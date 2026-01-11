في الحاجة إلى التفلسف

لماذا يفكّر الإنسان أصلًا؟ ولماذا لا يكتفي بما يُعطى له من تفسيراتٍ جاهزة عن الوجود، والمعنى، والسلطة، والعدالة، والخير؟ وكيف تحوّل التفلسف عبر التاريخ من نشاط خاص بالنخبة إلى ضرورة فكرية تمسّ كلّ تجربة إنسانية تسعى إلى الفهم؟ ولماذا يعود السؤال الفلسفي في كلّ مرحلة تاريخية تتصدّع فيها اليقينات السياسية أو الأخلاقية أو المعرفية؟ وكيف تحوّل التفلسف من نشاط مُرتبط بالمدرسة والأكاديمية إلى ممارسة وجودية تمسّ التجربة اليومية للإنسان؟ ثم ما الذي يجعل الفلسفة حاجة متجدّدة، رغم تغيّر الأزمنة وتقدّم العلوم وتراكم المعارف التقنية؟

تنشأ الحاجة إلى التفلسف من بنية الوعي الإنساني ذاته، حيث إنّ الإنسان كائن يعيش داخل الزمن، ويعي محدوديته، ويختبر التناقض بين رغبته في المعنى وتجربته مع الفقد، والشرّ، واللايقين. هذا التوتّر يولّد سؤالًا دائمًا حول الغاية، والقيمة، والحقّ، والعدل. في هذا الإطار، يرى أرسطو في كتابه "الميتافيزيقا" أنّ الدهشة تمثّل أصل التفلسف، لأنّ الإنسان حينما يندهش أمام الوجود يدرك جهله، ومن هذا الإدراك تبدأ الحركة العقلية. ووفق هذا التصوّر، فالتفلسف فعل خروج من السكون الذهني إلى مساءلة العالم.

لكن الدهشة لا تكفي وحدها لتفسير استمرار التفلسف عبر العصور، لأنّ الحاجة إلى الفلسفة تتعمّق كلّما تعقّدت أشكال التنظيم الاجتماعي، وظهرت السلطة، والقانون، والتفاوت الطبقي، والعنف الرمزي. وفي هذا الصدد، ربط أفلاطون في كتاب "الجمهورية" بين الفلسفة وفكرة العدالة، واعتبر أنّ المدينة العادلة تحتاج إلى حكّام يمتلكون معرفة الخير "الفلاسفة". وبالتالي، يتحوّل التفلسف إلى ممارسة سياسية وأخلاقية، تهدف إلى توجيه الفعل الجماعي على أساس العقل، لا على أساس القوّة أو القهر. علاوة على ذلك، ففي الفلسفة اليونانية أيضًا، يبرز البعد العملي للتفلسف مع الرواقيين، الذين نظروا إلى الفلسفة بوصفها فنّ العيش. حيث شدّد إبيكتيتوس وماركوس أوريليوس على دور التفكير في تحرير الإنسان من الخوف، والانفعال، والاضطراب. في هذا السياق، يكتسب التفلسف بعدًا علاجيًا، حيث يعمل العقل على تنظيم العلاقة بين الإنسان والعالم، وبين الرغبة والضرورة.

ومع انتقال الفكر إلى العصور الوسطى، لم تتراجع الحاجة إلى التفلسف، بقدر ما اتّخذت شكلًا جديدًا. فقد انخرط الفلاسفة في التفكير في العلاقة بين العقل والوحي، وبين الإيمان والمعرفة. في هذا الإطار، سعى توما الأكويني في كتابه "الخلاصة اللاهوتية" إلى التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية، معتبرًا أنّ العقل قادر على إدراك النظام الكوني. وهكذا، أدّى التفلسف دورًا حاسمًا في بناء نسق معرفي يمنح المعنى للوجود داخل أفق ديني. أما في العصر الحديث، فتزايدت الحاجة إلى التفلسف مع انهيار المرجعيات التقليدية، وصعود الفرد بوصفه ذاتًا مستقلة. فقد أكّد ديكارت في كتابه "تأملات في الفلسفة الأولى" على "الشكّ المنهجي"، لأنّ المعرفة في اعتقاده لا تكتسب مشروعيتها إلا عبر التفكير الذاتي. وهنا يصبح التفلسف فعل تأسيس للذات، وبناءً للعقل بوصفه مصدّرًا للمعنى واليقين. وقد بلور كانط هذا التحوّل حين ربط التفلسف بالمسؤولية، مؤكّدًا في نص مقاله "ما التنوير؟" أنّ استعمال العقل شرط للتحرّر من الوصاية.

غير أنّ التفلسف لا يقتصر على بناء اليقين، بقدر ما يمتدّ إلى نقد أنماط التفكير ذاتها. فقد كشف نيتشه في عمله "جنيالوجيا الأخلاق" عن كيف تُنتج القيم داخل سياقات تاريخية ونفسية، داعيًا إلى مساءلة المسلّمات الأخلاقية. ووفق هذا المنظور، فالتفلسف هو ممارسة فعل تفكيك، بهدف تحرير الإنسان من القيم التي تحوّلت إلى أدوات هيمنة. كذلك عبّر نيتشه عن هذا البعد حينما رأى أنّ الفيلسوف طبيب للثقافة. في القرن العشرين، ازدادت الحاجة إلى التفلسف مع الأزمات الكبرى التي عرفها العالم: الحروب العالمية، والأنظمة الشمولية، والتقنية الحديثة...، التي حوّلت الإنسان إلى كائن مُهدّد في حريته ووجوده وهُويّته. وفي هذا الصدد، ربطت حنة آرندت في كتابها "الوضع الإنساني" بين التفكير والقدرة على الحكم، واعتبرت أنّ غياب التفكّر يسمح بانتشار الشرّ السياسي. وبهذا، يصبح التفلسف ممارسة اليقظة الأخلاقية التي تحمي الإنسان من الانخراط الأعمى في أنظمة القمع.

وفي السياق الوجودي، جعل ألبير كامو التفلسف مواجهة مباشرة مع العبث، حيث اعتبر في "أسطورة سيزيف"، أنّ السؤال الفلسفي الجوهري يتعلّق بجدوى الحياة، لأنّ التفلسف وفق هذا التصوّر، فعل مقاومة للعدمية، ومحاولة لبناء معنى داخل عالم يفتقر إلى ضمانات نهائية. كذلك رأى جان بول سارتر في كتابه "الوجود والعدم" أنّ التفلسف يكشف مسؤولية الإنسان عن أفعاله، لأنّ الحرية تضعه أمام ضرورة الاختيار. ولا تنفصل الحاجة إلى التفلسف عن الفكر العربي الإسلامي. فقد تعامل الكندي مع الفلسفة بوصفها علم الحقائق الأولى، وسعى الفارابي في عمله "آراء أهل المدينة الفاضلة" إلى بناء تصوّر سياسي أخلاقي يستند إلى العقل. أمّا ابن رشد، فقد دافع في كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" عن مشروعية التفلسف، معتبرًا أنّ النظر العقلي واجب، لأنّه ينسجم مع مقصد الشريعة في فهم العالم.

أخيرًا، إنّ التفلسف يمنح الإنسان قدرة على المسافة النقدية، وعلى مقاومة السرديات الجاهزة، وعلى مساءلة السلطة والمعنى والتاريخ، لأن الفلسفة لا تقدّم أجوبة مغلقة، لكنها تفتح أفق التفكير، وتدرّب العقل على الشكّ، والتحليل، والتركيب. وكما كتب بول ريكور في كتابه "الذات عينها كآخر"، فإنّ التفلسف فعل تأويلي يهدف إلى فهم الذات عبر فهم العالم، وفهم العالم عبر اللغة والتاريخ. وهكذا، تظلّ الحاجة إلى التفلسف متجذّرة في كون الإنسان كائنًا يسأل. فحيثما وُجد قلق حول الحرية، أو العدل، أو الكرامة، أو المصير، حضر التفلسف باعتباره أفقًا للفهم ومسؤولية معرفية وأخلاقية. ومن دون هذا الأفق، يتصلّب الوعي، ويتحوّل الفكر إلى تكرار، وتفقد التجربة الإنسانية قدرتها على النقد، والاختيار، وبناء معنى يليق بوجود الإنسان داخل الزمن.