيل صوتي بالدارجة لغناء نساء في سجن صنعاني بشكل عفوي مليء بالإيحاءات الجنسية، التي لن يتمكن الذكاء الاصطناعي في الزمن القريب من فهمها أو محاكاتها عوضًا عن ترجمتها.