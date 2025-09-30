كرامة لأهل غزة.. ألم يطل سباتنا؟

في مشهد يختصر كل المعاني، ظهر أحد المصابين اللبنانيين في تفجيرات "البيجر" وهو يُسأل عن شعوره بعد إصابته. لم يتحدث عن الألم، ولا عن الخوف من الموت، بل قال جملة واحدة: "كرامة لأهل غزة". عبارة قصيرة لكنها أكبر من حدود الجسد المثقل بالشظايا، حولت الجرح إلى شهادة، والوجع إلى وسام، والمعاناة الشخصية إلى معنى جماعي.

لكن بينما يضحّي هؤلاء بأجسادهم، يظل الغياب العربي كأنه نوم طويل يحتاج إلى صحوة. ألم يطل سباتنا؟ فالقضية لم تعد مجرد مساحة للتعاطف البعيد، بل امتحاناً حقيقياً لجوهر الكرامة العربية.

السؤال الصعب يفرض نفسه: إذا كان اليمن المحاصر والمثقل بجراحه مستعداً للتضحية، وإذا كانت العواصم الغربية البعيدة جغرافياً وثقافياً تملأ الشوارع نصرة لغزة، فأين الأقربون؟ أين صوت الشعوب العربية التي كان يُفترض أن تكون الحاضنة الطبيعية للقضية؟

المفارقة موجعة: أن ترى العلم الفلسطيني مرفوعاً في لندن ونيويورك وباريس أكثر مما تراه في القاهرة أو دمشق أو الرياض. أن تسمع أصواتاً من جامعات الغرب تصرخ بوضوح، بينما تصمت الملايين في العواصم العربية. هذه ليست مجرد مفارقة سياسية، بل فضيحة أخلاقية.

غياب الصوت العربي لم يأتِ فجأة. هو نتاج مسار طويل من القمع والترويض. في أغلب البلاد، التظاهر أو حتى التعبير الحر مغامرة قد تفتح أبواب السجون

غياب الصوت العربي لم يأتِ فجأة. هو نتاج مسار طويل من القمع والترويض. في أغلب البلاد، التظاهر أو حتى التعبير الحر مغامرة قد تفتح أبواب السجون. الخوف صار جزءاً من حياة الناس اليومية، فاختاروا السلامة على حساب الموقف. ثم جاء الإعلام الرسمي ليعيد صياغة وعي بارد، إما عبر إشغال الناس بقضايا هامشية، وإما بتشويه صورة المقاومة وتحميلها المسؤولية. ومع الوقت، غابت فلسطين عن الخطاب العام، حتى بدت كأنها قضية بعيدة لا تخص الشعوب.

ولا يمكن تجاهل أثر التطبيع. الاتفاقيات الرسمية والعلاقات العلنية مع الاحتلال أو داعميه أطفأت جذوة الذاكرة الجمعية، حتى أصبح بعض العرب ينظرون إلى فلسطين على أنه ملف "منتهي". المدارس نادراً ما تذكرها، والفضاءات الثقافية تهمّشها، والإعلام يتجنبها إلا بما يخدم رواية رسمية باردة. أما الأزمات المعيشية فزادت الطين بلة. الفقر والبطالة والهموم اليومية دفعت الملايين إلى الانكفاء على تفاصيل بقائهم، حتى صارت فلسطين بالنسبة إليهم رفاهاً عاطفياً لا يطيقونه وسط صراع البقاء.

في المقابل، كان الغرب على النقيض تماماً. في لندن، خرجت تظاهرات أسبوعية متواصلة منذ بداية الحرب، بعضها وُصف بأنه الأكبر في تاريخ بريطانيا الحديث. في نيويورك، أغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية وأحرجوا السلطات المحلية والفدرالية. في باريس، احتشدت الجموع بأعلام فلسطين على ضفاف السين. في مدريد، امتلأت الساحات الرئيسية ببحر من الأعلام الفلسطينية والهتافات المؤيدة. في روما وميلانو، رفع الإيطاليون العلم الفلسطيني إلى جانب لافتات الحرية والعدالة. وفي برلين وفرانكفورت وهامبورغ، خرجت مسيرات ضخمة رغم القيود الصارمة، لتثبت أن القضية ما زالت حيّة في وجدان الناس هناك.

لم تكن هذه مجرد صور عاطفية. كانت حركة ضغط حقيقية أثّرت في السياسات والإعلام. صحف كبرى اضطرت إلى الاعتذار أو تعديل خطابها تحت ضغط القراء والموظفين. أحزاب سياسية أعادت النظر في مواقفها. بعض النقابات والجامعات أعلنت مقاطعة استثمارات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. حتى بلديات في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا رفعت علم فلسطين على مبانيها، لتقول بوضوح: نحن مع الحق. الغرب الذي اعتدنا وصفه ببلاد "الكفر" بدا أكثر جرأة في الدفاع عن غزة من جيرانها الأقربين.

وهنا يظهر مشهد آخر لا يقل أهمية: حركة المقاطعة BDS. هذه الحركة التي انطلقت قبل نحو عقدين، أصبحت اليوم من أبرز أدوات الضغط السلمي على الاحتلال. عبر الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاحتلال، وعبر الضغط الأكاديمي والثقافي والرياضي، نجحت BDS في إلحاق خسائر اقتصادية ومعنوية ملموسة بإسرائيل. شركات عالمية سحبت استثماراتها، فنانون ورياضيون رفضوا المشاركة في فعاليات تطبيعية، جامعات أوقفت تعاوناً بحثياً.

لكن النجاح لم يمر مرور الكرام. في الغرب نفسه، حيث وُلدت الحرية ورفعت شعارات الديمقراطية، تعرّضت الحركة لمحاصرة قانونية وسياسية شرسة. في الولايات المتحدة مثلاً، سُنّت قوانين في أكثر من 30 ولاية تُجرّم المقاطعة أو تمنع المؤسسات العامة من التعامل مع من يؤيدها. في فرنسا وألمانيا، اتُّهِمَت الحركة بـ"معاداة السامية"، في محاولة لتجريمها أخلاقيًا وتشويه صورتها. وفي بريطانيا، سعت الحكومات المتعاقبة لمنع البلديات من اتخاذ قرارات بالمقاطعة.

هذا التحايل على المقاطعة يكشف هشاشة الرواية الغربية حين يتعلّق الأمر بإسرائيل. فالحرية التي تُمنح للتظاهر والتعبير، تُقيَّد عندما تُترجم إلى فعل اقتصادي وسياسي مؤثر. ومع ذلك، صمدت الحركة وواصلت نشاطها، مدعومة بشبكات من الطلاب والنقابات والجماعات الحقوقية. نجاحها جعل الاحتلال يعتبرها "تهديداً استراتيجياً"، وهو اعتراف بقدرتها على إرباكه وفضح جرائمه.

وبينما تُحاصر المقاطعة في الغرب، يمكن أن تكون هي الأداة المتبقية للشعوب العربية حين يُمنع عنها الشارع. فإذا كان القمع يحول دون التظاهرات والاعتصامات، فإن الامتناع عن شراء منتجات الاحتلال وشركاته لا يحتاج إلى إذن أمني، ولا إلى تصريح رسمي. المقاطعة فعل فردي يتحول مع الزمن إلى قوة جماعية، وصوت صامت لكنه فعّال، يثبت أن الشعوب تملك أدواتها حتى حين تُحرم من المنابر.

لكن الصورة في العالم العربي تظل قاتمة. باستثناء احتجاجات محدودة جرى احتواؤها سريعاً، لم نشهد المشهد الجماهيري الذي كان مألوفاً في التسعينيات أو بدايات الألفية. الناس إما فقدوا الثقة بجدوى أصواتهم، وإما أُخضعوا لصمت قسري طويل. حتى في الدول التي اعتادت تنظيم مسيرات كبرى لفلسطين، اختفت الحشود كأنها لم تكن.

غياب الصوت العربي ليس مجرد تقصير سياسي. هو خلل أخلاقي وإنساني قبل كل شيء. الفلسطيني الذي يُقصف منزله يتطلع أولاً إلى صدى صوته في محيطه العربي. لكنه يسمع الصمت. هذا الصمت يضاعف ألمه: قصف الطائرات من جهة، وصمت الجيران من جهة أخرى. والأسوأ أن الاحتلال يعرف أن هذا الصمت درعه الواقية، لأنه يمنحه هامشاً أكبر ليمارس جرائمه دون خشية من ضغط جماهيري عربي.

في المقابل، يرى الفلسطينيون أعلامهم مرفوعة في باريس ومدريد وروما وبرلين أكثر مما يرونها في عواصم العرب. هذا يبعث على الأمل من جهة، لكنه يفضح الخذلان من جهة أخرى. كيف يمكن أن يكون صوتهم أوضح في الغرب من صدى جيرانهم؟

حين قال المصاب: "كرامة لأهل غزة"، لم يكن يبحث عن بطولة شخصية. كان يضع مرآة أمام الجميع. التضحية الفردية فضحت الغياب الجماعي. غزة صامدة رغم كل شيء، لكن السؤال الحقيقي: هل ستصمد كرامة العرب أمام صمتهم؟ هل تبقى الكرامة حكراً على الجرحى والمصابين، بينما الملايين تكتفي بالمشاهدة؟

ذلك الجريح قدّم بدمه ما عجزت عنه ملايين الألسن. أفيقوا أنتم أيضاً. فليس أقسى من أن يذكّرك المصاب بواجبك وأنت ما زلت سليماً وصامتاً.