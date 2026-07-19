فيفا رهينة السياسة في النسخة الأميركية

منذ تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1904، تبنّت الدول الأوروبية المؤسسة للاتحاد فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم مطلع ثلاثينيات القرن المنصرم، بهدف نشر ثقافة السلام، وإشاعة التقارب بين الشعوب والدول، وتخفيف حدة التوترات الناجمة عن النزاعات في أوروبا.

وظلّت كرة القدم في الوعي الإنساني العالمي تُقدَّم بوصفها لغة السلام التي تجمع الشعوب في الوقت الذي تفرّقهم فيه السياسة، وأصبحت مقولة "ما تُفسده السياسة تُصلحه الرياضة" بمثابة القاعدة التي تحكم مسابقة كأس العالم لكرة القدم لعقود. لكن السنوات الأخيرة شهدت خروجاً عن هذه القاعدة، فأصبح الخيط الفاصل بين الرياضة، كقوة ناعمة لتحسين صورة الدول وجمع الخصوم في ميدان واحد، وبين المصالح السياسية والأيديولوجية، دقيقاً للغاية.

فالنسخة الأميركية الحالية من بطولة كأس العالم، والتي تجري في عالم مضطرب يشهد حروباً وأزمات (روسيا وأوكرانيا، إيران وأميركا، أزمات الشرق الأوسط، البحر الأحمر وهرمز، السودان، وأزمات الساحل الأفريقي...)، طرحت جملة من الأسئلة حول جدلية فصل الرياضة عن دهاليز السياسة والنزاعات، حتى اعتبرها البعض الدليل الأوضح على أن الفصل التام بينهما بات وهماً.

فهل ما تفسده السياسة يمكن أن تفسده الرياضة أيضاً، خاصة عندما تخضع لمنطق القوة والابتزاز والمصالح السياسية؟ وهل تتداخل الحروب والعقوبات والهجرة والاستقطابات الأيديولوجية، لتجعل من كرة القدم امتداداً للصراعات الدولية؟

بدأ جدل البطولة قبل أن تبدأ؛ فقد منعت السلطات الأميركية، وبشكل غير مسبوق، الحكم الصومالي عمر عبد القادر من دخول الولايات المتحدة، رغم اعتماده من جانب "فيفا"، كما قامت باحتجاز مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في مطار شيكاغو والتحقيق معه لساعات، فيما رفضت منح تأشيرات دخول لآلاف المشجعين ومسؤولي المنتخبات، مثل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ووفود منتخبات السنغال وساحل العاج، فضلاً عن رفض تأشيرات لجزء من بعثة المنتخب الإيراني.

هذه الأمثلة، والتي جاءت في سياق تشدد السياسات الأميركية في ملفات الهجرة والأمن منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عكست إلى أي مدى يمكن أن تتقدم القرارات السياسية والأمنية والتمييز العنصري على الاعتبارات الرياضية والإنسانية.

وازداد الجدل أكثر مع تحوّل البطولة إلى ساحة للاستقطاب السياسي، فقد أثارت إجراءات التفتيش والتشديد الأمني مع وفود وجماهير بعينها دون غيرها، خاصة العربية والأفريقية، والجدل حول بعض الرموز السياسية والإعلامية الفلسطينية، تساؤلات عميقة حول مدى استقلالية "فيفا" العالمية عن النفوذ الأميركي.

الاعتبارات السياسية أصبحت حاضرة في كل ما يحيط بالبطولة، حتى وإن أكدت بيانات "فيفا" نزاهة المنافسة، ونأت بنفسها عن السياسة وخلافاتها

كما أثار التحكيم في بعض المباريات عاصفة انتقادات عالمية من الجماهير وخبراء كرة القدم والنقاد، حول ازدواجية المعايير والتغاضي عن الأخطاء الجسيمة لبعض اللاعبين أو الفرق، فضلاً عن انتشار "نظرية المؤامرة" التي طاولت "فيفا" بسبب شبهة التحيّز لصالح منتخب الأرجنتين، لأسباب مالية وتسويقية تتعلق بالبطولة.

ولا شك أن المسألة الأخطر التي أثارت موجة من الجدل والانتقاد العالمي، وتسببت في إحراج فيفا ورئيسها أمام العالم برمته، كانت اعتراف الرئيس دونالد ترامب بتدخله السافر في قرارات حكام البطولة لتجميد عقوبة طرد أحد لاعبي المنتخب الأميركي. الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والبرلمان الأوروبي والعديد من الاتحادات الوطنية إلى توجيه انتقاد لاذع لفيفا، باعتبار أن هذا السلوك غير مسبوق، وتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة باستقلالية قرارات الحكام ولجان فيفا، وطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في هذه الواقعة.

ولا تكمن الإشكالية في حادثة منفردة بعينها، بل في تراكم الوقائع والمشاهد التي منحت الانطباع بأن الاعتبارات السياسية أصبحت حاضرة في كل ما يحيط بالبطولة، حتى وإن أكدت بيانات "فيفا" نزاهة المنافسة، ونأت بنفسها عن السياسة وخلافاتها. وحتى بعد أن حُسمت نتائج المباريات داخل المستطيل الأخضر، فإن معظم ما رافق البطولة من جدل واستقطاب أظهر الحدود الضيقة لفصل الرياضة عن السياسة عندما تصطدم باعتبارات سيادية وأمنية للدولة المضيفة.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت "فيفا"، وغيرها من الاتحادات الرياضية الأوروبية، مواقف حاسمة تجاه روسيا، وصلت إلى حد استبعادها من معظم المنافسات الدولية، ولا سيما تصفيات كأس العالم. وفي المقابل، لم يجرؤ أحد على المطالبة بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في المنافسات الرياضية عقب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل، وما زالت، على غزة والضفة الغربية ولبنان، رغم حجم المأساة الإنسانية التي انتفضت لأجلها شعوب العالم.

الأمر الذي يثير علامة استفهام كبرى حول وحدة المعايير الرياضية العالمية. فإذا كانت الرياضة فضاءً مستقلاً عن السياسة، فلماذا تختلف الآليات والإجراءات والسياسات باختلاف أطراف الصراع وموازين القوى الدولية؟

ومن الحكمة القول إن "فيفا"، في النهاية، ليس سلطة عالمية أو حكومة مستقلة، بل مؤسسة تُدار من قبل دول فاعلة في نظام دولي تحكمه المصالح وموازين القوى، وبالتالي فإن الحديث عن نزاهة مطلقة أو استقلالية تامة هو وهم وسراب.

لكن المطلوب هو الحياد النسبي لـ"حكومة الظل" التي تقود "فيفا"، كي تحافظ على مساحة آمنة للسلام العالمي عنوانها الرياضة والإنسانية، وحتى لا يتحول كأس العالم إلى مرآة دقيقة عاكسة للأزمات والنزاعات الدولية.