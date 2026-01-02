في الحاجة إلى الأيديولوجيا: بين الفعل التاريخي والمعنى الأخلاقي

لماذا لا يستطيع الإنسان أن يعيش داخل المجتمع من دون منظومة أفكار تمنحه معنى لما يجري حوله؟ وكيف يمكن للفعل السياسي أن يدّعي الحياد وهو قائم، في جوهره، على اختيارات قيمية تحدّد من يملك السلطة ومن يُقصى عنها؟ ثم كيف تتحوّل الأيديولوجيا من أداة لفهم الواقع وتغييره إلى بنية تبرّر الهيمنة وتعيد إنتاجها؟ وهل يمكن تصوّر مجتمع بلا أيديولوجيا، أم أنّ هذا الادّعاء يخفي أيديولوجيا أكثر خفاءً تعمل باسم الواقعية والعقلانية التقنية؟ وأخيرًا، كيف يمكن بناء أيديولوجيا نقدية تحافظ على قدرتها التحرّرية من دون أن تنزلق إلى الدوغمائية أو الادّعاء بامتلاك الحقيقة النهائية؟

تتجدّد الحاجة إلى الأيديولوجيا كلّما وجد الإنسان نفسه في مواجهة واقع مضطرب، أو نظام اجتماعي غامض، أو سلطة تسعى إلى فرض معناها الخاص للعالم. فالأيديولوجيا لا تظهر اعتباطًا، وإنما تتكوّن في لحظات التوتّر التاريخي، حينما يعجز الوعي الفردي عن فهم الكلّ الاجتماعي من دون وسيط مفهومي يمنحه إطارًا للتفسير والتموضع والفعل. وقد عبّر كارل مانهايم عن هذه الوظيفة حين قال في كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا": "الأيديولوجيا هي الأفكار التي ترتبط بمواقع اجتماعية محدّدة، وتعمل على الحفاظ على واقع قائم أو تغييره". يكشف هذا التعريف أنّ الأيديولوجيا ليست أفكارًا معلّقة في الفراغ، بقدر ما هي بنية فكرية متجذّرة في شروط اجتماعية وتاريخية.

تؤدي الأيديولوجيا وظيفة معرفية من خلال تنظيم التجربة الاجتماعية ضمن نسق دلالي يمنحها الاتساق والمعنى، حيث إنّ العالم الاجتماعي، في غياب هذا النسق، يتحوّل إلى وقائع مُتناثرة غير قابلة للفهم الكلي. وقد أشار لوي ألتوسير في كتابه "الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية" إلى هذا البعد، إذ يقول في هذا الصدد: "الأيديولوجيا تمثّل العلاقة التخيلية للأفراد بشروط وجودهم الحقيقية". هذا التمثيل لا يعني الوهم المحض، وإنما يدلّ على أنّ الإنسان يعيش شروطه التاريخية عبر وسائط رمزية تنظّم إدراكه وتمنحه شعور الانتماء والموقع والهُويّة.

في المجال السياسي، تتجلّى الحاجة إلى الأيديولوجيا بوصفها أفقًا يمنح الفعل العمومي معناه واتجاهه. لأنّ السياسة التي تُختزل في التدبير التقني تفقد بعدها الأخلاقي، وتتحوّل إلى ممارسة تُخفي اختياراتها القيمية خلف خطاب النجاعة. وقد نبّه أنطونيو غرامشي في كتابه "دفاتر السجن" إلى هذه الحقيقة حينما كتب: "كل إنسان هو فيلسوف، لأنه يحمل تصوّرًا ما للعالم، حتى وإن لم يكن واعيًا بذلك". وبالتالي، فإنّ الأيديولوجيا تعمل دائمًا، سواء أُعلن عنها أم أُخفيت، وسواء قُدِّمت بوصفها رؤية نقدية أم ممارسة طبيعية لا تحتاج إلى تبرير.

كما تعبّر الأيديولوجيا عن حاجة أخلاقية، لأنّها تمنح الإنسان معايير للحكم على الواقع، وتمكّنه من التمييز بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن. وقد أكّد بول ريكور في كتابه "محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا" أنّ الأيديولوجيا تؤدي وظيفة الاندماج الاجتماعي، إذ قال: "الأيديولوجيا هي ما يسمح للجماعة بأن تفهم ذاتها وأن تحافظ على هويتها عبر الزمن". من دون هذا الإطار، يفقد المجتمع قدرته على إنتاج المعنى المُشترك، ويتحوّل الفعل الاجتماعي إلى سلسلة من الاستجابات المُنعزلة (ردود الفعل الميكانيكية).

تلعب الأيديولوجيا دورًا حاسمًا في بناء الهُويّة الجماعية، خاصة في سياقات التهميش والهيمنة. ففي هذه السياقات، تتحوّل الأيديولوجيا إلى أداة مقاومة، وإلى لغة لإعادة تعريف الذات خارج الصور المفروضة أو السرديات السائدة. وقد أكد فرانز فانون في كتابه "معذبو الأرض" هذا البعد حينما قال: "التحرّر الحقيقي يبدأ بتحرير الوعي". هذا التحرير لا يتحقّق إلا عبر بناء رؤية للعالم تُمكّن الإنسان من تسمية واقعه، ومن فهم آليات السيطرة التي تُمارس عليه.

لكن الحاجة إلى الأيديولوجيا تظلّ مشروطة بقدرتها على النقد الذاتي. حيث إنّ الأيديولوجيا التي تفقد علاقتها بالسؤال والشك، أو تتحوّل إلى يقين دوغمائي مغلق، تنقلب إلى أداة قمع. وقد حذّر كارل بوبر في كتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه" من هذا المصير، إذ يقول: "كل نظرية تدّعي امتلاك الحقيقة النهائية تمهّد الطريق للاستبداد". لذلك فإنّ الأيديولوجيا الحيّة هي التي تحتفظ بتوتّرها الداخلي، وتظلّ مفتوحة على المراجعة والنقد الذاتي المستمر.

في زمننا الراهن الذي تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية، وتتعمّق فيه أشكال الهيمنة الرمزية، تتأكّد الحاجة إلى أيديولوجيا نقدية قادرة على مساءلة المسلّمات السائدة، وعلى مقاومة تحويل الإنسان إلى وظيفة أو رقم من دون هُويّة. وقد نبّه هربرت ماركوزه في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد" إلى خطر اندماج الوعي في منظومات السيطرة حين يفقد الأفق النقدي. في هذا السياق، تصبح الأيديولوجيا أداة للدفاع عن الإنسان بوصفه كائنًا حرًّا قادرًا على الفهم والاختيار.

في الأخير، إنّ الحاجة إلى الأيديولوجيا تعبّر في جوهرها عن حاجة الإنسان إلى المعنى، وإلى القدرة على الفعل الواعي داخل التاريخ. حيث إنّها لا تعتبر قيدًا على الحرية، بقدر ما هي شرط من شروط ممارستها، وليست نقيض العقل، وإنما أحد تجلياته التاريخية. ومن دونها، يفقد المجتمع قدرته على النقد والحلم وبناء البدائل، ويغدو الحاضر قدرًا غير قابل للسؤال أو التغيير أو الشك.