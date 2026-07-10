"الفيفا" أو "ناتو" الرياضة

على غرار والدتي، لا أهتم لمتابعة مباريات كرة القدم إلا موسميًا، أي في المونديال كل أربع سنوات. ففي هذا النوع من المناسبات يغمرني شعور بأنني جزء من مواطني هذا الكوكب الذي يجلس متفرجًا باستمتاع أمام الشاشات، مؤجلًا همومه إلى ما بعد المنافسة على الكأس.

وكما في كل مونديال، تشتعل حماستي من أجل المباريات التي تشارك فيها منتخبات الدول العربية إن استطاعت الوصول إلى النهائيات، وإلا فإن تشجيعي يذهب إلى الفرق الأجنبية، وهي فرق، كنت قبل الإبادة أفاضل بينها على أساس التحيز لفقراء الكون الذين اخترعوا هذه الرياضة أصلًا، قبل أن "تنظمها" الدول الغنية وتحوّلها إلى بقرة حلوب للمال والمراهنات. أما في هذه السنة، فقد أضفت العامل السياسي إلى خياراتي؛ أي التحيز وتشجيع تلك الفرق التي تتقارب شعوبها، وأحيانًا حكوماتها، معنا، وتدعم قضايانا، خصوصًا ضد الإبادة الحاصلة والمستمرة منذ 3 سنوات في غزة ومن ثم الحرب على بلدي لبنان.

لكن حين ينجح فريق عربي في الوصول إلى المراحل النهائية، كما حصل في هذا المونديال مع المنتخبين المصري أولًا والمغربي ثانيًا، فإن متابعتي تصبح عاطفية خالصة بملامح انتماء "قومي". فلحظات كهذه، يهيأ لي أنها من الأوقات النادرة التي لا تزال العروبة كهوية، تجمعني بأي مواطن عربي على الرغم من تشرذمنا بكل أشكاله، إن كان دينيًا أو طبقيًا أو سياسيًا.

هكذا، يخيل إلي أن أفئدتنا تتحد في أمنية واحدة: حصول أحد منتخباتنا على كأس العالم. ربما كان ذلك رغبة منا بإثبات، للذات أولًا وللعالم ثانيًا، أنه لو قُدّر لنا أن نتبارى على قدم المساواة ومن دون تدخل موازين القوى السياسية والاقتصادية لهزيمتنا، فإننا قادرون على التفوق، بعيدًا عن عجز حكوماتنا بأوضاعها المختلفة، إن كانت محتلة أو فاسدة، متخلفة أو متواطئة، أو مجرد ضعيفة. نوع من الهجرة إلى ميدان فيه تكافؤ، من حيث المبدأ، نستطيع فيه إثبات جدارتنا.

لكن يبدو "أنهم" يستكثرون علينا حتى هذا العزاء.

هكذا، مهّدت فضيحة تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الفظ لإلغاء بطاقة حمراء للاعب أميركي، لإذكاء الإحساس بفساد اللعبة. كان ذلك التدخل الوقح سببًا في إعطاء الحق، كل الحق لاحقًا، لمن شكك في نزاهة قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير في مباراة الأرجنتين ومصر، ووضعها في سياق الصراع السياسي بين الخندقين المتنافرين أخلاقيًا وسياسيًا: أنصار الإبادة، وبينهم الأرجنتين ونجمها المتصهين ميسي، والتي عبّر نتنياهو عن تشجيعه لمنتخبها، وبين خندق نابذي كيان الإبادة الإسرائيلي، الواجدين في تشجيع المنتخب المصري ميدانًا للتعبير عن موقفهم فاحتفلوا وحيوا رفع حسام حسن، مدرب الفريق التاريخي، علم فلسطين بعد تأهل فريقه إلى النهائيات.

لو قدر لنا أن نتبارى على قدم المساواة ومن دون تدخل موازين القوى السياسية والاقتصادية لهزيمتنا، فإننا قادرون على التفوق، بعيدًا عن عجز حكوماتنا بأوضاعها المختلفة

هكذا، بدا أن العالم الأخلاقي والإنساني يشجع المصريين في حين كانت إسرائيل المنبوذة تقريبًا من كل شعوب العالم، في حيرة من أمرها لمن تشجع، قبل أن تختار الأرجنتين؟ وهذا ما عبر عنه الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيع في مقالة له في صحيفة يديعوت أحرونوت عنونها "وإسرائيل من تشجع؟"، في إشارة إلى صعوبة اختيار منتخب لتشجيعه نظرًا للكراهية المتصاعدة للكيان والعزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل، مستخلصًا بعد استعراض مواقف الدول من إسرائيل أن كل ما يبقى أمامه هو "الأرجنتين كقديسة في مدينة الخطيئة" فيصيح في نهاية مقالته "إلى الأمام يا ميسي".

هكذا بدت إسرائيل المنبوذة مغتاظة لدرجة أنها لم تجد أفضل تعبير عن ذلك الغيظ إلا بما تجيده: أي القتل. هكذا، وكما نشر صحافيون من قطاع غزة، وإثر توزيع محمد الوحيدي مدير مكتب المخاتير والوجهاء في مقر اللجنة المصرية بمدينة غزة أعلام مصر على مخيم جباليا وتنظيمه الحضور الجماعي لمتابعة المباريات في شوارع غزة المدمرة، قامت إسرائيل باغتيال الرجل بعد ثلاث دقائق من تسجيل المصريين هدفهم الأول وانفجار الفرح الذي عمّ القطاع.

هل هذا الاستنتاج مبالغ فيه؟ تمامًا كما قيل إن التشكيك بنزاهة قرارات التحكيم بين مصر والأرجنتين مبالغ بها؟ لا بل إن الكثيرين دعوا إلى عدم الانجراف وراء نظرية المؤامرة؟

لكن ما يحدث في عالمنا في السنوات الأخيرة أثبت أن المؤامرة الحقيقية هي اتهام كل مكتشف لخلل باعتناق نظرية المؤامرة.

لقد ظهر "فيفا" بعد خضوعه لاتصال دونالد ترامب وتراجعه عن قراره وإعادته اللاعب الأميركي، فولارين بالوغون ليلعب ضد بلجيكا (التي أخرجتهم من المونديال)، ثم لانتصاره لقرارات حكم المباراة المريبة وغير النزيهة بشهادة خبراء التحكيم، فضلاً عن نجوم الرياضة المخضرمين مثل رونالدو، متواطئة مع الأقوياء، وبحد أدنى خاضعة لضغوط سياسية من قوى قادرة على استتباعها ضد الفريق الآخر. فبدا كما لو كان "فيفا" وقراراته نوعًا من فرع رياضي لـ"ناتو"، إن كان بالأصالة أو بالتبعية، حيث يتحالف الغرب الغني وتابعوه لمنع أي محاولة بروز أو تفوق لمنتخبات الدول الأقل قوة، وبأي ثمن، حتى في مجال كالرياضة، ولو اضطرهم الأمر لانتزاع "صورة نصر" بالقوة الغاشمة للتدخل السياسي على طريقة ترامب، وسرقة النصر المصري الذي كان يلوح في الأفق.

كثيرون سيميلون، بعد هدوء العاصفة، إلى تفحّص ما جرى بعين محايدة. هذا جيد، لكن سمعة "فيفا" ليست بتلك النظافة يا رفاق. فتهم الفساد والرشوة والتحيز وتنظيم المراهنات غير المشروعة كانت دائماً تصاحب أخباره. وعدا عن رضوخ الرئيس الحالي جياني إنفانتينو العلني لاتصال دونالد ترامب، فإن العديد من رؤساء هذا الاتحاد كانوا "أبطال" فضائح فساد ورشوة مثل جواو هافيلانغ، والشهير جوزف بلاتر الذي يلقب بعراب "فيفا".

من الطبيعي في كل مباراة أن يكون هناك خاسر ورابح. وفي إحصاء الخسارات، فإن الروح الرياضية التي أزهقها دونالد ترامب و"فيفا" هي على رأس قائمة الضحايا. أما نصرنا كخاسرين، فيتمثل في تعمق الاحتقار لأنصار إسرائيل الذين قد يرفعون في النهائيات كأسًا، لكنه لن يكون ممثلًا إلا لقوة الوقحين المحتقرة لكل قانون.