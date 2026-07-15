في امتداح الفرح

في القصّة الماضية كنتُ اقترحتُ على ابنتي صوفي قراءة جديدة لقصة "الأرنب والسلحفاة" المعروفة التي أخذها الشاعر الفرنسي جان دو لافونتين من الكاتب الإغريقي إيسوب، مُنتصراً للأرنب على حساب السلحفاة، وللسرعة على البطء. وكنتُ قد اقترحتُ عليها تقديم قراءة مختلفة جديدة لقصة لافونتين الأخرى "النملة والصرصور". وفي الحقيقة لا أُحبّ شخصياً قصة لافونتين عن النملة والصرصور، وأُفضِّل عليها كثيراً قراءتها المعكوسة على يد الروائية فرانسواز ساغان.

يُصوِّر لنا لافونتين الصرصور مُتسوّلاً ذليلاً في أيّام الشتاء الباردة، حيث لم يبقَ لديه ما يأكله بعدما أمضى صيفه في اللهو والغناء والمرح، فيلجأ إلى جارته النملة التي أمضت الصيف كلّه في العمل لتؤمّن مؤونة الشتاء. لكن نملة لافونتين هي نملةٌ بخيلة قاسية القلب "la Fourmi n'est pas prêteuse" لا تأبه لتوسّلات جارها الصرصور وتقول له بكلّ سخريةٍ باردة: إذا غنَّيْتَ كلَّ الصيف ولم تؤمِّن مؤونة الشتاء، فإنّه لم يبقَ أمامك الآن سوى أن ترقص.

ما من شك أنّ القيمة التي يحاول لافونتين إبرازها هنا هي قيمة العمل على حساب حياة المتعة واللهو وإضاعة الوقت.

في المقابل تُظهر ساغان في قراءتها لهذه الحكاية، نملةً جشعةً عملت كلّ الصيف وملأت مخازنها، وها قد انقضى الشتاء وعاد الصيف من جديد، وما زالت مخازنها تفيض بالحبوب، فتلجأ عندها إلى جارها الصرصور ليشتري منها محصولها وله أن يُسدِّد الأجر متى شاء! ولكن الصرصور غير الجشع يسخر منها قائلاً: بما أنّك عملتِ كلّ الصيف فلم يبقَ لكِ الآن سوى أن تُصفّي بضاعتك. إنّ ما تحاول ساغان إبرازه هنا هو مثال الطمع والشجع، وذلك بانتقامها من نملة لافونتين، وتحويل قيمة العمل عندها إلى قيمة سلبية هي الاكتناز. وبمعنى آخر، لقد قامت فرانسواز ساغان بقلب القيمة الخاصة بالنملة فقط من دون أن تعير انتباهاً إلى الصرصور وقيمه النبيلة. هكذا وعلى الرغم من القراءة والقراءة المعكوسة إلا أنّ أخلاق النملة تظلُّ هي محور الحكايتين. ولكن ماذا عن الصرصور؟ كان الأجدر بساغان أن تُركِّز على أخلاق السادة التي لدى الصرصور، فهو يعيش سيّداً على أيامه غير عابئٍ بخطر ما قد يكون. إنّه سيّد يومه وسيّد لحظته، فهو يحاول أن يستثمر حياته القصيرة، وأن يعيش دائماً على حافة الخطر كما يليق بالسادة وأخلاقهم لا أن يُصبح عبداً لمخاوف الفقر أو خادماً لأطماعه.

هناك من جاء إلى حياتنا من العصور المُظلمة المُتخلّفة ليُصادر الموسيقى ويحرِّم الرقص والغناء والفنون

وقد اعتدنا سماع المثل المعروف "خبّئ قرشكَ الأبيض إلى يومكَ الأسود!"، لكن مثل هذه التربية أليست خاصة بما يسميها نيتشه أخلاق العبيد؟ فمن اعتاد أن يخبّئ قرشه "الأبيض" إلى يومه "الأسود" لا يستطيع أن يحيا بسعادة. إنّه لا يستطيع أن يكون سيِّداً على ما يملك، بل عبداً لمخاوفه وهواجسه السوداء. إنّه ينتظر كارثةً ستحلّ على رأسه يوماً ما. إنّها تطارده كظلّه أو هو يستدعيها بمحاولة اتقاء شرِّها.

قالت لي صوفي بعد تقديم قراءتي هذه: "جميل. ولكنك تذهب مرّة أخرى حدّ التطرف عندما تقلب القراءة. فأنت تمجِّد إنفاق المال على التوفير". قلتُ لها: "تعلمين أني لستُ كذلك مع أني أميل وأقرب إلى الصرصور مني إلى النملة في التعاملات المالية، لكني مثل النملة في العمل والكتابة والقراءة. ربّما أذهب إلى الحدّ الأقصى لإبراز ما تمّ حجبه أو الانتقاص منه. وأنت ما رأيك؟"، قالت: "أنا مع أن يكون هناك حدّ وسط من دون مبالغة بين النملة والصرصور". قلتُ لها: هناك فيلسوف اسمه أرسطو يؤكّد على "الحد الوسط" بين رذيلتين. وقد قالت العرب إنّ خير الأمور أوسطها، لكن أنا وبصراحة لا أحبّ الوقوف في الوسط ولا أزال مع حقّ الصرصور في الغناء والفرح والرقص والحياة الجميلة، وبخاصة عندما أتذكّر من جاء إلى حياتنا من العصور المظلمة المتخلفة ليُصادر الموسيقى وأدواتها ويحرِّم الرقص والغناء والفنون ويغتال الفرح الذي طال غيابه عن أيامنا...