في مديح السرعة

بعد عودتها من المدرسة، لجأت إليّ صوفي، ابنتي ذات الأعوام العشرة، لأُسمع لها قصة "الأرنب والسلحفاة" المشهورة التي تعلموها في المدرسة. تقرأ صوفي الحكاية بفرنسية طليقة أحسدها عليها؛ فرغم إتقاني لهذه اللغة، فإن لكنة الأجنبي تظل حاضرة لدي.

اختتمت صوفي قراءتها الشعرية المعبرة بالإشارة إلى المؤلف، الشاعر الفرنسي جان دو لا فونتين، فسجلت أول اعتراض بالإشارة إلى أن القصة ليست، في الأصل، للا فونتين، حتى وإن نُسبت إليه؛ فهي تعود أساساً إلى الكاتب الإغريقي إيسوب، الذي كتبها نثراً على هيئة حكاية قصيرة، بينما حوّلها لافونتين، لاحقاً، إلى قصة شعرية جميلة.

ثم سألت ابنتي: "وما رأيك أنتِ في القصة؟"

فأجابت بأن مغزاها واضح، وهو نبذ الكسل والغرور كما كان حال الأرنب، وعلى النقيض، الحث على العمل والصبر والمواظبة للوصول إلى الهدف، كما هو حال السلحفاة.

وهنا سجلت اعتراضاً ثانياً، لإفساح المجال أمام قراءة مختلفة تسمح للنص بأن ينتج معنى آخر يتجاوز ما يريده المؤلف، بل قد يذهب في اتجاه مختلف، أو حتى إلى النقيض أو المقابل.

فقلت لها: أعتقد أن لافونتين وإيسوب لم يقولا الحقيقة، فكيف يمكن للأرنب السريع أن يُهزم في سباق أمام السلحفاة البطيئة؟

فأعادت عليّ صوفي جميع الأسباب: ثقة الأرنب المفرطة بسرعته، وحتمية انتصاره على السلحفاة، واستسلامه للكسل والنوم، في حين واظبت السلحفاة على السير ولم تستسلم، حتى وصلت وفازت.

قلت لها: "لكن لدي قراءة ثانية للحكاية".

فقالت لي: "وما هي حكايتك يا سيد فيلسوف؟"

قلت لها: "إن الأرنب هو من انسحب من السباق ورفض المشاركة فيه منذ انطلاقه، بعدما أدرك عبثية هذا السباق، بل إنه لام نفسه على الاشتراك فيه. فكيف له، وهو المعروف للقاصي والداني بسرعته، أن يسابق سلحفاة معروفة للجميع ببطئها الشديد؟ من سيحتفل بنصره الأكيد؟ ومن سيصفق له عند وصوله السريع إلى خط النهاية؟"

الأرنب هو من انسحب من السباق ورفض المشاركة فيه منذ انطلاقه، بعدما أدرك عبثية هذا السباق، بل إنه لام نفسه على الاشتراك فيه

ثم أضفت: "إن الأرنب قرر، احتراماً لنفسه، ترك السباق وهو بكامل إرادته ووعيه، فانسحب منه وترك السلحفاة تنتصر. لكن هذه الأخيرة، عندما وصلت، لم تجد أحداً بانتظارها ليهنئها على فوزها، أو حتى ليقول لها: مبروك؛ لأن الجميع قد تعب وملّ انتظارها، فقرر الرحيل".

قالت لي صوفي، متفاجئة: "لكنك قلبت الحكاية كلها بقراءتك هذه! ثم ما المغزى من قصتك؟"

قلت لها: "تقدير الذات واحترام الآخر أولاً، وعدم الاستسلام للوقت وتأجيل الأمور ثانياً. فللسرعة أيضاً أخلاقها وفوائدها وإنجازاتها. ولو أراد الأرنب الفوز في السباق، لفاز بسرعة على السلحفاة، ثم انتقل إلى إنجاز شيء آخر. فالسرعة قوة، ومن كان سريعاً تعددت إنجازاته. وللسرعة قيمتها أيضاً".

فردت عليّ صوفي معترضة: "لكن السرعة قد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء".

قلت لها: "هذا صحيح، لكن لها مزاياها أيضاً، ولها فوائدها التي تُنسى غالباً، بل وتُحارب في مقابل التأكيد على فضائل البطء والتأني، التي سادت رؤيتنا للأمور".

قالت لي صوفي: "هذا يفسر لماذا أنت مستعجل دائماً، ومتوتر بشكل مستمر، كما لو كنت مطارداً من أشباح. حتى في مشاوير النزهة والعطل تكون نزقاً ومستعجلاً. تعلّم قليلاً فضيلة البطء من السلحفاة".

اعترفت لها، بخجل، بأحقية ما تقول، وبأنني غالباً عجول ومضغوط، لكن ذلك يجعلني أنجز أكثر.

أنا كالسلحفاة. فرغم نزقي، فإن السباقات الوحيدة التي فزت فيها، أو وصلت إلى نهايتها، هي السباقات الماراثونية الطويلة التي تحتاج إلى صبر ومواظبة ونَفَس طويل

وكان عليّ أن أعترف أيضاً بأنه، وعلى المدى البعيد، أنا كالسلحفاة. فرغم نزقي، فإن السباقات الوحيدة التي فزت فيها، أو وصلت إلى نهايتها، هي السباقات الماراثونية الطويلة التي تحتاج إلى صبر ومواظبة ونَفَس طويل، في حين خسرت، أو انسحبت من، جميع السباقات القصيرة، دون استثناء.

بين السرعة والبطء، وبين الأرنب والسلحفاة، يتدرج البشر في طباعهم وفلسفاتهم. لقد مجّد نيتشه السرعة وجعلها معياراً للقوة، بينما مجّد الرواقيون البطء، وكتب ميلان كونديرا روايته الرائعة "البطء" تمجيداً لفضيلة التأني والهدوء، متسائلاً، في زمن السرعة: "أين اختفى أولئك الذين كانوا يتأملون نوافذ الله؟".

قالت لي صوفي: "في النهاية، هل أنت أرنب أم سلحفاة؟"

قلت لها: "سلحفاة متنكرة بقناع أرنب. وأنتِ؟"

قالت: "أنا لا أرنب ولا سلحفاة، أنا فراشة".

قلت لها: "جميل. هل تعلمتم في المدرسة قصة لافونتين الأخرى، حول النملة والصرصار؟"

قالت لي: "نعم".

قلت لها: "عظيم، فأنا أيضاً لدي قراءة معكوسة لها... لكن تلك حكاية أخرى".