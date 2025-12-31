كأس أفريقيا 2025: كرة القدم تكشف المشترك في الجغرافيا والتاريخ

قَدَرُ الجغرافيا يتحكّم في قدر الشعوب والدول، في تاريخها المشترك ومصيرها ومستقبلها. ولا يمكن، بأيّ شكلٍ من الأشكال، تجاوز الجغرافيا وتبعاتها التاريخية والثقافية والإنسانية حين نتحدّث عن العلاقات بين الدول وبين الشعوب.

هذا القَدَر الجغرافي يكون، في كثير من الأحيان، أكبر من الخلافات والتوتّرات والقطيعة التي تحدث بين البشر من حينٍ إلى آخر. والدول، رغم أنّ العلاقات فيما بينها لا تُدار كما تُدار العلاقات الفردية والاجتماعية، إلّا أنّ من يُديرها هم، في نهاية المطاف، بشر، يُفترض بهم أن يحترموا معطى الجغرافيا، وألّا يتجاوزوه أو يتعاموا عنه.

أقول هذا وأنا أتابع، هذه الأيام، كأس أفريقيا للأمم في المغرب، متحدثاً من منطلق متابعة كرة القدم والتفاعلات التي تُنتجها هذه الرياضة، الأكثر شعبية في العالم. وهي الرياضة التي اختارتها بعض الدول، مثل المغرب، رافعةً سياسيةً واقتصادية وأداةً من أدوات القوة الناعمة، يمكن استثمارها بذكاء. وفي هذه التظاهرات الكبرى، نشاهد بوضوح كيف تتصرّف الشعوب فيما بينها حين تلتقي على أرضٍ واحدة.

عبر كرة القدم، سواء في كأس أفريقيا الحالية أو قبلها في كأس العرب في قطر، ظهر جليّاً أنّ الشعوب المغاربية لم تكن يوماً ضد قدرها الجغرافي، مهما حاول كثيرون محو هذا المعطى أو تشويهه. ولم تتجاوز يوماً الانتماء الثقافي واللغوي والحضاري والديني المشترك، على الرغم من محاولات حثيثة لجعل هذه المشتركات الإنسانية نفسها سبباً للقطيعة والعداء. غير أنّ الواقع يقول إنّ كل ما هو مشترك بيننا هو ملكٌ لنا جميعاً، وإنّ شعار "الأخوّة" أو "خاوة خاوة" باللهجة المغربية ليس مجرّد شعارٍ مناسباتي، بل حقيقة لها عمقها وجذورها الراسخة.

تحوّلت شوارع الرباط ومدن مغربية أخرى، خلال هذه الأيام، إلى فضاءٍ يوحّد الشعوب الأفريقية والمغاربية. وذلك على الرغم من وجود بعض الأنظمة السياسية الرسمية، وبعض الأقلام التي تحسب نفسها على "اليمين"، وتنتصر للخطاب الشوفيني الانعزالي. غير أنّ واقع الحال يحسم كثيراً من التفاصيل الدقيقة التي يجهلها هؤلاء، وهي تفاصيل الجغرافيا الحاملة معها جينات الثقافة والحضارة والتاريخ المشترك، وحتى السحنات والملامح المتقاربة، فيُرمى بذلك كل خطابٍ عدائي في سلة العبث.

وإذا كانت أوروبا، التي انطلق منها منطق ومفهوم "الدولة الوطنية" منذ عام 1648، تاريخ توقيع معاهدة ويستفاليا الشهيرة، والتي أنتجت نظام "توازن القوى" بعد حربٍ دامت ثلاثين عاماً بين القوى الأوروبية التوسعية، قد ثبّتت مفاهيم الدولة والسيادة والحدود، فإنّ الوضع الأوروبي لم يهنأ بعد تلك المعاهدة. بل فُتحت شهية الدول الأوروبية للتوسّع، ما أدّى إلى حروبٍ متتالية امتدّت على مدار ثلاثة قرون، إلى أن انتهى مسلسل الحرب الكبرى عام 1945.

حينها فقط، أفضت الكارثة إلى نتائج غيّرت التفكير الأوروبي جذرياً، وأعادت الأوروبيين إلى إعادة النظر في التاريخ والجغرافيا، والبحث عمّا هو مشترك بينهم. فأسّسوا تكتلاً إقليمياً جعل الجغرافيا أولويةً قصوى لنجاحه، ثم بنوا على تبعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية، فوسّعوا نطاق هذا التكتل الذي بدأ مجموعةً اقتصادية، وتحول لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي.

في بلداننا، وعلى امتداد منطقتنا الشاسعة من شمال أفريقيا ووسطها وصولاً إلى شرق البحر المتوسط، تعيش شعوب تتكلّم لغاتٍ واحدة تختلف لهجاتها من بلدٍ إلى آخر، سواء كانت العربية أو الأمازيغية أو الكردية أو غيرها. وتشترك هذه الشعوب في دياناتٍ كبرى، بين الإسلام والمسيحية، وتعيش في فضاءٍ جغرافي تزيد مساحته على أوروبا، لا سيما أوروبا الغربية. ومع ذلك، لا توجد حتى اليوم إرادة سياسية حقيقية لخلق تكتلٍ إقليمي قادر على استيعاب هذه المشتركات الإنسانية والحضارية. بل إنّ العكس هو ما يحدث، وما العداء الغريب من الجزائر تجاه المغرب إلّا مثالٌ صارخ على ذلك.

في بلداننا، لا توجد حتى اليوم إرادة سياسية حقيقية لخلق تكتلٍ إقليمي قادر على استيعاب هذه المشتركات الإنسانية والحضارية

تندلع الحروب وتُفتعَل النزاعات حين يصل قصور النظر والفهم والإدراك إلى صُنّاع القرار، فينقلون سموم الحرب إلى الشعوب عبر أدوات السيطرة والتحكّم، فتُصبح الشعوب بدورها في حالة صراعٍ وعداء. وقد علّمنا التاريخ أنّ أشدّ الحروب فتكاً بدأت بسخريةٍ أو استهزاء، وكلّما ارتفع منسوب العداء، انخفض مستوى التفكير إلى الحضيض.

في المقابل، فإنّ السلام واستدامته علامة على الذكاء والعقل والإدراك العميق، وهو أيضاً علامة على القوّة، لا على الضعف. وهو ما يفتح المجال أمام سياسات دولية، ثنائية أو جماعية، قائمة على حفظ المشترك الجغرافي والإنساني والتاريخي والحضاري.

لم يعد مقبولاً الاستمرار في تكرار الأخطاء السياسية والتاريخية نفسها في منطقة المغرب الكبير، وفي أفريقيا، وفي العالم العربي عموماً. وهي أخطاء باتت سخيفة ومبتذلة وساذجة، وتُضيّع على مستقبل الشعوب والأجيال المقبلة فرصاً هائلة، وتهدم ما بناه الأجداد عبر تاريخٍ نفخر به ونتغنّى به أمام الأمم الأخرى.

وعليه؛ لا بدّ لكل صانع قرار، في أيّ عاصمة من عواصم هذه المنطقة، أن يُنصت إلى صدى شعوبه حين تلتقي في تظاهرةٍ رياضية، وتجتمع على كلمةٍ واحدة، تُردَّد بصوتٍ واحد: "إخوة… إخوة… خاوة خاوة".