في مجالس شيخي الحكيم.. حقيقة الزهد

شيخي رجلٌ طاعنٌ في السن، لكنه خَبَرَ الناس، وعَلِمَ تقلبات الزمان، وله في الحكمةِ باعٌ طويل، وأنا أزوره بين الفينةِ والأخرى لأتزوّدَ من حكمته.

هو اليوم معتكفٌ في خلوته يتعبّد بالتفكّر، ويرى أن تلك العبادة أهملها كثيرٌ من الخلق.

وهنا أوردُ بعضًا مما دار في مجالسه.

(1)

سألتُ شيخي: ما هي حقيقة الزُّهد؟

قال: لن أحدثك عن تفاصيل اللغة، ولكن أختصر الأمر في عبارات مجملة، هو تجنّب الحرام بكلِّ أشكاله، ما قلَّ منه أو كَثُر.

قلتُ: ماذا عن المناداة بترك نعم الحياة؟

قال: يرد عليهم قوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } الأعراف: 32.

نِعَمُ الدنيا جعلها الله متعة للناس جميعًا، وليس لقوم دون قوم، فما بالنا حرّمنا على أنفسنا بدعوى الزُّهد أو التصوّف المزعومين؟

المسلمون اليوم في ضعف شديد، ودعوى الزُّهد هذه تزيدهم ضعفًا على ضعف.

قلتُ: كيف ذلك؟

قال: الناس فهمت الزُّهد أنه اعتزال الدنيا، وهذا وافق طبيعتهم الكسول التي ألفوا عليها، وليس هذا الزُّهد حقيقةً، لأنَّ الزهد هو الترفّع عن الحرام، لا الترفّع عن الدنيا، فانعزالنا عن الدنيا جعل المجال مفتوحًا للآخرين الذين تفوّقوا في كلّ مجالاتها، فكانت النتيجة أننا – المسلمون – صرنا في أسفل درجات الحياة، ونحن نتمرّغ في جحيم الفقر والذل، ظنًا منا أننا زاهدون عن الحياة!

على المسلمين اليوم أن يفهموا دينهم على حقيقته، لا على ما يوافق أهوائهم، فديننا يدعونا للحياة والتفوق، لا إلى التخاذل والانعزال، فلا نعلّق ضعفنا وكسلنا على شماعة الدين أو التديّن المغلوط تحت أوهام التصوف أو الدروشة!

(2)

سألت شيخي: ما رأيكم بدعوى غربلة التراث؟

قال: دعنا نحدد أولاً ما هو التراث؛ فهل ما ورثناه عن الأقدمين تراثًا؟

لا، إذ لا تُعتبر النصوص المقدسة كالقرآن الكريم وما صحَّ من الحديث الشريف تراثًا، لكن التراث هو ما كُتب عنهما من شروح وتوضيحات كالتفاسير وكتب اللغة والفقه وخلافه، بمعنى كلّ ما خطه علماؤنا الأفاضل حول النصوص المقدّسة هو التراث، وليست النصوص نفسها تراثًا.

قلتُ: حسنٌ هذا التوضيح، فما الغربلة المقصودة؟

قال: إذا كانت الغربلة تتوجه إلى هذه الشروح والتوضيحات فحسنٌ ذلك، إذا كانت على قاعدة رفض كلّ ما عفى عليه الزمن وتجاوزه، وجاء ما هو أفضل منه، حتى نستفيد من تراكم العلوم، فلا نظل عند نفس المفاهيم والخطوط القديمة وكأننا نقدّس ما صنعه البشر.

فالبشر طبعهم التجدد والإبداع، فلنجدد تراثنا مغربلين له مع إبقاء ما يفيد منه رفض الفاسد.

قلتُ: ولكننا سنتباين حول ما هو المفيد من غير المفيد في تراثنا؟

قال: هذا طبيعي، لكن الزمن جدير بتمحيص اختياراتنا؛ فكلُّ مفيد سيبقى وإن رفضه البعض، وكلُّ فاسد سيتلاشى وإن قدّسه البعض!

يا بُني، مهما علت أصوات الباطل أو الخطأ، ففي نهاية المطاف لن يصح إلّا الصحيح.

(3)

مما أوصاني شيخي:

إذا أردتَ، يا بُني، ألا تكونَ نكرةً في التاريخ، فكن ذا جَدوى للناس، واجتهدْ في فِعْل الخير، لأنَّ مَنْ يَفْعَلِ الخيرَ لا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ، ولا يذهبُ العُرْفُ بينَ اللهِ وَالناسِ.

(4)

مما أدركتُ من أقوال شيخي الحكيم:

"التنوير المطلوب يجب أن ينتشل الأمة من ركودها المعاصر، ويقدّم نظرات مستقبلية بعيدة المدى لمتغيرات الحياة المدنية ضمن ثوابت الأمة الخاصة بها كأمة عربية ومسلمة".